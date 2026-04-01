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एंट्री टैक्स पर घमासान: CM ने सदन में बताया पूरा फीस स्ट्रक्चर, बोले 'फैलाया जा रहा भ्रम'

शिमला: हिमाचल प्रदेश में एंट्री फीस बढ़ोतरी के मुद्दे पर घमासान मचा हुआ है. आलम ये है कि पंजाब और हिमाचल की सरकारें आमने-सामने हैं. विवाद बढ़ा तो चारों ओर से विरोध झेल रही हिमाचल की कांग्रेस सरकार के मुखिया सुखविंदर सिंह सुक्खू को विधानसभा के भीतर मामले को स्पष्ट करना पड़ा. मुख्यमंत्री ने एंट्री फीस बढ़ोतरी को लेकर सदन में अपना वक्तव्य रखा. उन्होंने कहा की हिमाचल में एंट्री फीस में भारी बढ़ोतरी को लेकर भ्रम और प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में असंतोष फैलाया जा रहा है.

वाहनों की कुछ श्रेणियों में हुई मामूली वृद्धि

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि एंट्री फीस को लेकर हिमाचल के साथ लगते पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में यह भ्रम और असंतोष फैलाया जा रहा है. बताया जा रहा है कि प्रदेश सरकार ने एंट्री फीस में भारी वृद्धि की है, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने टोल टैक्स में कोई खास बढ़ोतरी नहीं की है. केवल कुछ श्रेणियों का फास्टैग के साथ युक्तिकरण किया गया है. 6-टायर वाहनों की दरें पहले की तरह ही 320 रुपए यथावत रखी गई है. 10, 12 और 14 टायर वाले डबल-एक्सल ट्रकों की दरों में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है. ऐसे वाहनों के लिए पहले की तरह 570 रुपए एंट्री टैक्स है. इसके अलावा 10, 12 और 14 टायर वाले ट्रिपल एक्सल ट्रैकों को अब 570 रुपए की जगह 600 रुपए चुकाने होंगे. इस श्रेणी के वाहनों में महज़ 30 रुपए की बढ़ोतरी की गई है. वहीं मल्टी-एक्सल ट्राले और भारी मशीनरी की फीस को 720 रुपए से बढ़कर 800 रुपए किया गया है. इस तरह के वाहनों में मात्र 80 रुपये की वृद्धि की गई है.