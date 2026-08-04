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उत्तराखंड कांग्रेस ने जिलों में उतारी 'वकीलों' की फौज! इन नेताओं को दी अहम जिम्मेदारी

देहरादून: उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है. इसी कड़ी में राज्य भर में चल रही एसआईआर (मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण) के दूसरे चरण की प्रक्रिया के तहत विभिन्न जिलों में प्राप्त नोटिसों में आपत्तियों और दावों के निस्तारण के लिए आमजन की सहायता को लेकर कांग्रेस ने 13 जिलों में पार्टी नेताओं की घोषणा की है. पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिलों में इन नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है.

इसमें उत्तरकाशी जिले से एडवोकेट नवनीत कुकरेती, गौरव उनियाल और विपिन आजाद को जिम्मेदारी मिली है तो वहीं टिहरी जिले के लिए एडवोकेट भूपेंद्र सिंह और महेंद्र सिंह राणा. पौड़ी गढ़वाल के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता रितेश जोशी एडवोकेट सतीश मोहन और अंजलि चमोली को कांग्रेस पार्टी ने जिम्मेदारी दी है.

इसके अलावा जिला रुद्रप्रयाग से एडवोकेट हरेंद्र और राजेश बर्तवाल, बागेश्वर जिले से एडवोकेट अभिनव मालिक और विपिन नौटियाल, पिथौरागढ़ जिले से एडवोकेट विनोद कुमार और उदित थपलियाल, अल्मोड़ा जिले से एडवोकेट मयंक पाल और पंकज नेगी, चंपावत से एडवोकेट सुमित खन्ना और कोमल जायसवाल को मिली है.

मैदानी जिले उधम सिंह नगर से मास्टर ट्रेनर डॉक्टर गणेश उपाध्याय, एडवोकेट रवी चौहान, एडवोकेट गुरप्रीत सिंह और एडवोकेट किशोर के साथ ही हरिद्वार जिले के लिए एडवोकेट संदीप चमोली, एडवोकेट संजय सैनी एडवोकेट सरफराज और एडवोकेट राव बिलावर खान राज्य में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण के द्वितीय चरण की प्रक्रिया के अंतर्गत प्राप्त नोटिसों में आपत्तियों और दावों के निस्तारण में जनता को कानूनी सहायता प्रदान करेंगे.