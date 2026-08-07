ETV Bharat / state

डेंगू के डंक से निपटने को तैयार हिमाचल का ये अस्पताल, पहले भी बीमारी का कहर झेल चुका है जिला

हिमाचल के इस अस्पताल में बनाया अलग आइसोलेशन वार्ड, डेंगू के टेस्ट के लिए एलिसा टेस्ट किट भी उपलब्ध

Bilaspur Hospital ready to tackle Dengue threat
हिमाचल में डेंगू से बचने की तैयारी (ANI)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 5:47 PM IST

|

Updated : August 7, 2026 at 6:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बिलासपुर: हिमाचल में बरसात के मौसम के बीच कई बीमारियों का खतरा भी मंडराने लगा है. वहीं, बरसात में डेंगू के बढ़ते खतरे के बीच क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर ने मोर्चा संभाल लिया है. डेंगू के संभावित मरीजों के लिए अस्पताल में अलग आइसोलेशन वार्ड तैयार कर दिया गया है. इसके साथ ही डेंगू की जांच के लिए एलिसा टेस्ट की सुविधा और पर्याप्त मशीनरी भी उपलब्ध करवा दी गई है.

डॉ. एके सिंह, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, बिलासपुर (ETV Bharat)

पहले भी डेंगू ने जिले में मचाया था कहर

गौरतलब है कि बिलासपुर पहले भी डेंगू का प्रकोप झेल चुका है. साल 2019-20 में कोरोना काल के बीच डेंगू ने बिलासपुर जिले में जमकर कहर बरपाया था. उस दौरान हजारों लोग इसकी चपेट में आए थे, जबकि करीब 3 लोगों की डेंगू से मौत भी हुई थी. पुराने अनुभव को देखते हुए इस बार स्वास्थ्य विभाग ने बीमारी के पैर पसारने का इंतजार करने के बजाय पहले ही तैयारियां पूरी कर ली हैं. स्वास्थ्य विभाग की टीमें लोगों को बुखार समेत डेंगू के संभावित लक्षण सामने आने पर तुरंत जांच करवाने की सलाह दे रही हैं.

"डेंगू के संभावित मरीजों को समय पर जांच और उपचार उपलब्ध करवाने के लिए व्यवस्थाएं तैयार हैं. अब स्वास्थ्य विभाग की नजर डेंगू के संभावित मामलों पर है, ताकि बीमारी के शुरुआती चरण में ही काबू किया जा सके." - डॉ. एके सिंह, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, बिलासपुर

डेंगू से बचाव के लिए इन बातों का रखें ध्यान

जिले में डेंगू से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष टीमें भी मैदान में उतार दी हैं. ये टीमें घर-घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही हैं और मच्छरों की रोकथाम के उपायों की जानकारी दे रही हैं. लोगों को घरों और आसपास पानी जमा न होने देने और कूलर, टंकियों और अन्य पानी के बर्तनों की नियमित सफाई करने के लिए जागरूक किया जा रहा है. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनप सकता है. ऐसे में घर के आसपास जमा पानी को लेकर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है.

ये भी पढ़ें: केरल में तेजी से फैल रहा है चिकनगुनिया वायरस, जानिए इसके लक्षण और फैलाव की वजह

ये भी पढ़ें: हार्ट अटैक के इन खास शुरुआती संकेतों और लक्षणों भूलकर भी न करें नजरअंदाज, जानिए क्यों?

ये भी पढ़ें: 8 से 10 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठकर काम और वीकेंड में आराम करना बेहद खतरनाक, जानलेवा हो सकती है यह आदत जानिए कैसे?

ये भी पढ़ें: Scrub Typhus: इसे मामूली बुखार समझना जानलेवा साबित हो सकता है, जानें लक्षण और बचाव

Last Updated : August 7, 2026 at 6:24 PM IST

TAGGED:

REGIONAL HOSPITAL BILASPUR
DENGUE THREAT IN HIMACHAL
HIMACHAL HEALTH DEPARTMENT
HOW TO PREVENT DENGUE
BILASPUR HEALTH DEPARTMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.