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अग्निवीर भर्ती के लिए पंजीकरण जारी, 1 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन

अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में महिला उम्मीदवार अग्निवीर सामान्य ड्यूटी (महिला सेना पुलिस) के पद के लिए आवेदन कर सकती हैं.

Candidates running during training
ट्रेनिंग के दौरान दौड़ते हुए अभ्यर्थी (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 14, 2026 at 7:01 PM IST

2 Min Read
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जयपुर: भारतीय सेना में अग्निवीर और नियमित कैडर सैनिक के रूप में शामिल होने के इच्छुक युवाओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया जारी है. पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा शाखा) की ओर से जारी जानकारी के अनुसार भर्ती वर्ष 2027 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की आखिरी तारीख 1 अप्रैल, 2026 निर्धारित की गई है. राजस्थान के युवाओं से अपील की गई है कि वे समय रहते अपना पंजीकरण कराएं और भारतीय सेना में शामिल होकर देश सेवा की दिशा में पहला कदम बढ़ाएं.

भारतीय सेना की इस भर्ती प्रक्रिया में विभिन्न श्रेणियों के लिए आवेदन किए जा सकते हैं. इनमें अग्निवीर (सामान्य ड्यूटी), अग्निवीर (तकनीकी), अग्निवीर (लिपिक/स्टोर कीपर तकनीकी), अग्निवीर ट्रेडसमैन (10वीं पास) और अग्निवीर ट्रेडसमैन (8वीं पास) शामिल हैं. इसके साथ ही जेसीओ/ओआर रैंक के तहत भी कई पदों के लिए आवेदन की सुविधा दी गई है.

पढ़ें: युवाओं के लिए सेना में जाने का मौका, "अग्निवीर" के लिए आवेदन शुरू, जानिए पूरी डिटेल

इन पदों के लिए मौका, महिलाओं को भी अवसर: अग्निवीर के अलावा भर्ती प्रक्रिया में धार्मिक शिक्षक जूनियर कमीशन अधिकारी, हवलदार शिक्षा, सिपाही फार्मा और सैनिक तकनीकी (नर्सिंग असिस्टेंट/नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी) जैसे पदों के लिए भी आवेदन किया जा सकता है. इससे युवाओं को अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार सेना में करियर बनाने का अवसर मिलेगा. इस भर्ती प्रक्रिया में महिला उम्मीदवारों के लिए भी अवसर उपलब्ध है. महिलाएं अग्निवीर सामान्य ड्यूटी (महिला सेना पुलिस) के पद के लिए आवेदन कर सकती हैं. इससे सेना में महिलाओं की भागीदारी को और मजबूत करने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है.

पढ़ें: बीकानेर में सेना भर्ती रैली शुरू, पहले दिन अग्निवीर ट्रेड्समैन अभ्यर्थियों ने दिखाया दम

ऑनलाइन करना होगा पंजीकरण: उम्मीदवारों को भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा. इसके लिए भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट ज्वाइन इंडियन आर्मी पर जाकर आवेदन किया जा सकता है. आवेदन प्रक्रिया 1 अप्रैल, 2026 तक जारी रहेगी. भर्ती से संबंधित विस्तृत जानकारी और सहायता के लिए उम्मीदवार अपने नजदीकी सेना भर्ती कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं. इन कार्यालयों के संपर्क विवरण और पते भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं. पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा) के जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल धवन के अनुसार यह भर्ती प्रक्रिया युवाओं के लिए भारतीय सेना में शामिल होकर देश सेवा करने का महत्वपूर्ण अवसर है. इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना पंजीकरण सुनिश्चित करें.

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