ETV Bharat / state

डोटासरा बोले- भाजपा ने चुनाव आयोग और पंचायती राज को बनाया पंगु

पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि वार्डों के परिसीमन का अंतिम प्रकाशन 8 जनवरी को होना था, लेकिन 20 जनवरी तक भी प्रकाशन नहीं किया गया.

Govind Singh Dotasra, State Congress President
गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 20, 2026 at 8:24 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पंचायती राज के वार्डों का परिसीमन तय तारीख तक नहीं किए जाने को लेकर भाजपा को घेरा. उन्होंने भाजपा पर चुनाव आयोग और पंचायती राज को पंगु बनाने का आरोप लगाए. डोटासरा ने मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पंचायती राज के वार्डों के परिसीमन का अंतिम प्रकाशन 8 जनवरी को किया जाना था, लेकिन 20 जनवरी तक भी वार्डों का अंतिम प्रकाशन नहीं किया गया, क्योंकि भाजपा ने पंचायती राज और परिसीमन को पूरी तरीके से हाईजैक कर रखा.

17 दिसंबर थी वार्डों के परिसीमन की अंतिम तिथि: डोटासरा ने कहा कि ग्राम पंचायत, पंचायत समितियां, जिला परिषद के वार्डों के परिसीमन की अंतिम तिथि 17 दिसंबर 2025 थी, लेकिन फिर 17 दिसंबर को कहा गया कि दो सप्ताह में वार्डों के परिसीमन का प्रकाशन कर दिया जाएगा. इस बीच, चुनाव आयोग ने 31 दिसंबर 2025 को पंचायती राज चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी. हाईकोर्ट ने भी कह दिया था कि 31 दिसंबर 2025 तक वार्डों का परिसीमन कर लो. इसके बाद किसी का परिसीमन नहीं होगा. डोटासरा ने कहा कि 7 जनवरी तक वार्डों के परिसीमन को लेकर आपत्तियां मांगी थी.

पीसीसी चीफ डोटासरा बोले... (ETV Bharat Jaipur)

8 जनवरी को वार्डों के परिसीमन के फाइनल प्रकाशन की सूची चस्पा होनी थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि 20 जनवरी तक वार्डों के परिसीमन की फाइनल सूची चस्पा नहीं हो पाई. डोटासरा ने आरोप लगाया कि कौन सिस्टम चला रहा है, कौन निर्णय ले रहा है, कौन इसको रोक हुए हैं, कौन है जो चुनाव आयोग से भी बड़ा हो गया है. चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद वार्डों के परिसीमन की फाइनल प्रकाशन की सूची चस्पा नहीं हो रही है.

पढ़ें: जल, जंगल और पहाड़ को लेकर भजनलाल सरकार पर भड़की कांग्रेस, भाजपा ने किया पलटवार

कलेक्टर्स को मौखिक आदेश: डोटासरा ने कहा कि भाजपा नेता कलेक्टर को मौखिक आदेश दे रहे हैं कि इस प्रक्रिया को फिलहाल होल्ड पर रख दो, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ और अरुण चतुर्वेदी को जब समय मिलेगा, तब इसे आगे बढ़ाया जाएगा. डोटासरा ने आरोप लगाया कि राजेंद्र राठौड़ इस सरकार में कुछ नहीं है, लेकिन वे पंचायती राज की धज्जियां उड़ा रहे हैं. दूरभाष से कलेक्टर को निर्देश दे रहे हैं और अपने हिसाब से पंचायतों के वार्डों को छोटा-बड़ा करने और सीमांकन बदलने का दबाव बना रहे हैं.

एक साथ नहीं हो सकते वन स्टेट-वन इलेक्शन: डोटासरा ने कहा- राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन एक साथ नहीं हो सकते हैं. राजस्थान में 11,311 पंचायतों का कार्यकाल अक्टूबर 2025 में समाप्त हो चुका है. 352 पंचायत समिति थी और अब 93 नई और पंचायत समितियां बनी है. इनमें 52 पंचायत समिति का कार्यकाल अक्टूबर और दिसंबर 2026 में पूरा होगा. 78 पंचायत समिति का कार्यकाल सितंबर 2026 में पूरा होगा. यानी अभी 130 पंचायत समितियों और 6 जिला परिषदों का कार्यकाल बाकी है. इसलिए वन स्टेट वन इलेक्शन का राग अलापने वाली पार्टी किसी भी सूरत में जिला परिषद और पंचायत का चुनाव एक साथ नहीं करा सकती है.

पढ़ें: डोटासरा का बड़ा आरोप- राजस्थान में कांग्रेस समर्थित वोट काटे जाने का षड्यंत्र, कल करेंगे बड़ा खुलासा

मनमाने तरीके से कर रहे हैं वार्डों का सीमांकन: डोटासरा ने आरोप लगाया कि पंचायती राज में भाजपा मनमाने तरीके से वार्डों का सीमांकन कर रही है. कांग्रेस विचारधारा वाले वार्डों को जनसंख्या के हिसाब से बड़ा किया जा रहा है, जबकि भाजपा समर्थित मतदाताओं के वार्ड छोटे किए जा रहे हैं. उन्होंने फतेहपुर पंचायत समिति का हवाला दिया और कहा कि उसमें कांग्रेस विचारधारा वाले माइनॉरिटी के दो वार्ड को एक किया जा रहा है और वहां 15 हजार एवं 25 हजार के वार्ड बनाए जा रहे हैं, जबकि अन्य जगह 6-6 हजार के वार्ड बनाए जा रहे हैं ताकि जहां कांग्रेस दो वार्डों में जीत सकती, वहां एक वार्ड में चुनाव जीते और अन्य वार्डों में भाजपा जीत जाए.

केंद्र ने अटकाए पैसे : डोटासरा ने आरोप लगाया कि भाजपा पंचायती राज के चुनाव इसलिए कराना चाहती है. पंचायती राज के 3000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने अटका रखे हैं कि जब तक पंचायती राज के चुनाव नहीं होंगे तब तक वो राशि स्वीकृत नहीं होगी. अब पंचायती राज के चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है.

पढ़ें:SIR पर घमासान: डोटासरा-जूली की सुप्रीम कोर्ट से मांग, प्रिंटेड फॉर्मों की फोरेंसिक जांच हों

TAGGED:

CONGRESS PREZ GOVIND SINGH DOTASRA
DOTASRA TARGETING RAJENDRA RATHORE
वार्डों के परिसीमन का मामला
ONE STATE ONE ELECTION
PANCHAYATI RAJ DELIMITATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.