न्यायाधीशों की रीजनल कॉन्फ्रेंस कल से, सीजेआई पहुंचे जैसलमेर , 'टेक्नोलॉजी और कानून' पर होगी चर्चा

जैसलमेर में 13 और 14 दिसंबर को होने वाले सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट के 25 से अधिक शीर्ष जज भाग लेंगे.

regional conference of jugdes
कार्यक्रम स्थल के बाहर तैनात पुलिस (ETV Bharat Jaisalmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 12, 2025 at 8:15 PM IST

जैसलमेर: स्वर्णनगरी इस सप्ताह देश के न्यायिक जगत के एक बड़े आयोजन की मेजबानी करने जा रही है. नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी की ओर से 13 और 14 दिसंबर को जोधपुर वेस्ट जोन-I का क्षेत्रीय सम्मेलन जैसलमेर में होगा. सम्मेलन में भाग लेने के लिए देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत शुक्रवार को विशेष विमान से जैसलमेर पहुंचे. सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाईकोर्ट के 200 से अधिक जज शामिल होंगे.

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत के जैसलमेर आगमन पर सिविल एयरपोर्ट पर जिला प्रशासन ने उनका आधिकारिक स्वागत किया. इस दौरान वरिष्ठ न्यायाधीश, जिला कलेक्टर प्रताप सिंह नाथावत, एसपी अभिषेक शिवहरे सहित कई अधिकारी मौजूद रहे.

सीजेआई पहुंचे जैसलमेर. (ETV Bharat Jaisalmer)

जैसलमेर में हाई अलर्ट सुरक्षा व्यवस्था: एसपी अभिषेक शिवहरे ने बताया कि सीजेआई के दौरे को देखते हुए जैसलमेर में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है. पूरे जिले में सुरक्षा प्रोटोकॉल हाई अलर्ट मोड पर है. रेगिस्तानी इलाकों, सुदासरी व डीएनपी क्षेत्र में भी विशेष मूवमेंट की संभावना जताई जा रही है.

मुख्य बैठक कल: मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (NJA) की दो दिवसीय वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे. इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट के 200 से अधिक जज और न्यायिक अधिकारी शामिल हो रहे हैं. यह कॉन्फ्रेंस सम रोड स्थित एक होटल में होगी. कॉन्फ्रेंस को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. मुख्य सत्र 13 और 14 दिसंबर को होंगे. सीजेआई इसी होटल में रात्रि विश्राम करेंगे. सम्मेलन का आयोजन होटल रंगमहल में होगा, जहां दो दिनों तक न्यायिक प्रणाली में तकनीक के उपयोग, न्याय सुधारों और भविष्य की चुनौतियों पर विस्तृत मंथन होगा. सम्मेलन का मुख्य विषय 'एडवांसिंग रूल ऑफ लॉ थ्रू टेक्नोलॉजी: चैलेंजेज एंड ऑपर्च्युनिटीज' रखा गया है, जिसके तहत प्रौद्योगिकी-आधारित न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने पर विचार-विमर्श किया जाएगा.

संपादक की पसंद

