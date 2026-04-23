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फिरोजाबाद वालों के लिए राहत! नेशनल हाइवे पर अब जाम में नहीं फंसेंगे, ये काम होने जा रहा

जिले के लोगों के साथ ही लाखों यात्रियों को मिलेगी राहत, जिला प्रशासन ने कसी कमर.

फिरोजाबाद बाईपास जाम से दिलाएगा राहत
फिरोजाबाद बाईपास जाम से दिलाएगा राहत (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 23, 2026 at 1:14 PM IST

2 Min Read
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फिरोजाबाद: नेशनल हाईवे-19, लखनऊ, कानपुर, आगरा और दिल्ली के बीच सफर करने वाले लाखों यात्रियों के लिए राहत की खबर है. जनपद के टूण्डला कस्बे में लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए सरकार ने क्षेत्रीय बाईपास निर्माण की योजना को गति दे दी है. करीब 7.80 किलोमीटर लंबे इस प्रस्तावित बाईपास के बनने से न केवल यातायात सुगम होगा, बल्कि स्थानीय लोगों को भी रोजाना लगने वाले जाम से छुटकारा मिलेगा.



बाईपास निर्माण यातायात सुगम: बुधवार को जिलाधिकारी रमेश रंजन ने मुख्य विकास अधिकारी शत्रोहन वैश्य के साथ प्रस्तावित बाईपास मार्ग का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.


जिलाधिकारी ने बताया कि यह बाईपास नेशनल हाईवे-19 के टोल प्लाजा से शुरू होकर, टूण्डला-एटा मार्ग से निहाल सिंह की पुलिया होते हुए हाईवे-19 के किलोमीटर 220 पर स्थित एफएच मेडिकल कॉलेज के सामने जाकर जुड़ेगा. इस परियोजना को क्षेत्रीय विकास और यातायात सुधार की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.


यात्रियों को घंटों परेशान होना नही पड़ेगा: इस बाईपास के निर्माण से टूण्डला शहर के भीतर, खासतौर से सुभाष चौराहे पर लगने वाले भारी जाम से स्थायी राहत मिलने की उम्मीद है. वर्तमान में इस क्षेत्र में रोजाना लंबा ट्रैफिक जाम लगता है, जिससे यात्रियों को घंटों परेशान होना पड़ता है.


व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा: परियोजना के पूरा होने के बाद फिरोजाबाद से एटा और आगरा से एटा के बीच आवागमन करने वाले वाहनों को एक वैकल्पिक, भीड़-भाड़ रहित मार्ग मिलेगा. इससे यात्रा समय में कमी आएगी और ईंधन की भी बचत होगी, साथ ही मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण से क्षेत्र में औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा.


निरीक्षण के दौरान उपजिलाधिकारी टूण्डला अंकित वर्मा सहित लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता और अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे. जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए, ताकि आम जनता को जल्द से जल्द इसका लाभ मिल सके.

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