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रामगढ़ में जमीन विवाद में रजिस्ट्रार की निर्मम हत्या, लाठी-डंडे, ईंट-पत्थरों से किया गया था हमला

रजिस्ट्रार बालेश्वर पटेल ( ETV Bharat )