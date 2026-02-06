ETV Bharat / state

MDSU के कुल सचिव कैलाश चंद्र शर्मा का मोबाइल हैक, परिचितों को मेसेज भेज कर की पैसों की डिमांड

एमडीएस यूनिवर्सिटी के कुलसचिव का मोबाइल हैक होने का मामला सामने आया है.

MDSU के कुल सचिव कैलाश चंद्र शर्मा
MDSU के कुल सचिव कैलाश चंद्र शर्मा (फोटो ईटीवी भारत अजमेर)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 6, 2026 at 10:42 AM IST

अजमेर : जिला कलेक्टर लोकबंधु के नाम का दुरुपयोग करते हुए फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से अधिकारियों से पैसे मांगने का मामला अभी थमा ही नही था कि अजमेर एमडीएस यूनिवर्सिटी के कुल सचिव कैलाश चंद्र शर्मा का मोबाइल हैकर ने हैक कर साइबर ठग उनके परिचितों को मैसेज भेज कर पैसे मांग रहे हैं. गुरुवार को को सचिव शर्मा ने मामले की शिकायत जिला पुलिस की साइबर सेल की टीम को दी है. जिला साइबर थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है.

एमडीएस यूनिवर्सिटी के कुलसचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि गुरुवार को उनका मोबाइल नंबर हैक कर लिया और उनके परिचितों को व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भेज कर पैसे की डिमांड साइबर ठग कर रहे थे. परिचितों को भेजे गए मैसेज में लिखा था कि इमरजेंसी के कारण उन्हें तत्काल 30 हजार रुपए की आवश्यकता है, कल वापस लौटा दूंगा. यूनिवर्सिटी में कई कार्मिकों के पास यह मैसेज गया है. कार्मिकों ने जब कुल सचिव कैलाश चंद्र शर्मा को मैसेज के बारे में बताया तो वे सकते में आ गए. उन्हें समझने में समय नही लगा और तत्काल मामले की सूचना साइबर सेल को दी. उन्होंने साइबर सेल थाना पुलिस को बताया कि साइबर ठगों ने जब उनका मोबाइल हैक कर लिया गया था तब उनके फोन पर ना तो कॉल आ रहा था और ना ही किसी का मेसेज आ रहा था. साइबर सेल की टीम को मोबाइल दिखाने के बाद मोबाइल पर कॉल और मेसेज आना शुरू हुआ.

8 दिन पहले भी भेजे थे मेसेज : कुलसचिव शर्मा ने बताया कि आठ दिन पहले भी फोटो और नाम का दुरुपयोग करते हुए किसी अज्ञात व्यक्ति ने अन्य नंबर से उनके परिचितों को मैसेज भेज कर पैसे की डिमांड की थी. लेकिन इस बार साइबर ठग ने मोबाइल को ही हैक कर लिया. जिस नंबर की मोबाइल सिम थी उस पर कंपनी का एसएमएस आ रहा था कि ऑल कॉल आर डायवर्टिंग. यह तो अच्छा है कि लोगों में जागरूकता आ गई है इस कारण साइबर ठग की ओर से भेजे गए मैसेज को लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया और मुझे जानकारी दे दी. मोबाइल फोन और व्हाट्सएप को हैक करना काफी गंभीर मामला है. बातचीत में उन्होंने बताया कि 3 साल पहले भी साइबर ठग ने उनका फेसबुक अकाउंट भी हैक कर लिया था.

साइबर ठगों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब उनके निशाने पर प्रशासनिक और अन्य विभागों के अधिकारी निशाने पर है. पहले साइबर ठग अजमेर जिला कलेक्टर सहित एक आईएएस ऑफिसर के नाम और फोटो का दुरुपयोग करते हुए फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर परिचितों को मैसेज भेज पैसे की डिमांड कर चुके हैं. इस मामले में पुलिस जांच कर रही है. फिलहाल साइबर ठगों का पता नहीं चल पाया है.

CYBER FRAUD CASE
REGISTRAR OF MDS UNIVERSITY
कुलसचिव का मोबाइल नंबर हैक
KAILASH CHANDRA SHARMA
AJMER MDSU REGISTRAR MOBILE HACK

