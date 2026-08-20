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हाई कोर्ट के फैसले के बाद सरकार पर सवालों की बौछार, याचिकाकर्ता और रिफॉर्म्स मंच दोनों ही मांग रहे हैं जवाब

FSO दीपक कुमार सिंह ने सरकार से सवाल पूछा कि बिना जांच नियुक्तियां रद्द करना कितना जायज. रिफॉर्म्स मंच ने भी सरकार पर सवाल उठाए.

Jharkhand high court order
प्रदर्शन कर रहे चयनित अभ्यर्थी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 20, 2026 at 7:28 PM IST

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रांची: झारखंड सरकार ने 18 अगस्त को 22 परीक्षाओं को रद्द कर दिया था. जिसके बाद आज हाई कोर्ट ने 11वीं से 13वीं जेपीएससी, फूड सेफ्टी ऑफिसर के साथ-साथ सीडीपीओ की नियुक्ति को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है. हालांकि, इससे इन परीक्षाओं के जरिए चुने गए उम्मीदवारों को राहत मिली है, वहीं याचिकाकर्ताओं और परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों ने इस मामले में राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं.

चाईबासा में फूड सेफ्टी ऑफिसर के पद पर पोस्टेड रहे दीपक कुमार सिंह भी इस मामले में याचिकाकर्ताओं में शामिल हैं. हाई कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने कहा कि 25 दिनों तक चले छात्र आंदोलन के दबाव में सरकार ने बिना किसी ठोस जांच के नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला ले लिया. उन्होंने सवाल उठाया कि बिना जांच के इस तरह नियुक्तियां रद्द करना लोकतंत्र में कितना जायज है.

हाई कोर्ट के फैसले के बाद सरकार पर सवालों की बौछार (Etv Bharat)

दीपक कुमार सिंह ने कहा कि उन्हें पहले से भरोसा था कि हाईकोर्ट पूरे मामले को तथ्यों के आधार पर देखेगा और न्यायसंगत फैसला देगा. उन्होंने कहा कि अदालत से राहत मिलने के बाद उन्हें खुशी है कि उन्हें न्याय मिला है. साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि जिन अन्य अभ्यर्थियों की नियुक्तियां सरकार के फैसले से प्रभावित हुई हैं, उन्हें भी जल्द अदालत से न्याय मिलेगा.

'सरकार ने मजबूती से नहीं रखा अपना पक्ष'

वहीं हाई कोर्ट के फैसले के बाद जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म मंच से जुड़े सदस्य राजेश प्रसाद ने कहा कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी, सीडीपीओ और FSO में सफल होकर नियुक्त हो चुके अभ्यर्थियों ने अदालत के सामने अपना पक्ष रखा, वहीं मंच की ओर से भी अपना पक्ष रखा गया. उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह रही कि राज्य सरकार को जिस मजबूती के साथ अपना पक्ष अदालत के सामने रखना चाहिए था, वह नहीं रखा गया.

राजेश प्रसाद ने कहा कि सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण कमी सामने आई. जब अदालत ने सरकार से पूछा कि नियुक्तियों को किस आधार पर समाप्त किया गया, परीक्षाओं और नियुक्तियों को किस आधार पर रद्द किया गया और लोगों को नौकरी से हटाने का आधार क्या है, तब राज्य के महाधिवक्ता अदालत में मौजूद नहीं थे. उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से इन सवालों का मजबूती से जवाब नहीं दिया जा सका.

उन्होंने कहा कि छात्रों ने सरकार पर भरोसा जताते हुए अपना आंदोलन समाप्त किया था. मंत्रियों की बात मानी गई और सीआईडी जांच पर भी विश्वास किया गया. लेकिन हाई कोर्ट की सुनवाई के बाद ऐसा लग रहा है कि सरकार की ओर से छात्रों के विश्वास को ठेस पहुंची है. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस भरोसे के साथ छात्रों ने आंदोलन समाप्त किया, सरकार उस भरोसे पर खरी नहीं उतर सकी.

राजेश प्रसाद ने सरकार और मंत्रियों से एक बार फिर आग्रह करते हुए कहा कि यदि सरकार वास्तव में छात्रों के साथ है, तो सीआईडी जांच में सामने आए तथ्यों और साक्ष्यों को मजबूती से अदालत के समक्ष रखना चाहिए. उन्होंने कहा कि टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और अभ्यर्थियों के चयन से जुड़े जो भी साक्ष्य जांच में सामने आए हैं, उन्हें कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना सरकार की जिम्मेदारी है.

'सरकार को छात्रों का भरोसा कायम रखने की जरूरत'

उन्होंने कहा कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी सहित टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाओं में कथित सेटिंग, पैसे के लेन-देन और अनियमित चयन से संबंधित जो तथ्य जांच में सामने आए हैं, उनका काउंटर सरकार को प्रमुखता से अदालत में रखना चाहिए था. उन्होंने कहा कि सरकार ने छात्रों से जो भरोसे की बात की थी, अब उस भरोसे को जीतने और कायम रखने की जरूरत है.

इधर, जेएसएससी-जेपीएससी रिफॉर्म्स मंच के अनशन पर बैठने वाले राहुल क्रांति ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले को लेकर आंदोलनकारी अभ्यर्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि जब कोई मामला अदालत में जाता है तो कोर्ट दोनों पक्षों की दलील सुनती है.

राहुल क्रांति ने कहा कि अब सरकार को भी अदालत के समक्ष अपना पक्ष मजबूती से रखना होगा. इसके बाद दोनों पक्षों की दलील और तथ्यों के आधार पर मामले का अंतिम निष्पादन होगा. फिलहाल, अदालत ने शुरुआती तौर पर एक पक्ष की बात सुनने के बाद स्टे ऑर्डर दिया है.

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