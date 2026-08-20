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हाई कोर्ट के फैसले के बाद सरकार पर सवालों की बौछार, याचिकाकर्ता और रिफॉर्म्स मंच दोनों ही मांग रहे हैं जवाब

रांची: झारखंड सरकार ने 18 अगस्त को 22 परीक्षाओं को रद्द कर दिया था. जिसके बाद आज हाई कोर्ट ने 11वीं से 13वीं जेपीएससी, फूड सेफ्टी ऑफिसर के साथ-साथ सीडीपीओ की नियुक्ति को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है. हालांकि, इससे इन परीक्षाओं के जरिए चुने गए उम्मीदवारों को राहत मिली है, वहीं याचिकाकर्ताओं और परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों ने इस मामले में राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं.

चाईबासा में फूड सेफ्टी ऑफिसर के पद पर पोस्टेड रहे दीपक कुमार सिंह भी इस मामले में याचिकाकर्ताओं में शामिल हैं. हाई कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने कहा कि 25 दिनों तक चले छात्र आंदोलन के दबाव में सरकार ने बिना किसी ठोस जांच के नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला ले लिया. उन्होंने सवाल उठाया कि बिना जांच के इस तरह नियुक्तियां रद्द करना लोकतंत्र में कितना जायज है.

हाई कोर्ट के फैसले के बाद सरकार पर सवालों की बौछार (Etv Bharat)

दीपक कुमार सिंह ने कहा कि उन्हें पहले से भरोसा था कि हाईकोर्ट पूरे मामले को तथ्यों के आधार पर देखेगा और न्यायसंगत फैसला देगा. उन्होंने कहा कि अदालत से राहत मिलने के बाद उन्हें खुशी है कि उन्हें न्याय मिला है. साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि जिन अन्य अभ्यर्थियों की नियुक्तियां सरकार के फैसले से प्रभावित हुई हैं, उन्हें भी जल्द अदालत से न्याय मिलेगा.

'सरकार ने मजबूती से नहीं रखा अपना पक्ष'

वहीं हाई कोर्ट के फैसले के बाद जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म मंच से जुड़े सदस्य राजेश प्रसाद ने कहा कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी, सीडीपीओ और FSO में सफल होकर नियुक्त हो चुके अभ्यर्थियों ने अदालत के सामने अपना पक्ष रखा, वहीं मंच की ओर से भी अपना पक्ष रखा गया. उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह रही कि राज्य सरकार को जिस मजबूती के साथ अपना पक्ष अदालत के सामने रखना चाहिए था, वह नहीं रखा गया.

राजेश प्रसाद ने कहा कि सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण कमी सामने आई. जब अदालत ने सरकार से पूछा कि नियुक्तियों को किस आधार पर समाप्त किया गया, परीक्षाओं और नियुक्तियों को किस आधार पर रद्द किया गया और लोगों को नौकरी से हटाने का आधार क्या है, तब राज्य के महाधिवक्ता अदालत में मौजूद नहीं थे. उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से इन सवालों का मजबूती से जवाब नहीं दिया जा सका.

उन्होंने कहा कि छात्रों ने सरकार पर भरोसा जताते हुए अपना आंदोलन समाप्त किया था. मंत्रियों की बात मानी गई और सीआईडी जांच पर भी विश्वास किया गया. लेकिन हाई कोर्ट की सुनवाई के बाद ऐसा लग रहा है कि सरकार की ओर से छात्रों के विश्वास को ठेस पहुंची है. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस भरोसे के साथ छात्रों ने आंदोलन समाप्त किया, सरकार उस भरोसे पर खरी नहीं उतर सकी.