आरएमसी की कार्रवाई : फर्जी एमबीबीएस डिग्री के आधार पर आरएमसी में कराया पंजीयन निरस्त
डॉ गोयल ने कहा कि चिकित्सा पेशे की विश्वसनीयता, पारदर्शिता एवं आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है.
Published : November 17, 2026 at 7:18 PM IST
जयपुर : राजस्थान मेडिकल काउंसिल (आरएमसी) ने फर्जी एमबीबीएस डिग्री के आधार पर पंजीयन कराने के मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए संदीप चौधरी का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है. राजस्थान मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉ गिरधर गोयल ने बताया कि नागौर के मौलासर निवासी संदीप चौधरी पुत्र नवीन चौधरी का राजस्थान मेडिकल काउंसिल में आरएमसी-60417 क्रमांक से 1 मार्च, 2023 को पंजीयन किया गया था. पंजीयन के दौरान संबंधित व्यक्ति ने पंडित बीडी शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक से एमबीबीएस उत्तीर्ण होना बताया था.
उन्होंने बताया कि पंजीयन से संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान संदेह होने पर काउंसिल द्वारा पत्रांक 515, 3 अगस्त, 2026 एवं पत्रांक 585, 24 अगस्त, 2026 के माध्यम से संबंधित विश्वविद्यालय एवं हरियाणा मेडिकल काउंसिल से तथ्यात्मक जानकारी मांगी गई. रजिस्ट्रार ने बताया कि सत्यापन के दौरान पंडित बीडी शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक के अधीक्षक (परीक्षा) ने पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया कि संदीप चौधरी के नाम से एमबीबीएस की योग्यता विश्वविद्यालय में पंजीकृत नहीं है तथा संबंधित डिग्री विश्वविद्यालय द्वारा जारी नहीं की गई है. इसी प्रकार हरियाणा मेडिकल काउंसिल, पंचकूला ने भी स्पष्ट किया कि संबंधित व्यक्ति को इस काउंसिल द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी नहीं किया गया है तथा प्रस्तुत दस्तावेज फर्जी हैं.
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मामलों में नियमानुसार सख्त कार्रवाई : उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय एवं हरियाणा मेडिकल काउंसिल से प्राप्त सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान मेडिकल काउंसिल ने संदीप चौधरी का पंजीयन क्रमांक आरएमसी-60417 1 मार्च, 2023 तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है. डॉ गोयल ने कहा कि चिकित्सा पेशे की विश्वसनीयता, पारदर्शिता एवं आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. मेडिकल काउंसिल द्वारा चिकित्सकों की शैक्षणिक योग्यता एवं पंजीयन संबंधी दस्तावेजों का नियमानुसार सत्यापन किया जाता है. फर्जी डिग्री अथवा गलत दस्तावेजों के आधार पर चिकित्सा व्यवसाय करने के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या ढिलाई नहीं बरती जाएगी. ऐसे मामलों में नियमानुसार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
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