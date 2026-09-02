ETV Bharat / state

भरसार विश्वविद्यालय छात्रा की मौत मामला, जांच कमेटी गठित, छात्रों ने रखी मांगे

वीर चंद्र सिंह गढ़वाली विश्वविद्यालय भरसार के छात्रा की मौत के मामले में कुलसचिव ने जांच की बात कही है.

Etv Bharat
पौड़ी गढ़वाल UUHF के छात्रा की मौत मामला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 2, 2026 at 5:14 PM IST

|

Updated : September 2, 2026 at 5:22 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पौड़ी गढ़वाल: वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार की छात्रा के मौत मामले में कुलसचिव ने जांच टीम का गठन किया है. इस मामले को लेकर छात्रों ने भी कुलसचिव के सामने अपनी कई मांगों पर रखा है, जिन पर विश्वविद्यालय ने विचार करने की बात कही है.

छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर स्वास्थ्य सुविधाओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए वार्डन और डिस्पेंसरी में तैनात फार्मासिस्ट को हटाने की मांग की. छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय परिसर में विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं. डिस्पेंसरी में सीमित उपचार व्यवस्था होने के कारण गंभीर रूप से बीमार छात्रों को बाहर के अस्पतालों में भेजना पड़ता है.

विश्वविद्यालय में शोकसभा तक आयोजित नहीं की गई: छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि छात्रा की मौत के बाद विश्वविद्यालय में शोकसभा तक आयोजित नहीं की गई और सामान्य रूप से शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कार्य जारी रहे, जिससे छात्र-छात्राओं में नाराजगी और बढ़ गई. प्रदर्शन के बाद कुलपति डॉ. भगवती प्रसाद भट्ट ने आक्रोशित छात्रों से वार्ता की.

दो घंटे चली बैठक: करीब दो घंटे तक चली बैठक में छात्रों ने मृतक छात्रा के परिजनों को 50 लाख रुपये का मुआवजा देने समेत कई महत्वपूर्ण मांगें विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने रखीं.

छात्रों की प्रमुख मांगें:

  • परिसर में 24 घंटे डॉक्टर और नर्स की व्यवस्था की जाए
  • आपातकालीन स्थिति के लिए चार एंबुलेंस उपलब्ध कराई जाएं
  • विश्वविद्यालय की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया जाए
  • स्वास्थ्य केंद्र में पैथोलॉजी लैब स्थापित की जाए
  • नियमित स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएं
  • मेस की गुणवत्ता और व्यवस्थाओं का नियमित निरीक्षण कराया जाए
  • बीमार छात्रों पर उपस्थिति का दबाव न बनाया जाए
  • बीमारी के दौरान छुट्टी लेने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए
  • छात्रावासों की व्यवस्थाओं में सुधार किया जाए
  • जिम्मेदार कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए

कई मांगों पर सहमति बनी: छात्रों ने कुलसचिव और डीन छात्र अधिष्ठाता के साथ भी विभिन्न मांगों को लेकर वार्ता की. बताया जा रहा है कि बातचीत के दौरान कई मांगों पर सहमति बनी है. छात्रों का कहना है कि अब वे प्रशासन द्वारा सहमति के अनुसार कार्रवाई किए जाने का इंतजार करेंगे.

कुलपति का बयान: वहीं, कुलपति डॉ. भगवती प्रसाद भट्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय परिसर में हुई छात्रा की मौत अत्यंत दुखद घटना है. परिसर में एक चिकित्सक की नियुक्ति की जाएगी और भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो, इसके लिए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को विशेष रूप से मजबूत किया जाएगा.

कुलपति ने बताया कि छात्रों की समस्याओं को लेकर उनके साथ बैठक की गई है और समाधान की दिशा में कार्रवाई की जा रही है. पूरे मामले की जांच के लिए एक जांच समिति भी गठित कर दी गई है, जो 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी.

जानिए पूरा मामला: दरअसल, ये पूरा मामला शनिवार रात बीएससी हॉर्टिकल्चर चतुर्थ वर्ष से जुड़ा हुआ है. बीती शनिवार रात बीएससी हॉर्टिकल्चर चतुर्थ वर्ष की छात्रा की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी. जिसके बाद छात्रा को विश्वविद्यालय परिसर में ही उपलब्ध मेडिकल सुविधा से उपचार दिलाने का प्रयास किया, लेकिन आरोप है कि वहां उसे अपेक्षित चिकित्सा सुविधा नहीं मिल सकी. इसके बाद छात्रा को विश्वविद्यालय की एंबुलेंस से मधु को उपचार के लिए पाबौ अस्पताल ले जाया गया, जहां से छात्रा को हायर सेंटर रेफर कर दिया था.

छात्रों का आरोप है कि पाबौ पहुंचने के बाद विश्वविद्यालय की ओर से अपनी एंबुलेंस उपलब्ध कराने से मना कर दिया गया. इसके बाद सरकारी एंबुलेंस की मदद से छात्रा को पौड़ी अस्पताल ले जाया गया. पौड़ी में उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे श्रीनगर रेफर किया गया.

छात्रों का कहना है कि श्रीनगर में भी जब छात्रा मधु की तबीयत में सुधार नहीं हुआ, तो रविवार को उसे ऋषिकेश ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान रविवार को उसकी मौत हो गई. छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय ने इस मामले को गंभीरता से नहीं और इसी कारण से छात्रा की मौत हो गई. इस घटना के बाद से ही विश्वविद्यालय के छात्र काफी आक्रोशित है.

पढ़ें---

Last Updated : September 2, 2026 at 5:22 PM IST

TAGGED:

STUDENT DEATH
UTTARAKHAND
INQUIRY COMMITTEE
छात्रा की मौत
PAURI GARHWAL UUHF

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.