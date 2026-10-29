कोर्ट की खबरें: कोर्ट का फर्जी आदेश बनाने की करें जांच, एसआई भर्ती-2016 में पूर्व में नियुक्त को हटाने पर रोक
अदालत ने एसआई भर्ती में राज्य सरकार को अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए पर्याप्त संख्या में अतिरिक्त पद सृजित करने की छूट दी है.
Published : October 29, 2026 at 9:15 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने वोटर बनने के लिए हाईकोर्ट का फर्जी आदेश तैयार करने से जुड़े मामले में न्यायिक रजिस्ट्रार को कहा है कि वह इस संबंध में जांच करें और तीन दिन में अदालत में अपनी रिपोर्ट पेश करें. जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश सूरजगढ़ से कांग्रेस विधायक श्रवण के पुत्र जयप्रकाश की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. वहीं कोर्ट ने पुलिस उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर भर्ती-2016 को लेकर राज्य सरकार व आरपीएससी को कहा है कि वे पदों की श्रेणीवार नए सिरे से गणना करें.
सुनवाई के दौरान अदालत ने कथित आदेश की फोटो कॉपी की तुलना मूल आदेश से की. जिसमें पाया कि 16 अक्टूबर को अदालत ने कोई अंतरिम आदेश पारित करने के बजाए मामले की सुनवाई टाली थी. वहीं निर्वाचन आयोग की ओर से अधिवक्ता अमित कुडी ने पंचायत समिति, सुरजगढ़ के निर्वाचन अधिकारी की ओर से गत 16 अक्टूबर को जारी पत्र पेश किया. इस पत्र में कहा गया था कि याचिकाकर्ता ने इस याचिका में 16 अक्टूबर को पारित कथित आदेश की कॉपी पेश की है. इस कथित आदेश के अनुसार हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष में अंतरिम आदेश पारित कर उसका नाम ग्राम पंचायत जीणी के वार्ड संख्या 5 की मतदाता सूची में पुन: शामिल करने और उसे नामांकन पत्र स्वीकार करने को कहा गया था.
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निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि जांच में सामने आया है कि यह याचिका 16 अक्टूबर को दूसरी एकलपीठ के समक्ष लिस्ट हुई थी, लेकिन उसमें कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं हुआ था. इससे स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने अनुचित लाभ प्राप्त करने और प्राधिकारियों को गुमराह करने के उद्देश्य से इस प्रकार के जाली आदेश के आधार पर निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने का प्रयास किया है. इसलिए याचिकाकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता इस तथ्य से इनकार करने की स्थिति में नहीं रहे और उनकी ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता के ऐसे आचरण के चलते वे कठिनाई का सामना कर रहे हैं और उनसे भी जांच की जा रही है. जिस पर सुनवाई अदालत ने न्यायिक रजिस्ट्रार को जांच के आदेश दिए है.
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गौरतलब है कि याचिकाकर्ता याचिकाकर्ता का नाम सूरजगढ़ नगर पालिका के वार्ड नंबर 25 में है. पंचायत चुनाव के लिए जीणी पंचायत में वोटर बनने के लिए उसने आवेदन किया, लेकिन समय बीतने के कारण बीएलओ ने नाम जोड़ने से मना कर दिया. इस पर उसने हाईकोर्ट में याचिका लगाई. जिसकी 16 अक्टूबर को सुनवाई हुई और कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिए बिना मामले की सुनवाई टाल दी.
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'एसआई भर्ती-2016 में पदों की श्रेणीवार करें पुनर्गणना' : राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर भर्ती-2016 को लेकर राज्य सरकार व आरपीएससी को कहा है कि वे पदों की श्रेणीवार नए सिरे से गणना करें. अदालत ने स्पष्ट किया है कि 1 सितंबर, 2020 के परिणाम के तहत नियुक्त किसी भी उम्मीदवार को हटाया नहीं जाए, भले ही वह संबंधित श्रेणी में नहीं आ रहो हों. जस्टिस अशोक जैन की एकलपीठ ने श्याम सिंह व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
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अदालत ने राज्य सरकार को अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए पर्याप्त संख्या में अतिरिक्त पद सृजित करने की छूट दी है. अदालत ने कहा कि आरपीएससी 5 अक्टूबर, 2016 के विज्ञापन व शुद्धि पत्रों के आधार पर पचास फीसदी आरक्षण की सीमा और नियमों के तहत 90 दिन में पदों की गणना कर इसकी जानकारी सार्वजनिक करें. वहीं 1 सितंबर, 2020 के परिणाम के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की स्थिति संशोधित मेरिट के अनुसार तय की जाए. अदालत ने पूरी प्रक्रिया 180 दिन में करने को कहा है.
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प्रकरण से जुड़े वरिष्ठ अधिवक्ता आरएन माथुर ने बताया कि आरपीएससी ने 5 अक्टूबर 2016 को भर्ती विज्ञापन जारी किया था और बाद में 5 दिसंबर 2018 व 23 अगस्त 2019 को इसमें संशोधन किया. इसमें गैर-अनुसूचित क्षेत्र के कुल 456 पदों में से सामान्य वर्ग के लिए केवल 142 पद रखे. जिससे अनारक्षित श्रेणी का अनुपात 50 फीसदी से बहुत ही कम रह गया. विज्ञापनों में बैकलॉग रिक्तियों का स्पष्ट आधार नहीं था और ओबीसी रिक्तियों को भी बिना उचित कानूनी प्रावधान के कैरी-फॉरवर्ड किया गया. इसे चुनौती देते हुए कहा कि भर्ती में आरक्षण लागू करते समय आरक्षित श्रेणियों के लिए निर्धारित पदों की कुल संख्या 50 प्रतिशत की सामान्य सीमा से ज्यादा नहीं हो सकती.