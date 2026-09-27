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राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में रीजनल सिनेमा का जश्न, ममता कुलकर्णी को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड, 90 के दशक की दिलाई याद

सम्मान मिलने के बाद ममता कुलकर्णी ने अपने दौर की फिल्मों और गानों को याद करते हुए मंच पर प्रस्तुति दी.

लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड प्राप्त करती ममता कुलकर्णी
लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड प्राप्त करती ममता कुलकर्णी (Source : राजस्थान फिल्म फेस्टिवल आयोजक)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 27, 2026 at 10:15 AM IST

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जयपुर : देशभर की क्षेत्रीय भाषाओं में बन रहे सिनेमा और उससे जुड़े कलाकारों को मंच देने वाले राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में विभिन्न कैटेगरी में फिल्मों, कलाकारों और तकनीकी प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया. समारोह में बॉलीवुड के साथ बंगाली, पंजाबी, तमिल, मलयालम, ओडिया और राजस्थानी सिनेमा से जुड़े कलाकार और फिल्ममेकर शामिल हुए. फेस्टिवल का प्रमुख आकर्षण बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को दिया गया लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड रहा. सम्मान मिलने के बाद ममता कुलकर्णी ने अपने दौर की फिल्मों और गानों को याद करते हुए मंच पर प्रस्तुति दी. उनकी परफॉर्मेंस ने दर्शकों को 90 के दशक की फिल्मों की याद दिलाई.

शरमन जोशी और ईशा कोप्पिकर ने राजस्थानी अंदाज में की मेजबानी : फिल्म फेस्टिवल की अवॉर्ड नाइट की मेजबानी अभिनेता शरमन जोशी और अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर ने की. शरमन जोशी ने राजस्थानी अंदाज में संवाद कर दर्शकों से जुड़ने की कोशिश की. वहीं, ईशा कोप्पिकर ने अपनी स्टेज प्रेजेंस से कार्यक्रम में रंग भरा. अवॉर्ड सेरेमनी के दौरान श्रवण सागर कल्याण, चारु असोपा, रवींद्र उपाध्याय, हनी ट्रूपर-रिनी चंद्रा और मुस्कान ने लाइव परफॉर्मेंस दी. राजस्थानी गीतों सहित अलग-अलग प्रस्तुतियों ने समारोह में मनोरंजन का माहौल बनाया.

कार्यक्रम की होस्टिंग करते शरमन जोशी और ईशा कोप्पिकर
कार्यक्रम की होस्टिंग करते शरमन जोशी और ईशा कोप्पिकर (Source : राजस्थान फिल्म फेस्टिवल आयोजक)

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रीजनल सिनेमा कैटेगरी में इन कलाकारों को मिला सम्मान : फेस्टिवल में रीजनल सिनेमा कैटेगरी में बेस्ट डायरेक्टर का अवॉर्ड अनिंदम सील, बेस्ट राइटर अखिल अनिल कुमर और अप्पु असलम, बेस्ट सिनेमैटोग्राफर सौगंध एसयू, बेस्ट एक्टर मेल जिम्मी शेरगिल और बेस्ट एक्टर फीमेल रिंकु राजगुरु को दिया गया. वहीं, बेस्ट नेगेटिव कैरेक्टर का अवॉर्ड सुनील, बेस्ट सपोर्टिंग कैरेक्टर मानव विज, म्यूजिक डायरेक्टर केदार और मिस्टर भार्गव, सिंगर मेल सुहास सावंत, सिंगर फीमेल जयति चक्रवर्ती और लिरिक्स राइटर का अवॉर्ड मुथु को मिला. बेस्ट मूवी का अवॉर्ड 'कोरपुर' को दिया गया.

राजस्थान फिल्म कैटेगरी में 'ओमलो' बेस्ट मूवी : राजस्थान फिल्म कैटेगरी में बेस्ट डायरेक्टर डक्सिन छाहरा, बेस्ट राइटर सोनू रंदीप चौधरी, बेस्ट सिनेमैटोग्राफर वीरधावल पुरानिक, बेस्ट एक्टर मेल आशीष शर्मा और बेस्ट एक्टर फीमेल निशा शर्मा को सम्मानित किया गया. बेस्ट निगेटिव कैरेक्टर नगेन्द्र सिंह, बेस्ट सपोर्टिंग कैरेक्टर निर्मल चिरानिया, म्यूजिक डायरेक्टर गाजी खान, सिंगर मेल मोती खान, सिंगर फीमेल मोनिका भारद्वाज और लिरिक्स राइटर जीत को अवॉर्ड मिला. राजस्थान फिल्म कैटेगरी में बेस्ट मूवी का अवॉर्ड 'ओमलो' को दिया गया.

