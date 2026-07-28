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प्रदर्शन के दौरान महिला को थप्पड़ मारने वाले एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा को पुलिस जांच की निगरानी से हटाने से इनकार

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें मांग की गई थी कि कोर्ट के आदेश पर हो रही पुलिस जांच को दिल्ली पुलिस के एडिशनल डीसीपी (उत्तर-पूर्व) संदीप लांबा की निगरानी से हटाकर किसी और को सौंप दिया जाए. संदीप लांबा तब विवादों में आ गए थे जब जंतर-मंतर पर हालिया विरोध प्रदर्शन के दौरान एक महिला को थप्पड़ मारते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ था. जस्टिस गिरीश कथपलिया की बेंच ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर किसी अधिकारी ने गलती की है तो कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. लेकिन कोर्ट बिना किसी निष्पक्ष ट्रायल के उसे कैसे दोषी मान सकती है और उससे कोई काम छीन सकती है. सुनवाई के दौरान जब याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि लांबा ने एक महिला को थप्पड़ मारा. ऐसे में वो निष्पक्ष कैसे हो सकते हैं, क्योंकि याचिकाकर्ता खुद पुलिस ज्यादती का शिकार है. तब कोर्ट ने कहा कि पूरा पुलिस बल ही कटघरे में खड़ा है. तो क्या उन्हें एफआईआर दर्ज करना बंद कर देना चाहिए.