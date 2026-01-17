JNU में विंटर सेमेस्टर 2026 के रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ी, जानिए कब तक के लिए बढ़ा समय
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्याल (JNU) में विंटर सेमेस्टर 2026 के रजिस्ट्रेशन की तारीख 6 दिनों के लिए बढ़ाई गई .
Published : January 17, 2026 at 11:44 AM IST
नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) ने विंटर सेमेस्टर 2026 के लिए पंजीकरण कराने वाले छात्रों को बड़ी राहत दी है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों की समस्याओं को देखते हुए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ाने का फैसला किया है. अब जो छात्र तय समय पर पंजीकरण नहीं कर पाए थे, उन्हें एक और मौका मिलेगा.
छात्रों को मिली बड़ी राहत: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) ने विंटर सेमेस्टर 2026 के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है. विश्वविद्यालय द्वारा जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार पहले रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 17 जनवरी 2026 तय की गई थी, लेकिन छात्रों को आ रही विभिन्न तकनीकी और अन्य समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इसे बढ़ाकर अब 23 जनवरी 2026 कर दिया गया है.
क्यों बढ़ाई गई अंतिम तिथि: विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि 2 जनवरी 2026 को जारी सर्कुलर के क्रम में यह निर्णय लिया गया है. कई छात्रों ने शिकायत की थी कि वह तय समय सीमा के अंदर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहे हैं. इन्हीं कठिनाइयों को देखते हुए अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया.
23 जनवरी तक खुला रहेगा पोर्टल: अब रजिस्ट्रेशन पोर्टल 23 जनवरी 2026 तक खुला रहेगा. सभी छात्रों को निर्देश दिए गए हैं कि वह इस बढ़ी हुई समय सीमा के अंदर अपनी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर लें. विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि 23 जनवरी 2026 के बाद किसी भी तरह का अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा और इसके आगे कोई तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी.
अब आगे नहीं मिलेगा समय: इसके साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि सर्कुलर की अन्य सभी शर्तें और नियम पहले जैसे ही रहेंगे. केवल पंजीकरण की अंतिम तिथि में ही बदलाव किया गया है. विश्वविद्यालय के सभी स्कूलों के डीन, केंद्रों के चेयरपर्सन, संबंधित अधिकारियों और सीआईएस को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं. सीआईएस को यह भी कहा गया है कि वे रजिस्ट्रेशन पोर्टल को तय अवधि तक खोलकर रखें और इस नोटिफिकेशन को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें.
