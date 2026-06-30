रामगढ़ में जमीन विवाद में रजिस्ट्रार की निर्मम हत्या, लाठी-डंडे, ईंट-पत्थरों से किया गया था हमला
रामगढ़ में जमीन विवाद में एक सरकारी अधिकारी की हत्या कर दी गई है.
Published : June 30, 2026 at 2:32 PM IST
रामगढ़: मांडू थाना क्षेत्र के हुवाग पंचायत अंतर्गत सिमरिया टांड़ में मंगलवार को जमीन विवाद ने खूनी रूप ले लिया. गिरिडीह में पदस्थापित रजिस्ट्रार बालेश्वर पटेल को कथित तौर पर 10-15 लोगों ने लाठी-डंडे, ईंट और पत्थरों से बेरहमी से पीटकर हत्या कर दी. गंभीर रूप से घायल अवस्था में उन्हें रांची रोड स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.
जमीन खरीदी के एक महीने बाद विवाद भड़का
परिजनों के अनुसार, बालेश्वर पटेल ने करीब एक महीने पहले महेश प्रसाद और रामाशीष साव से 11 डिसमिल जमीन खरीदी थी. मंगलवार सुबह वह बोरिंग में समरसेबल लगाने सिमरिया टांड़ पहुंचे थे. इसी दौरान उक्त जमीन पर अपना दावा करने वाले ज्ञानी साव और उसके समर्थकों ने काम का विरोध किया. देखते ही देखते विवाद हिंसक रूप ले लिया.
अकेले थे, बचाव नहीं कर सके
आरोपियों ने बालेश्वर पटेल पर लाठी-डंडों, ईंट और पत्थरों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. अकेले होने के कारण वह खुद का बचाव भी नहीं कर सके. गंभीर रूप से घायल बालेश्वर पटेल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया.
परिजनों ने कई लोगों को नामजद किया
मृतक के परिजनों ने पमपम उर्फ संतोष, विष्णु कुमार, विनय, पूजा, डॉली कुमारी, शकुंतला देवी, रूबी कुमारी, रामू साव उर्फ ज्ञानी साव समेत कई लोगों को नामजद करते हुए आरोप लगाया है कि सभी ने मिलकर जानलेवा हमला किया. परिजनों का कहना है कि जब वे मौके पर पहुंचे तो आरोपियों ने उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी.
मृतक के रिश्तेदार पंकज कुमार महतो ने बताया कि सूचना मिलते ही वे घटनास्थल पहुंचे, लेकिन तब तक बालेश्वर पटेल गंभीर रूप से घायल हो चुके थे. उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.
अस्पताल में उमड़ी भीड़, विधायक पहुंचे
घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल में लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. मांडू विधायक निर्मल कुमार महतो समेत कई जनप्रतिनिधि अस्पताल पहुंचे. विधायक निर्मल कुमार महतो ने कहा कि बालेश्वर पटेल सरकारी कर्मचारी थे और उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते थे. उन्होंने कहा कि दिनदहाड़े इस तरह की निर्मम हत्या कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है. सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए.
पुलिस की कार्रवाई
मांडू थाना प्रभारी सदानंद कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची. प्रारंभिक जांच में पता चला कि जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था. घायल को इलाज के लिए रांची रोड स्थित एक निजी नर्सिंग होम ले जाया गया, जहां पहुंचने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक की पहचान बालेश्वर पटेल के रूप में हुई है, जो गिरिडीह में रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत थे. मामले में परिजनों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है.
कई आरोपी गिरफ्तार, छापेमारी जारी
घटना में शामिल कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी और घटना में संलिप्त सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
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