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शामली धर्मांतरण मामला; आयुष मलिक बोला-अब नहीं करूंगा हिंदू धर्म में वापसी

शामली: शामली में मेडिकल स्टोर संचालक के बेटे आयुष मालिक ने 12 साल पहले सनातन धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था. इसके बाद उसने चांदनी कुरैशी नाम युवती से शादी कर ली थी. आयुष के पिता देवराज मलिक ने आरोप लगाया है कि चांदनी कुरैशी और उसके परिवार और मौलाना ने उसके बेटे का जबरन धर्म परिवर्तन कराया है. साथ ही मामले में पुलिस से मुकदमा दर्ज कराया था. इसके बाद पुलिस ने चांदनी कुरैशी और उसके पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

हिंदू से धर्मांतरण कर मुस्लिम बने आयुष मालिक ने कहा कि उस पर हिंदू धर्म में वापसी करने का दबाव बनाया जा रहा है. जबकि वह अब इस्लाम कबूल कर चुका है. अब वह किसी भी हाल में हिंदू धर्म में वापसी नहीं करेगा.

आयुष मलिक ( धर्मांतरण करने वाला व्यक्ति) (Video Credit: ETV Bharat)

आयुष मालिक ने बताया कि उसने करीब 12 साल पहले इस्लाम धर्म अपना लिया था और तभी से वह इस्लाम धर्म में है और 4 साल पहले उसने चांदनी से शामली में ही निकाह कर लिया था. वह 12 साल से अपने घर वालों को यह बात इसलिए नहीं बताई थी, क्योंकि उसकी बहनों की शादी नहीं हुई थी. जब-अब उसकी तीनों बहनों की शादी हो गई तो उसने अपने घर वालों के सामने चांदनी से निकाह करने और उसके द्वारा इस्लाम धर्म कबूल करने की बात बताई.