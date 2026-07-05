मिशन एडमिशन: काशी हिन्दू विश्व विद्यालय, AMU में ऑनलाइन कोर्सेज के लिए शुरू हुए रजिस्ट्रेशन
बीएचयू ने 142 नए ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को शुरू करने की घोषणा की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 5, 2026 at 10:26 AM IST
वाराणसी: अगर आप भी देश की नामचीन यूनिवर्सिटीज जिसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और अन्य कुछ में ऑनलाइन एजुकेशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है. बीएचयू ने स्वयम प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (INI) के राष्ट्रीय समन्वयक के रूप में, जुलाई 2026 सेमेस्टर के लिए 142 नए ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को शुरू करने की घोषणा की है. यह पहल भारत और दुनिया भर के स्टूडेंट्स को प्रमुख संस्थानों से है क्वालिटी वाली शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगी. कुल 142 पाठ्यक्रमों में से, 90 कोर्स काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU), 48 कोर्स अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) और 4 कोर्स राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (RRU) की तरफ से पेश किए जा रहे हैं.
यह कोर्स आधिकारिक तौर पर 27 जुलाई 2026 से शुरू होंगे.Body:इस पहल के प्रवर्तक आईएनआई- SWAYAM (INI-SWAYAM) के समन्वयक, प्रोफेसर आशुतोष मोहन की हैं. इस पहल को और अधिक बेहतर बनाने के लिए, कुछ चुनिंदा कोर्सेस को GIZ - डॉयचे गेसल्सशाफ्ट फुर इंटरनेशनल जुसामेनरबीट, जर्मन एजेंसी फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के सहयोग से विकसित किया गया है. आईएनआई स्वयं कोर्सेस के बारे में बात करते हुए प्रो. आशुतोष मोहन ने कहा की स्वयम देश के कोने-कोने से स्टूडेंट्स को प्रमुख संस्थानों से बेहतर और क्वालिटी एजुकेशन लेने में सक्षम बनाता है. इस पहल के जरिये हमारा उद्देश्य भौगोलिक बाधाओं को दूर करते हुए छात्रों, प्रोफेशनल और लाइफ लॉन्ग लर्नर्स के लिए एक बेहतरीन प्लेटफार्म तैयार कर चीजों को फ्लैक्सिबल तरीके से ऑपरेट करना.
ये हैं कोर्स
- एकाउंटिंग फाइनेंस और कॉमर्स
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजीज और एनालिटिक्स
- लैंग्जवेज कोर्स (जैसे जर्मन, हिंदी और अंग्रेजी)
- इंडियन माइथॉलजी हेरिटेज और हिस्टोरिकल स्टडीज
- अपराध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान
- विभिन्न विषयों में विज्ञान
- संगीत, प्रदर्शन कला और वाद्य यंत्र
- कई अन्य इंट्रडिसीप्लिनरी और स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज
यह कोर्सेज फ्लेक्सिबल और सेल्फ पेस्ड लर्निंग की सुविधा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिससे स्टूडेंट्स कभी भी और कहीं भी पढ़ाई कर सकते हैं. सभी स्टूडेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से फ्री है. हालांकि, जो अभ्यर्थी कोर्सेस के सफलतापूर्वक पूरा करने पर प्रमाणपत्र चाहते हैं, वे SWAYAM के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करके परीक्षा में शामिल होने का विकल्प चुन सकते हैं.
SWAYAM प्लेटफॉर्म के प्रमुख लाभ
ऐसे करें अप्लाई
- प्लेटफॉर्म: SWAYAM INI Portal
- सत्र: जुलाई 2026
- पाठ्यक्रम शुरू होने की तिथि: 27 जुलाई 2026
- निःशुल्क नामांकन: अभी खुला है
अधिक जानकारी के लिए शिक्षार्थी SWAYAM पोर्टल पर जा सकते हैं या आधिकारिक पोस्टर में दिए गए क्यूआर (QR) कोड को स्कैन कर सकते हैं.
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