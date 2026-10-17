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देवरिया में क्षेत्रीय किसान मेले का शुभारंभ, किसानों को आधुनिक खेती की दी गई जानकारी

देवरिया में दो दिवसीय किसान मेले का शुभारंभ ( Photo Credit; ETV Bharat )

देवरिया : पूर्व मंत्री स्व. रविन्द्र किशोर शाही की पुण्यतिथि के अवसर पर नगर पंचायत पथरदेवा स्थित आचार्य नरेंद्र देव इंटर कॉलेज परिसर में दो दिवसीय क्षेत्रीय किसान मेले का शुभारंभ हुआ. कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में आयोजित मेले का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने और उनकी आय दोगुनी करने के लिए लगातार काम कर रही है. किसानों को उन्नत बीज, नई तकनीक और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे उनके खेत तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है.

मेले में उपस्थित लोग (Photo Credit; ETV Bharat) तिलहन उत्पादन पर जोर