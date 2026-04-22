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शाहजहांपुर : एंटी करप्शन टीम का एक्शन, किसान से रिश्वत लेते रंगेहाथ धरे गए क्षेत्रीय विपणन अधिकारी

गेहूं खरीदी के लिए 9 हजार रुपये की रिश्वत ले रहा थे क्षेत्रीय विपणन अधिकारी मुनीन्द्र नाथ पटेल.

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एंटी करप्शन टीम का बड़ा एक्शन, किसान से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया क्षेत्रीय विपणन अधिकारी (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 22, 2026 at 8:43 PM IST

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बरेली: भ्रष्टाचार निवारण संगठन की बरेली इकाई ने बुधवार को शाहजहांपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक क्षेत्रीय विपणन अधिकारी को 9 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई एक किसान की शिकायत के आधार पर की गई है. आरोपी ने किसान से गेहूं खरीदी के एवज में रिश्वत की मांग की थी.

जानकारी के अनुसार रिश्वत लेने का यह मामला शाहजहांपुर जिले का है, जिसकी शिकायत एक किसान ने दर्ज कराई थी. किसान का कहना था कि आरोपी क्षेत्रीय विपणन अधिकारी उससे गेहूं खरीदी के दौरान प्रति क्विंटल 100 रुपये रिश्वत मांगी जा रही है. शिकायत मिलने पर एंटी करप्शन टीम ने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की और जाल बिछाकर आरोपी को पकड़ने की योजना बनाई.

बताया जा रहा है कि निरीक्षक प्रवीण सान्याल के नेतृत्व में टीम ने नवीन मंडी तिलहर स्थित आरएफसी केंद्र पर छापेमारी की और क्षेत्रीय विपणन अधिकारी मुनीन्द्र नाथ पटेल को 9 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी. वहीं, प्रभारी निरीक्षक प्रवीण सान्याल ने प्रेस रिलीज जारी करके मामले का खुलासा किया है.

बता दें कि दो दिन पहले सहारनपुर में एंटी करप्शन टीम ने कृषि विभाग के एक टेक्निकल सहायक को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था. आरोपी ने पेस्टिसाइड की दुकान चलाने वाले शख्स से 50 हजार रुपये रिश्वत के तौर पर मांग की थी.

पीड़ित के पास संबंधित सभी जरूरी दस्तावेज और लाइसेंस मौजूद थे, बावजूद अनावश्यक पैसे देने का दबाव बनाया जा रहा था. पैसे न देने दुकान बंद कराने की धमकी दी थी. पीड़ित की शिकायत के बाद एंटी करप्शन टीम ने आरोपी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा था.

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