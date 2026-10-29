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कोर्ट की खबरें: कोर्ट का फर्जी आदेश बनाने की करें जांच, एसआई भर्ती-2016 में पूर्व में नियुक्त को हटाने पर रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने वोटर बनने के लिए हाईकोर्ट का फर्जी आदेश तैयार करने से जुड़े मामले में न्यायिक रजिस्ट्रार को कहा है कि वह इस संबंध में जांच करें और तीन दिन में अदालत में अपनी रिपोर्ट पेश करें. जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश सूरजगढ़ से कांग्रेस विधायक श्रवण के पुत्र जयप्रकाश की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. वहीं कोर्ट ने पुलिस उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर भर्ती-2016 को लेकर राज्य सरकार व आरपीएससी को कहा है कि वे पदों की श्रेणीवार नए सिरे से गणना करें.