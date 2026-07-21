अगर आपके पास है पालतू डॉग और कैट तो 30 सितंबर तक कराएं रजिस्ट्रेशन, नहीं तो लगेगा 5000 रुपये तक जुर्माना
निगम लगाने जा रहा पेट कार्निवल, जहां करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन. जानिए ताजा अपडेट...
Published : July 21, 2026 at 10:24 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर में अब पालतू डॉग्स और बिल्ली पालने वाले लोगों के लिए नगर निगम में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है. इसके लिए खुद नगर निगम विशेष कैंप लगाकर डॉग-कैट का रजिस्ट्रेशन कराने जा रहा है. नगर निगम 2 अगस्त (रविवार) को दुर्गापुरा स्थित IDB परिसर में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक 'पेट कार्निवल' आयोजित करेगाल.
यहां मौके पर ही रजिस्ट्रेशन, रेबीज वैक्सीनेशन, हेल्थ चेकअप, माइक्रोचिपिंग, एडॉप्शन, KCI रजिस्ट्रेशन सहित कई सुविधाएं उपलब्ध होंगी. इसके बाद भी पेट रखने वालों के पास 30 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन करने का मौका होगा, लेकिन तय समय के बाद यदि किसी का पालतू डॉग या बिल्ली बिना रजिस्ट्रेशन के पाया गया तो 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा.
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आसान और लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए जयपुर नगर निगम 2 अगस्त को फ्रेंडशिप डे के अवसर पर 'पेट कार्निवल' आयोजित करेगा. निगम कमिश्नर ओम कसेरा ने बताया कि कार्निवल में एक छत के नीचे पालतू डॉग्स और बिल्लियों का मौके पर ही लाइसेंस-रजिस्ट्रेशन, निशुल्क रेबीज वैक्सीनेशन, हेल्थ चेकअप, माइक्रोचिपिंग, डीवर्मिंग, KCI रजिस्ट्रेशन और एडॉप्शन जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी. इसके अलावा इंडी डॉग एडॉप्शन, स्ट्रीट डॉग्स के लिए भोजन और रिफ्लेक्टिव कॉलर वितरण, निशुल्क मेटल नेम टैग, पेट ग्रूमिंग, हॉस्टल सेवाओं पर विशेष छूट और प्रत्येक रजिस्टर्ड पेट पर 2000 रुपये तक के उपहार भी दिए जाएंगे. आयोजन में दुनिया का सबसे बड़ा 'डॉग पिज्जा' बनाने का प्रयास भी रहेगा.
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शहर को रेबीज फ्री बनाने का लक्ष्य : उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था का उद्देश्य लोगों पर सख्ती करना नहीं, बल्कि पालतू पशुओं का रिकॉर्ड तैयार करना, समय पर रेबीज वैक्सीनेशन सुनिश्चित करना और शहर को रेबीज मुक्त बनाना है. रजिस्ट्रेशन होने से पालतू पशु के स्वास्थ्य और टीकाकरण का पूरा रिकॉर्ड नगर निगम के पास रहेगा. इसके अलावा स्ट्रीट डॉग्स के पप्पीज को अडॉप्ट किए जाने से शहर की सड़कों से स्ट्रीट डॉग्स की पापुलेशन कम होगी. उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर और डीएलबी की गाइडलाइन पर जल्द शहर में डॉग शेल्टर होम बनाया जाएगा, इसके लिए जगह चिह्नित की जा रही है. साथ ही एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम को भी इंक्रीज किया जाएगा.
इन पर होंगे नियम लागू :
- पेट डॉग्स और बिल्ली पालने वाले सभी नागरिकों अपने पेट्स का कराना होगा रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन.
- शहर में संचालित सभी पेट शॉप, डॉग और कैट ब्रीडर, केनल संचालकों को एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया (AWBI) से कराना होगा रजिस्ट्रेशन.
- किसी भी डॉग या कैट को बेचने या नए मालिक को सौंपने से पहले उसका नगर निगम में रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा.
ये होगी फीस :
- नया रजिस्ट्रेशन - 1000 रुपये + GST (प्रति वर्ष)
- वार्षिक नवीनीकरण - 500 रुपये + GST
- रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर - 5000 रुपये तक जुर्माना
- अन्य नियमों के उल्लंघन पर - 2000 रुपये जुर्माना
- निगम द्वारा पकड़े गए डॉग के रखरखाव का शुल्क - 100 रुपये प्रतिदिन
रजिस्ट्रेशन के लिए लाएं ये दस्तावेज :
- पालतू पशु की पासपोर्ट साइज फोटो
- मालिक की फोटो
- नवीनतम वैक्सीनेशन कार्ड
- वैध पहचान पत्र की प्रति
वैक्सीनेशन भी होगा अनिवार्य : निगम कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि पालतू डॉग्स और बिल्ली का तीन महीने की उम्र में पहला एंटी-रेबीज टीकाकरण कराना होगा. इसके बाद हर साल रेबीज वैक्सीन लगवाना अनिवार्य रहेगा. उन्होंने अपील की है कि पेट लवर्स 30 सितंबर से पहले अपने पालतू डॉग्स और बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं.
रजिस्ट्रेशन के लिए 2 अगस्त का पेट कार्निवल सबसे आसान अवसर होगा, जहां नगर निगम की टीम कम से औपचारिकताओं के साथ मौके पर ही रजिस्ट्रेशन करेगी. इसके साथ ही जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, उनके लिए भी ये प्रक्रिया आसान की जा रही है, ताकि दो से तीन मिनट में वो अपने पेट का रजिस्ट्रेशन कर सके, लेकिन इसके बाद भारी जुर्माना चुकाना होगा.