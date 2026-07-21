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अगर आपके पास है पालतू डॉग और कैट तो 30 सितंबर तक कराएं रजिस्ट्रेशन, नहीं तो लगेगा 5000 रुपये तक जुर्माना

पेट कार्निवल अनाउंस करते निगम के अधिकारी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजधानी जयपुर में अब पालतू डॉग्स और बिल्ली पालने वाले लोगों के लिए नगर निगम में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है. इसके लिए खुद नगर निगम विशेष कैंप लगाकर डॉग-कैट का रजिस्ट्रेशन कराने जा रहा है. नगर निगम 2 अगस्त (रविवार) को दुर्गापुरा स्थित IDB परिसर में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक 'पेट कार्निवल' आयोजित करेगाल. यहां मौके पर ही रजिस्ट्रेशन, रेबीज वैक्सीनेशन, हेल्थ चेकअप, माइक्रोचिपिंग, एडॉप्शन, KCI रजिस्ट्रेशन सहित कई सुविधाएं उपलब्ध होंगी. इसके बाद भी पेट रखने वालों के पास 30 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन करने का मौका होगा, लेकिन तय समय के बाद यदि किसी का पालतू डॉग या बिल्ली बिना रजिस्ट्रेशन के पाया गया तो 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. नगर निगम जयपुर के कमिश्नर ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur) रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आसान और लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए जयपुर नगर निगम 2 अगस्त को फ्रेंडशिप डे के अवसर पर 'पेट कार्निवल' आयोजित करेगा. निगम कमिश्नर ओम कसेरा ने बताया कि कार्निवल में एक छत के नीचे पालतू डॉग्स और बिल्लियों का मौके पर ही लाइसेंस-रजिस्ट्रेशन, निशुल्क रेबीज वैक्सीनेशन, हेल्थ चेकअप, माइक्रोचिपिंग, डीवर्मिंग, KCI रजिस्ट्रेशन और एडॉप्शन जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी. इसके अलावा इंडी डॉग एडॉप्शन, स्ट्रीट डॉग्स के लिए भोजन और रिफ्लेक्टिव कॉलर वितरण, निशुल्क मेटल नेम टैग, पेट ग्रूमिंग, हॉस्टल सेवाओं पर विशेष छूट और प्रत्येक रजिस्टर्ड पेट पर 2000 रुपये तक के उपहार भी दिए जाएंगे. आयोजन में दुनिया का सबसे बड़ा 'डॉग पिज्जा' बनाने का प्रयास भी रहेगा. पढ़ें : आवारा श्वानों पर हाईकोर्ट सख्त, पालतू जानवरों का पंजीकरण जरूरी