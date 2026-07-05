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मिशन एडमिशन: काशी हिन्दू विश्व विद्यालय, AMU में ऑनलाइन कोर्सेज के लिए शुरू हुए रजिस्ट्रेशन

वाराणसी: अगर आप भी देश की नामचीन यूनिवर्सिटीज जिसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और अन्य कुछ में ऑनलाइन एजुकेशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है. बीएचयू ने स्वयम प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (INI) के राष्ट्रीय समन्वयक के रूप में, जुलाई 2026 सेमेस्टर के लिए 142 नए ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को शुरू करने की घोषणा की है. यह पहल भारत और दुनिया भर के स्टूडेंट्स को प्रमुख संस्थानों से है क्वालिटी वाली शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगी. कुल 142 पाठ्यक्रमों में से, 90 कोर्स काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU), 48 कोर्स अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) और 4 कोर्स राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (RRU) की तरफ से पेश किए जा रहे हैं.





यह कोर्स आधिकारिक तौर पर 27 जुलाई 2026 से शुरू होंगे.Body:इस पहल के प्रवर्तक आईएनआई- SWAYAM (INI-SWAYAM) के समन्वयक, प्रोफेसर आशुतोष मोहन की हैं. इस पहल को और अधिक बेहतर बनाने के लिए, कुछ चुनिंदा कोर्सेस को GIZ - डॉयचे गेसल्सशाफ्ट फुर इंटरनेशनल जुसामेनरबीट, जर्मन एजेंसी फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के सहयोग से विकसित किया गया है. आईएनआई स्वयं कोर्सेस के बारे में बात करते हुए प्रो. आशुतोष मोहन ने कहा की स्वयम देश के कोने-कोने से स्टूडेंट्स को प्रमुख संस्थानों से बेहतर और क्वालिटी एजुकेशन लेने में सक्षम बनाता है. इस पहल के जरिये हमारा उद्देश्य भौगोलिक बाधाओं को दूर करते हुए छात्रों, प्रोफेशनल और लाइफ लॉन्ग लर्नर्स के लिए एक बेहतरीन प्लेटफार्म तैयार कर चीजों को फ्लैक्सिबल तरीके से ऑपरेट करना.

ये हैं कोर्स

