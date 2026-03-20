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अस्पताल में इलाज से इनकार जीवन के अधिकार का उल्लंघन: दिल्ली हाईकोर्ट

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट किया है कि सरकारी अस्पतालों द्वारा समय पर इलाज न देना सीधे तौर पर संविधान प्रदत्त 'जीवन के अधिकार' का हनन है. कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए उस नाबालिग छात्र को 12,000 रुपये की चिकित्सा राशि रेम्बर्स करने का आदेश दिया है, जिसे दो सरकारी अस्पतालों ने इलाज देने से मना कर दिया था.

याचिकाकर्ता, जो एक नाबालिग छात्र है, अपने सरकारी स्कूल में खेल रहा था, तभी उसके बाएं हाथ में गंभीर फ्रैक्चर हो गया. आनन-फानन में उसे पहले डॉ. हेडगेवार आरोग्य संस्थान ले जाया गया. हालांकि, वहां के प्रशासन ने बुनियादी चिकित्सा सामग्री की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए हाथ खड़े कर दिए. इसके बाद पीड़ित को चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय ले जाया गया, लेकिन वहां भी स्थिति नहीं बदली.

आरोप है कि उस वक्त अस्पताल में कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं था, जिसके कारण बच्चे को वहां से भी बिना इलाज के लौटना पड़ा. अंततः, परिजनों को मजबूर होकर एक निजी अस्पताल का रुख करना पड़ा, जहां उपचार में लगभग 14 हज़ार रुपये का खर्च आया. जस्टिस पुरुशेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को समय पर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करे.

कोर्ट ने कहा "सरकारी अस्पतालों का यह स्वीकार करना कि छात्र वहां आया था लेकिन उसे इलाज नहीं मिला, बेहद चिंताजनक है. यह विफलता निर्विवाद है और राज्य अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता." हाई कोर्ट ने अपने फैसले का आधार सुप्रीम कोर्ट के पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में दिए गए ऐतिहासिक निर्णय को बनाया. कोर्ट ने दोहराया कि अनुच्छेद 21 के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच जीवन के अधिकार का अनिवार्य हिस्सा है. समय पर इलाज से इनकार करना व्यक्ति के गरिमामय जीवन के अधिकार का उल्लंघन है.

दो महीने में भुगतान का आदेश