खेलो राजस्थान गेम्स में पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाई, पंजीयन अब 30 नवंबर तक और मुकाबले 15 दिसंबर से
सभी खेलों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू. अब तक 1.55 लाख से अधिक खिलाड़ियों का पंजीयन.
Published : November 17, 2026 at 7:51 PM IST
जयपुर: खेलो राजस्थान गेम्स को लेकर प्रदेशभर में खिलाड़ियों का जबरदस्त उत्साह है. खिलाड़ियों की मांग पर राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद ने इसमें खेलों की संख्या 12 से बढ़ाकर 16 कर दी. पहले चरण में केवल चार खेलों के लिए आवेदन लिए जा रहे थे, लेकिन अब तीनों चरणों के सभी 16 खेलों के लिए पोर्टल खोल दिया गया. पूर्व के 12 खेलों के साथ अब हॉकी, शूटिंग बॉल, टेनिस बॉल क्रिकेट और मल्लखंब को शामिल किया है.
राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के सचिव राजकेश मीणा ने बताया कि अब तक कुल 1,55,964 खिलाड़ियों ने पंजीयन करा लिया है. इनमें 1,02,594 पुरुष एवं 53,367 महिला एथलीट शामिल हैं. कुल 3,852 टीमों और 1,24,021 व्यक्तिगत खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया. जिलेवार पंजीकरण में भीलवाड़ा 35,663 पंजीकरण के साथ प्रथम है. डीडवाना-कुचामन 20,005 पंजीयन के साथ दूसरे है. इसके बाद क्रमश: नागौर 6,599, सीकर 6,400, जोधपुर 3,716 और धौलपुर 3,504 के खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया.
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ग्रामीण एवं शहरी प्रतिभाओं को मौका : सचिव मीणा ने बताया कि खिलाड़ियों को अतिरिक्त समय देने और अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पंजीकरण की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है. पूर्व में यह तिथि 16 नवंबर थी. इसी प्रकार प्रतियोगिताएं शुरू करने की तिथि 1 दिसंबर के स्थान पर अब 15 दिसंबर कर दी गई. उन्होंने बताया कि परिषद का उद्देश्य प्रदेश की ग्रामीण एवं शहरी खेल प्रतिभाओं को एक मंच देना है, ताकि राजस्थान खेलों में देश का अग्रणी राज्य बन सके. इच्छुक खिलाड़ी आधिकारिक पोर्टल के जरिए पंजीकरण करा सकते हैं.
तीनों चरणों में होंगे ये 16 खेल
- पहला चरण: तीरंदाजी, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, रस्साकशी और शूटिंग बॉल
- दूसरा चरण: कबड्डी, फुटबॉल, जूडो, मल्लखंब, शूटिंग और टेनिस बॉल क्रिकेट
- तीसरा चरण: खो-खो, कुश्ती, हॉकी, सितोलिया और बास्केटबॉल
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