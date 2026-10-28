गेस्ट टीचरों के नियमितीकरण पर मंत्री राजेश नागर बोले, 'मुख्यमंत्री के संज्ञान में है मामला, जनहित में उठाएंगे उचित कदम'
खाद्य आपूर्ति मंत्री ने डिपो होल्डर की हड़ताल की धमकी पर कहा 'कमीशन दिया जा चुका, कोई विशेष मामला है तो उस पर कार्रवाई होगी.'
Published : October 28, 2026 at 8:43 PM IST
भिवानीः हरियाणा के खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री राजेश नागर ने कहा कि प्रदेश के गेस्ट टीचर का मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में है. मुख्यमंत्री इस मामले में जनहित में उचित कदम उठाएंगे. यह बात उन्होंने जिला कष्ट निवारक समिति की मासिक बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान कही. प्रदेश के 12 हजार के लगभग गेस्ट टीचर को रेगुलर किए जाने की चर्चाओं के बीच तकनीकी खामी दिखाकर फिलहाल गेस्ट टीचर को पक्का करने की प्रक्रिया अब धीमी पड़ गई है.
10 परिवारों का मौके पर समाधानः भिवानी में बुधवार को हरियाणा सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेश नागर ने जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की. इस दौरान जिले से जुड़े विभिन्न परिवादों पर सुनवाई की गई. बैठक की जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि "कुल 13 परिवाद रखे गए थे, जिनमें से 10 का मौके पर समाधान कर दिया गया है, जबकि 3 परिवादों पर अभी प्रक्रिया पेंडिंग है." इस मौके पर सुनवाई के दौरान उन्होंने डाक विभाग के कर्मचारी को निलंबित किए जाने के आदेश पिछली मीटिंग में दिए थे. उनकी पालना ना होने पर फिर से अधिकारियों को संज्ञान लेकर कार्य में कोताही बरतने वाले कर्मचारी पर कार्रवाई किए जाने के आदेश दिए."
सुपरिटेंडेंट के खिलाफ कार्रवाई को मंत्री ने सही बतायाः मंत्री राजेश नागर से जब डाक विभाग के एक मामले में सुपरिटेंडेंट के खिलाफ हुई एफआईआर और निलंबन के बारे में पूछा गया, तो मंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक स्तर पर उचित कार्रवाई की गई है. वहीं डिपो होल्डर को कमीशन ना दिए जाने पर डिपो होल्डर एसोसिएशन द्वारा हड़ताल की धमकी दिए जाने के सवाल पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अधिकांश डिपो धारकों को कमीशन दिया जा चुका है, और यदि कोई विशेष मामला है तो उसकी जांच कर समाधान किया जाएगा.
'कांग्रेस के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है': राजनीतिक मुद्दों पर आक्रामक रुख अपनाते हुए मंत्री राजेश नागर ने कांग्रेस पार्टी पर कड़ा प्रहार किया. उन्होंने कहा कि "कांग्रेस के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, उनका काम केवल विरोध करना रह गया है. जनता ने उनकी नीतियों को तीसरी बार नकार दिया है और प्रदेश व देश में बीजेपी की सरकार बनाई है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कभी ईवीएम तो कभी अन्य बातों का रोना रोकर कांग्रेस अपनी हार और असफलताओं को छिपाने का प्रयास करती है.