चारु असोपा ने दी प्रस्तुति
चारु असोपा ने दी प्रस्तुति (Source : राजस्थान फिल्म फेस्टिवल आयोजक)

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'कहानियां वर्ल्ड स्टैंडर्ड की हैं, इसलिए मंच भी वैसा चाहिए' : इससे पहले फेस्टिवल के तहत आयोजित टॉक शो में रीजनल सिनेमा की संभावनाओं और चुनौतियों पर चर्चा हुई. अभिनेता शरमन जोशी ने कहा कि भारत की आत्मा अलग-अलग क्षेत्रों की कहानियों और संस्कृतियों में बसती है. रीजनल सिनेमा इन कहानियों को दर्शकों तक पहुंचाने का काम कर रहा है. देश के किसी भी हिस्से में टैलेंट की कमी नहीं है. जरूरत कलाकारों और फिल्ममेकर्स को बेहतर सुविधाएं और वर्ल्ड क्लास मंच देने की है. शरमन ने सिंगल स्क्रीन थिएटरों को बचाने की जरूरत पर भी जोर दिया. उनके मुताबिक क्षेत्रीय फिल्मों को दर्शकों तक पहुंचाने में इन थिएटरों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है.

दर्शक ही किंग, दो घंटे थिएटर में बैठाए रखना चुनौती : अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर ने कहा कि डिजिटल दौर में सिनेमा देखने का तरीका तेजी से बदल रहा है. दर्शकों के पास मनोरंजन के कई विकल्प हैं और उनका ध्यान एक कंटेंट से दूसरे कंटेंट की ओर तेजी से जाता है. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और रील्स ने दर्शकों के अटेंशन स्पैन को भी प्रभावित किया है. ऐसे समय में किसी दर्शक को दो घंटे तक थिएटर की सीट पर बैठाए रखना फिल्ममेकर और राइटर्स के सामने बड़ी चुनौती है. अब लेखकों को दर्शकों की बदलती पसंद को समझते हुए अलग और बेहतर कंटेंट तैयार करना होगा.

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ममता कुलकर्णी ने मंच पर प्रस्तुति दी.
ममता कुलकर्णी ने मंच पर प्रस्तुति दी. (Source : राजस्थान फिल्म फेस्टिवल आयोजक)

अलग-अलग भाषाओं में काम करना भारत की ताकत : लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित ममता कुलकर्णी ने कहा कि राजस्थान से उनका पुराना फिल्मी जुड़ाव रहा है. उनकी फिल्मों और गानों की शूटिंग राजस्थान में हुई है. उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत तमिल फिल्म से की और इसके बाद अलग-अलग क्षेत्रीय फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया. उन्होंने कहा कि अलग-अलग भाषाओं में काम करना भारत की ताकत है. क्षेत्रीय सिनेमा अपनी-अपनी भाषाओं और संस्कृतियों की कहानियों को दर्शकों तक पहुंचाता है और इसका प्रभाव आगे भी बना रहेगा.

RFF का उद्देश्य रीजनल कलाकारों को मंच देना : राजस्थान फिल्म फेस्टिवल की फाउंडर और डायरेक्टर संजना शर्मा ने कहा कि फेस्टिवल शुरू करने का उद्देश्य क्षेत्रीय कलाकारों को ऐसा मंच उपलब्ध कराना रहा है, जहां वे अपनी कला, भाषा और संस्कृति को देश-दुनिया के सामने रख सकें. उन्होंने कहा कि अलग-अलग राज्यों में बनने वाली फिल्मों के निर्माता, निर्देशक और कलाकारों को एक मंच पर लाने से आपसी संवाद और सहयोग के नए अवसर बनते हैं. अगले साल राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का 15वां एडिशन होगा और इसे अब तक का सबसे बड़ा समारोह बनाने की तैयारी की जाएगी.

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राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में प्रस्तुति देते कलाकार
राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में प्रस्तुति देते कलाकार (Source : राजस्थान फिल्म फेस्टिवल आयोजक)

राजस्थानी सिनेमा के सामने संकट, लेकिन वापसी की उम्मीद : वहीं, राजस्थानी अभिनेता-निर्देशक क्षितिज कुमार ने कहा कि किसी भी रीजनल फिल्म इंडस्ट्री का दौर 10-15 साल तक खराब हो सकता है, लेकिन जब कोई एक फिल्म दर्शकों को पसंद आती है तो वो पूरी इंडस्ट्री में बदलाव की शुरुआत कर सकती है. राजस्थानी फिल्म निर्देशक राजेंद्र गुप्ता ने कहा कि एक दौर में बॉलीवुड के कलाकार भी राजस्थानी फिल्मों में काम करने के इच्छुक थे. उन्होंने राकेश रोशन और माधुरी दीक्षित के राजस्थानी फिल्मों से जुड़ाव का उदाहरण देते हुए कहा कि मौजूदा समय में चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन राजस्थानी सिनेमा के फिर से व्यावसायिक रूप से मजबूत होने की संभावना है. इस दौरान आरएफएफ के प्रोग्रामिंग हेड अनिल कुमार जैन ने कहा कि राजस्थान में कहानियों की कोई कमी नहीं है. इतिहास, संस्कृति और लोककथाओं से जुड़ी कई कहानियां ऐसी हैं, जिन पर अभी सिनेमा बनाया जाना बाकी है.

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