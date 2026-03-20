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अस्पताल में इलाज से इनकार जीवन के अधिकार का उल्लंघन: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को बड़ा झटका दिया. हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए एक छात्र के मेडिकल खर्च की भरपाई करने को कहा है.

अस्पताल में इलाज से इनकार जीवन के अधिकार का उल्लंघन: दिल्ली हाईकोर्ट
अस्पताल में इलाज से इनकार जीवन के अधिकार का उल्लंघन: दिल्ली हाईकोर्ट (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 20, 2026 at 4:15 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट किया है कि सरकारी अस्पतालों द्वारा समय पर इलाज न देना सीधे तौर पर संविधान प्रदत्त 'जीवन के अधिकार' का हनन है. कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए उस नाबालिग छात्र को 12,000 रुपये की चिकित्सा राशि रेम्बर्स करने का आदेश दिया है, जिसे दो सरकारी अस्पतालों ने इलाज देने से मना कर दिया था.

याचिकाकर्ता, जो एक नाबालिग छात्र है, अपने सरकारी स्कूल में खेल रहा था, तभी उसके बाएं हाथ में गंभीर फ्रैक्चर हो गया. आनन-फानन में उसे पहले डॉ. हेडगेवार आरोग्य संस्थान ले जाया गया. हालांकि, वहां के प्रशासन ने बुनियादी चिकित्सा सामग्री की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए हाथ खड़े कर दिए. इसके बाद पीड़ित को चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय ले जाया गया, लेकिन वहां भी स्थिति नहीं बदली.

आरोप है कि उस वक्त अस्पताल में कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं था, जिसके कारण बच्चे को वहां से भी बिना इलाज के लौटना पड़ा. अंततः, परिजनों को मजबूर होकर एक निजी अस्पताल का रुख करना पड़ा, जहां उपचार में लगभग 14 हज़ार रुपये का खर्च आया. जस्टिस पुरुशेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को समय पर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करे.

कोर्ट ने कहा "सरकारी अस्पतालों का यह स्वीकार करना कि छात्र वहां आया था लेकिन उसे इलाज नहीं मिला, बेहद चिंताजनक है. यह विफलता निर्विवाद है और राज्य अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता." हाई कोर्ट ने अपने फैसले का आधार सुप्रीम कोर्ट के पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में दिए गए ऐतिहासिक निर्णय को बनाया. कोर्ट ने दोहराया कि अनुच्छेद 21 के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच जीवन के अधिकार का अनिवार्य हिस्सा है. समय पर इलाज से इनकार करना व्यक्ति के गरिमामय जीवन के अधिकार का उल्लंघन है.

दो महीने में भुगतान का आदेश

कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वह अगले दो महीनों के भीतर पीड़ित को 12,000 रुपये की राशि का भुगतान करे. इसके साथ ही, जस्टिस कौरव ने याचिकाकर्ता को यह छूट भी दी है कि वह अतिरिक्त मुआवजे के लिए सिविल कोर्ट में अलग से मुकदमा दायर कर सकता है, क्योंकि भारी मुआवजे के निर्धारण के लिए तथ्यों की विस्तृत जांच आवश्यक होती है. इस फैसले ने राजधानी के सरकारी अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. जब राजधानी के प्रतिष्ठित अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं और डॉक्टरों की कमी के कारण एक बच्चे को दर-दर भटकना पड़ा.

जानिए क्या है अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार)

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है. न्यायपालिका ने समय-समय पर इसकी व्याख्या करते हुए इसमें स्वास्थ्य का अधिकार और गरिमापूर्ण जीवन को भी शामिल किया है. कोर्ट ने माना कि आपातकालीन स्थिति में इलाज न मिलना सीधे तौर पर इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि लोक कल्याणकारी राज्य होने के नाते, नागरिकों को समय पर चिकित्सा सहायता प्रदान करना सरकार का कोई उपकार नहीं बल्कि एक संवैधानिक कर्तव्य है. बुनियादी चिकित्सा सामग्री जैसे बैंडेज या प्लास्टर की कमी इलाज से इनकार करने का वैध बहाना नहीं हो सकती.

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