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महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार का स्टेनो गिरफ्तार; 50 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ाया

महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार का स्टेनो गिरफ्तार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आजमगढ़: महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय में गोरखपुर से आई विजिलेंस की टीम ने छापेमारी करते हुए रजिस्टार डॉ. अंजनी कुमार मिश्रा के स्टेनो संजय यादव को 50 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. साथ ही विजिलेंस टीम ने जब स्टेनो ऑफिस की अलमारी की तलाशी ली तो आलमारी में रखे 1.80 लाख रुपए नगद भी बरामद किए गए हैं.

इस मामले में पीड़ित सुधीर सिंह ने विजिलेंस टीम से शिकायत की थी. सुधीर सिंह ने बताया कि रजिस्ट्रार के स्टेनो संजय यादव डिग्री कॉलेज की मान्यता दिलाने के नाम पर 3 लाख रुपए की डिमांड किए थे. इसमें 50000 रुपए आज दिए गए थे.

इसी दौरान टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. इस बारे में रामबचन महिला विद्यालय के प्रबंधक सुधीर सिंह ने महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉ. अंजनी कुमार मिश्रा से मिलकर मान्यता दिलाने को लेकर चर्चा की थी.

सुधीर सिंह ने बताया कि रजिस्ट्रार ने मान्यता दिलाने को लेकर अपने क्लर्क संजय यादव को 3 लाख रुपए देने का निर्देश दिया था. 50 हजार आज लिए गए जबकि ढाई लाख रुपए काम होने के बाद लेना था.