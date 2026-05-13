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कृषि से होने वाली आय पर टैक्स लगाने की मांग पर सुनवाई से इनकार, हाईकोर्ट ने कहा- ये नीतिगत मामला, सरकार फैसला करेगी

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में कृषि से होने वाली आय पर टैक्स लागने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि कोर्ट टैक्स नीति के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है और ये सरकार का नीतिगत मसला है.

कोर्ट ने कहा कि वो न्यायिक आदेश के जरिये सरकार को ये नहीं कह सकती है कि वो टैक्स पर किस किस्म का कानून बनाए. कोर्ट ने कहा कि ये काम विधायिका का है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कई बार याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या कोर्ट इस तरह का आदेश पारित कर सकती है कि सरकार कानून बनाए. याचिका आकाश गोयल ने दायर किया था. याचिकाकर्ता की ओर से वकील कुमार उत्कर्ष ने कहा कि कृषि से होने वाले आय को टैक्स भरने से छूट मिलती है, जबकि कई लोगों की कृषि से होने वाली आय काफी ज्यादा होती है. ऐसा करने से वित्तीय असमानता पैदा होती है. याचिका में कहा गया था कि कृषि और गैर-कृषि आय का वर्गीकरण मनमाने तरीके से किया गया है.