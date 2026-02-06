ETV Bharat / state

MDSU के कुल सचिव कैलाश चंद्र शर्मा का मोबाइल हैक, परिचितों को मेसेज भेज कर की पैसों की डिमांड

MDSU के कुल सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ( फोटो ईटीवी भारत अजमेर )

अजमेर : जिला कलेक्टर लोकबंधु के नाम का दुरुपयोग करते हुए फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से अधिकारियों से पैसे मांगने का मामला अभी थमा ही नही था कि अजमेर एमडीएस यूनिवर्सिटी के कुल सचिव कैलाश चंद्र शर्मा का मोबाइल हैकर ने हैक कर साइबर ठग उनके परिचितों को मैसेज भेज कर पैसे मांग रहे हैं. गुरुवार को को सचिव शर्मा ने मामले की शिकायत जिला पुलिस की साइबर सेल की टीम को दी है. जिला साइबर थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है. एमडीएस यूनिवर्सिटी के कुलसचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि गुरुवार को उनका मोबाइल नंबर हैक कर लिया और उनके परिचितों को व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भेज कर पैसे की डिमांड साइबर ठग कर रहे थे. परिचितों को भेजे गए मैसेज में लिखा था कि इमरजेंसी के कारण उन्हें तत्काल 30 हजार रुपए की आवश्यकता है, कल वापस लौटा दूंगा. यूनिवर्सिटी में कई कार्मिकों के पास यह मैसेज गया है. कार्मिकों ने जब कुल सचिव कैलाश चंद्र शर्मा को मैसेज के बारे में बताया तो वे सकते में आ गए. उन्हें समझने में समय नही लगा और तत्काल मामले की सूचना साइबर सेल को दी. उन्होंने साइबर सेल थाना पुलिस को बताया कि साइबर ठगों ने जब उनका मोबाइल हैक कर लिया गया था तब उनके फोन पर ना तो कॉल आ रहा था और ना ही किसी का मेसेज आ रहा था. साइबर सेल की टीम को मोबाइल दिखाने के बाद मोबाइल पर कॉल और मेसेज आना शुरू हुआ. इसे भी पढ़ें: ठग ने अजमेर कलेक्टर की नकली WhatsApp ID बनाई, अधिकारियों को मैसेज भेज की पैसे की डिमांड, ऐसे हुआ खुलासा