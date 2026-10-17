देवरिया में क्षेत्रीय किसान मेले का शुभारंभ, किसानों को आधुनिक खेती की दी गई जानकारी
केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने किया दो दिवसीय मेले का उद्घाटन
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 7:34 PM IST
देवरिया : पूर्व मंत्री स्व. रविन्द्र किशोर शाही की पुण्यतिथि के अवसर पर नगर पंचायत पथरदेवा स्थित आचार्य नरेंद्र देव इंटर कॉलेज परिसर में दो दिवसीय क्षेत्रीय किसान मेले का शुभारंभ हुआ. कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में आयोजित मेले का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने और उनकी आय दोगुनी करने के लिए लगातार काम कर रही है. किसानों को उन्नत बीज, नई तकनीक और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे उनके खेत तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है.
तिलहन उत्पादन पर जोर
मेले के पहले दिन उप कृषि निदेशक देवरिया द्वारा रबी सीजन 2026-27 के तहत राज्य सहायतित योजना में चयनित किसानों को तिलहनी फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए दो किलोग्राम तोरिया (लाही) बीज की मिनीकिट निःशुल्क वितरित की गई. अधिकारियों ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य जिले में तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना और किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है.
वैज्ञानिकों ने बताए अधिक उत्पादन के मंत्र
मेले में कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग के वैज्ञानिकों ने किसानों को कम लागत में अधिक उत्पादन लेने, उन्नत किस्म के बीजों का चयन, जैविक खेती, ड्रोन से छिड़काव, मृदा स्वास्थ्य और कीट प्रबंधन के आधुनिक तरीकों की विस्तृत जानकारी दी. किसानों ने वैज्ञानिकों से अपनी समस्याओं को लेकर सवाल-जवाब भी किए.
विभागों ने लगाए स्टॉल
किसानों को एक ही छत के नीचे विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के लिए कृषि सूचना तंत्र योजना के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, उद्यान, भूमि संरक्षण, लघु सिंचाई, इफको, कृभको सहित दर्जनों विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं. इन स्टॉलों पर किसानों को बीज, खाद, कृषि यंत्रों पर मिलने वाले अनुदान और विभागीय योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है.
कार्यक्रम में देवरिया सदर सांसद शशांक मणि त्रिपाठी, भाटपाररानी विधायक सभाकुंवर, प्रमुख सचिव कृषि डॉ. एमकेएस सुंदरम, मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र के डॉ. मान्धाता सिंह अधिकारी, कृषि वैज्ञानिक और किसान मौजूद रहे.
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