कुंडली न मिलने के कारण शारीरिक संबंध के बाद शादी से मना करना है अपराध: दिल्ली हाईकोर्ट

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि शारीरिक संबंध के बाद कुंडली न मिलने के कारण शादी से मना करना अपराध है. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए ये टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने पीड़िता को बार बार भरोसा दिलाया था कि उनकी शादी में कुंडली से लेकर कोई रुकावट नहीं है. ऐसे में इस स्तर पर आरोपी का बर्ताव भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के तहत अपराध है. आरोपी 4 जनवरी से न्यायिक हिरासत में है.

सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से यह कहते हुए जमानत की मांग की थी कि रिश्ता आपसी सहमति से बना था और दोनों एक-दूसरे को आठ सालों से जानते थे. आरोपी ने कहा कि शादी का झूठा बहाना बनाकर रेप का मामला नहीं बनता है. कोर्ट ने कहा कि पीड़िता ने पहली शिकायत नवंबर 2025 में दर्ज कराई थी, लेकिन आरोपी और उसके परिवार की ओर से शादी का भरोसा दिए जाने के बाद ही वापस ले ली गई थी. बाद में कुंडली न मिलने के आधार पर शादी करने से मना कर दिया गया था.

कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर गौर करने पर पता चलता है कि ये सिर्फ रिश्ते खराब होने का मामला नहीं था, बल्कि आरोपी को अपने परिवार के कुंडली मिलान पर जोर देने के बारे में पता होने के बावजूद बार-बार शादी का भरोसा दिलाने का मामला था. पहले दिए गए भरोसे के बावजूद कुंडली न मिलने के आधार पर शादी से इनकार करना प्रथम दृष्टया आरपी के व्यवहार पर सवाल खड़े करता है.