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गेस्ट टीचरों के नियमितीकरण पर मंत्री राजेश नागर बोले, 'मुख्यमंत्री के संज्ञान में है मामला, जनहित में उठाएंगे उचित कदम'

खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ( ETV Bharat )

भिवानीः हरियाणा के खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री राजेश नागर ने कहा कि प्रदेश के गेस्ट टीचर का मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में है. मुख्यमंत्री इस मामले में जनहित में उचित कदम उठाएंगे. यह बात उन्होंने जिला कष्ट निवारक समिति की मासिक बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान कही. प्रदेश के 12 हजार के लगभग गेस्ट टीचर को रेगुलर किए जाने की चर्चाओं के बीच तकनीकी खामी दिखाकर फिलहाल गेस्ट टीचर को पक्का करने की प्रक्रिया अब धीमी पड़ गई है.

10 परिवारों का मौके पर समाधानः भिवानी में बुधवार को हरियाणा सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेश नागर ने जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की. इस दौरान जिले से जुड़े विभिन्न परिवादों पर सुनवाई की गई. बैठक की जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि "कुल 13 परिवाद रखे गए थे, जिनमें से 10 का मौके पर समाधान कर दिया गया है, जबकि 3 परिवादों पर अभी प्रक्रिया पेंडिंग है." इस मौके पर सुनवाई के दौरान उन्होंने डाक विभाग के कर्मचारी को निलंबित किए जाने के आदेश पिछली मीटिंग में दिए थे. उनकी पालना ना होने पर फिर से अधिकारियों को संज्ञान लेकर कार्य में कोताही बरतने वाले कर्मचारी पर कार्रवाई किए जाने के आदेश दिए."