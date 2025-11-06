ETV Bharat / state

झारखंड के सरकारी अस्पतालों में आईसीयू और सीसीयू की व्यवस्था होगी दुरुस्त, क्षेत्रीय सम्मेलन में विशेषज्ञों ने रखे विचार

रांची: झारखंड में सरकारी और निजी अस्पतालों में आईसीयू-सीसीयू की व्यवस्था को दुरुस्त बनाने और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के प्रयास तेज हो गए हैं. इस दिशा में एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) फॉर क्रिटिकल केअर यूनिट्स पर क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन रांची में किया गया.

झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग के द्वारा आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य विभाग में विशेष सचिव डॉ. नेहा अरोड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के झारखंड के परियोजना निदेशक शशि प्रकाश झा के साथ-साथ सभी जिले की सिविल सर्जन, सदर अस्पतालों के उपाधीक्षक, स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों के साथ-साथ रिम्स क्रिटिकल केयर के इंचार्ज डॉ. प्रदीप भट्टाचार्य, आइजीआइएमएस के चिकित्सक, बीएचयू के डॉ. प्रदीप गुप्ता, झारखंड के स्वास्थ्य निदेशक प्रमुख डॉ. सान्याल, एम्स भोपाल के डॉ. सौरभ सैगल सहित कई विशेषज्ञ डॉक्टरों ने ICU और CCU कैसा हो इस विषय पर अपनी अपनी बातें रखी और बताया कि कैसे ICU और CCU के स्टैंडर्ड को अपडेट कर लोगों की जान बचाई जा सकती है.

संबोधित करतीं स्वास्थ्य विभाग की विशेष सचिव डॉ. नेहा अरोड़ा और एनएचएम झारखंड के मिशन डायरेक्टर शशि प्रकाश झा का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

रिम्स ट्रॉमा विभाग के Hod ने बनाया है SOP

झारखंड सरकार और स्वास्थ्य विभाग राज्य के सरकारी और गैरसरकारी अस्पतालों में ICU और CCU की व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश में है. इसके लिए सरकारी स्तर पर एक SOP बनाया जा रहा है. अभी जो प्रस्तावित SOP तैयार किया गया है उसे रिम्स के ट्रॉमा विभाग के HOD डॉ. प्रदीप भट्टाचार्य ने तैयार किया है. उसी SOP पर आज विशेषज्ञों के साथ चर्चा की गई.



मरीज को स्टेबल कर रेफर करने की हो व्यवस्था- डॉ. नेहा

क्षेत्रीय कार्यशाला के दौरान स्वास्थ्य विभाग की विशेष सचिव डॉ. नेहा अरोड़ा ने कहा कि सभी सिविल सर्जनों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आपात स्थिति में मरीजों को उनके जिले में ही पहले इतना इलाज मिल जाए कि वह स्टेबल हो जाएं, तब उन्हें उच्च संस्थान रेफर किया जाए. ऐसा करने से मरीजों की जान बचाई जा सकती है. उन्होंने कहा कि गढ़वा, साहिबगंज जैसे कई दूरस्थ जिले हैं. अगर वहां के मरीजों को ट्रॉमा या इमरजेंसी के समय में बिना ट्रीटमेंट के रेफर करने लग गए तो खतरा बढ़ जाएगा. डॉ. नेहा अरोड़ा ने कहा कि सभी सिविल सर्जनों को इसके लिए संवेदनशील होने की जरूरत है.



सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था बेहतर बनाने की कोशिश