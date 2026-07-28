DU में चार वर्षीय ITEP पाठ्यक्रम के लिए आवेदन शुरू, रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख दो अगस्त
दिल्ली विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम (ITEP) में दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
Published : July 28, 2026 at 10:04 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम (ITEP) में दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी है. विश्वविद्यालय की प्रवेश शाखा की ओर से जारी सूचना के अनुसार, इच्छुक अभ्यर्थी दो अगस्त रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि सीट आवंटन का कार्यक्रम बाद में जारी किया जाएगा. साथ ही छात्रों को सलाह दी गई है कि वह आवेदन करने से पहले सूचना पुस्तिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रवेश पोर्टल पर नियमित रूप से अपडेट देखते रहें.
चार वर्षीय शिक्षक शिक्षा प्रोग्राम
इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम (ITEP) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत शुरू किया गया चार वर्षीय शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम है. इस पाठ्यक्रम की खासियत यह है कि इसमें छात्रों को स्नातक की पढ़ाई के साथ-साथ शिक्षक बनने के लिए जरूरी प्रशिक्षण भी दिया जाता है. कार्यक्रम का उद्देश्य भविष्य के ऐसे शिक्षकों को तैयार करना है, जिनके पास विषय ज्ञान के साथ आधुनिक शिक्षण कौशल और व्यावहारिक अनुभव भी हो.
University of Delhi invites applications for the Integrated Teacher Education Programme (ITEP) for Academic Session 2026-27.— University of Delhi (@UnivofDelhi) July 28, 2026
Registration begins Monday, 27 July 2026 and closes on Sunday, 02 August 2026, 11:59 PM.
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इन बातों का रखें विशेष ध्यान
एडमिशन डीन हनीत गांधी ने कहा कि छात्रों को आवेदन करने से पहले पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, आरक्षण नियम, प्रवेश प्रक्रिया और अन्य दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी है. आवेदन पत्र भरते समय किसी भी प्रकार की गलती से बचने और सभी जानकारी सही तरीके से दर्ज करने की भी अपील की गई है. डीयू ने अपने नोटिस में स्पष्ट किया है कि ITEP के लिए सीट आवंटन का विस्तृत कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा. इसलिए अभ्यर्थियों को नियमित रूप से विश्वविद्यालय की प्रवेश वेबसाइट पर जारी सूचनाओं पर नजर बनाए रखनी होगी. किसी भी नई सूचना, काउंसलिंग या प्रवेश संबंधी कार्यक्रम की जानकारी वहीं जारी की जाएगी.
विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह निर्धारित समय-सीमा के अनुसार संचालित होगी. ऐसे में छात्र अंतिम समय तक इंतजार करने के बजाय जल्द से जल्द आवेदन कर दें. आवेदन जमा करने के बाद उसकी रसीद और आवश्यक दस्तावेजों की प्रति छात्र अपने पास सुरक्षित रखें.
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