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आरएमसी की कार्रवाई : फर्जी एमबीबीएस डिग्री के आधार पर आरएमसी में कराया पंजीयन निरस्त

राजस्थान मेडिकल काउंसिल ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर : राजस्थान मेडिकल काउंसिल (आरएमसी) ने फर्जी एमबीबीएस डिग्री के आधार पर पंजीयन कराने के मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए संदीप चौधरी का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है. राजस्थान मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉ गिरधर गोयल ने बताया कि नागौर के मौलासर निवासी संदीप चौधरी पुत्र नवीन चौधरी का राजस्थान मेडिकल काउंसिल में आरएमसी-60417 क्रमांक से 1 मार्च, 2023 को पंजीयन किया गया था. पंजीयन के दौरान संबंधित व्यक्ति ने पंडित बीडी शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक से एमबीबीएस उत्तीर्ण होना बताया था.