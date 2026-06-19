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स्वास्थ्य मंत्री के गृह क्षेत्र के अस्पताल में ढाई महीने से ऑक्सीजन प्लांट बंद, अब सिलेंडर के सहारे मरीजों की सांसें

सोलन: हिमाचल प्रदेश में एक ओर राज्य सरकार बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बड़े-बड़े दावे करती है, वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है. सुक्खू सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के गृह क्षेत्र में ही स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं. स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल के गृह क्षेत्र के क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में पिछले ढाई महीने से ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़ा है. यहां बाहर से ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदकर अस्पताल में मरीजों को ऑक्सीजन की सुविधा दी जा रही है.

ऑक्सीजन प्लांट बंद होने का कारण अस्पताल प्रशासन ने स्टाफ की कमी बताया है. गौरतलब है कि क्षेत्रीय अस्पताल सोलन, जिला सोलन का सबसे बड़ा अस्पताल है. जहां पर शिमला, सोलन, सिरमौर के दूरदराज के क्षेत्र से लोग अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं, लेकिन यहां पर 31 मार्च 2026 से अस्पताल में लगा PSA ऑक्सीजन प्लांट स्टाफ की कमी के कारण बंद पड़ा है. जिसके चलते यहां मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर मिलने में दिक्कत आ रही है. हालांकि अस्पताल प्रशासन द्वारा बाहर से सिलेंडर खरीद के मरीजों को मुहैया करवाया जा रहा है.

ढाई महीने से ऑक्सीजन प्लांट बंद (ETV Bharat)

"ऑक्सीजन प्लांट पर तैनात सभी वर्करों का कार्यकाल 31 मार्च को खत्म हो गया था, जिसके बाद वो रिलीव हो गए हैं. PSA प्लांट को 24 घंटे चलाने के लिए 4 कर्मचारियों की जरूरत है, जबकि अस्पताल में सिर्फ 2 लोग ही पोस्टेड थे. स्टाफ कम होने के कारण रात के समय प्लांट नहीं चल पा रहा है." - डॉ. राकेश पंवार, एमएस, क्षेत्रीय अस्पताल सोलन

ऑक्सीजन प्लांट पर लटका ताला (ETV Bharat)

प्रदेश सरकार को लिखा पत्र

क्षेत्रीय अस्पताल सोलन के MS डॉ. राकेश पंवार ने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट बंद होने से अस्पताल को मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडरों पर निर्भर होना पड़ रहा है. एमएस ने बताया जब प्लांट चल रहा था तो हर 10-11 दिन में 32 सिलेंडर मंगवाने पड़ते थे, अब प्लांट बंद है तो हर 7-8 दिन में ही सिलेंडर लाने पड़ रहे हैं. उन्होंने बताया कि इससे गाड़ी का खर्च और लाने-ले जाने की दिक्कत बढ़ गई है. एमएस डॉ. राकेश पंवार ने कहा कि सरकार को कर्मचारियों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए पत्र लिखा गया है. जैसे ही एक्सटेंशन मिलेगी, प्लांट दोबारा शुरू कर दिया जाएगा और मरीजों को 24 घंटे ऑक्सीजन की सुविधा मिल पाएगी.