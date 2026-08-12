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प्रसूताओं की मौत मामले: उम्मेद अस्पताल में बढ़ गए रेफर केस, रोज 100 से ज्यादा गर्भवती हो रही भर्ती

जोधपुर: प्रदेश में जब से प्रसूताओं के स्वास्थ्य में परेशानी और मौतों का सिलिसला शुरू हुआ है, तब से पश्चिमी राजस्थान के सरकारी व निजी अस्पतालों से गर्भवतियों को रैफर कर जोधपुर भेजने के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है. यहां संभाग के सबसे बड़े मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान उम्मेद अस्पताल में हर दिन आने वाली हाई रिस्क वाली गर्भवतियों की संख्या में इजाफा हो रहा है. आलम यह है कि हर दिन 20 से 25 ऐसे मामले आ रहे हैं. जिसके चलते चिकित्सा कर्मियों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है. इसके अलावा प्रतिदिन 5 से 6 प्रसूताएं भी गंभीर हालत में आ रही हैं. आंकड़ों में देखें, तो पहले जहां यहां प्रतिदिन 6 से 7 रेफर केस आते थे, वे अब बढ़कर 18 से 20 तक पहुंच गए हैं.

हाईरिस्क के लिए अलग व्यवस्था: अस्पताल के अधीक्षक डॉ मोहन मकवाना का कहना है कि रेफर मामले बढ़ने से हाईरिस्क केस बढ़े हैं. हमने हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष हाई रिस्क हेल्प डेस्क शुरू की है. यहां ऐसे मामलों की पहचान कर लगातार निगरानी की जा रही है. अस्पताल में प्रतिदिन करीब 100 से 110 गर्भवती महिलाएं भर्ती होती हैं. इनमें से 20 से 25 प्रतिशत महिलाएं हाई रिस्क श्रेणी में होती हैं. इसके अलावा प्रतिदिन 5 से 7 महिलाएं गांवों और निजी अस्पतालों से प्रसव के बाद गंभीर स्थिति में रेफर होकर पहुंचती हैं.

क्यों बढ़ रहे उम्मेद अस्पताल में रेफर केस, देखें वीडियो (ETV Bharat Jodhpur)

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इसलिए उपजे हालात: दरअसल प्रसव के बाद या पहले किसी भी तरह की जटिलता होने पर सामान्यतः निजी या सरकारी अस्पताल अपने यहां प्रयास करते थे. लेकिन पिछले कुछ महीनों से प्रसूताओं के स्वास्थ्य को लेकर उपजी परेशानियों के मामले लगातार आने के बाद सभी जगहों से तुरंत हायर सेंटर के लिए रेफर करने का सिलसिला शुरू हो गया. ऐसी स्थिति में पश्चिमी राजस्थान में खास तौर से बाड़मेर, जैसलमेर, फलौदी, बालोतरा सहित अन्य जिलों से प्रसूताएं और गर्भवती सीधे जोधपुर के डा एसएन मेडिकल कॉलेज के उम्मेद अस्पताल ही आ रही हैं.

अस्पताल में बनाई गई हाईरिस्क डेस्क (ETV Bharat Jodhpur)

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