प्रसूताओं की मौत मामले: उम्मेद अस्पताल में बढ़ गए रेफर केस, रोज 100 से ज्यादा गर्भवती हो रही भर्ती
उम्मेद अस्पताल में प्रतिदिन औसतन 80 प्रसव हो रहे हैं. इनमें 30 से 35 सिजेरियन हैं.
Published : August 12, 2026 at 6:38 PM IST
जोधपुर: प्रदेश में जब से प्रसूताओं के स्वास्थ्य में परेशानी और मौतों का सिलिसला शुरू हुआ है, तब से पश्चिमी राजस्थान के सरकारी व निजी अस्पतालों से गर्भवतियों को रैफर कर जोधपुर भेजने के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है. यहां संभाग के सबसे बड़े मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान उम्मेद अस्पताल में हर दिन आने वाली हाई रिस्क वाली गर्भवतियों की संख्या में इजाफा हो रहा है. आलम यह है कि हर दिन 20 से 25 ऐसे मामले आ रहे हैं. जिसके चलते चिकित्सा कर्मियों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है. इसके अलावा प्रतिदिन 5 से 6 प्रसूताएं भी गंभीर हालत में आ रही हैं. आंकड़ों में देखें, तो पहले जहां यहां प्रतिदिन 6 से 7 रेफर केस आते थे, वे अब बढ़कर 18 से 20 तक पहुंच गए हैं.
हाईरिस्क के लिए अलग व्यवस्था: अस्पताल के अधीक्षक डॉ मोहन मकवाना का कहना है कि रेफर मामले बढ़ने से हाईरिस्क केस बढ़े हैं. हमने हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष हाई रिस्क हेल्प डेस्क शुरू की है. यहां ऐसे मामलों की पहचान कर लगातार निगरानी की जा रही है. अस्पताल में प्रतिदिन करीब 100 से 110 गर्भवती महिलाएं भर्ती होती हैं. इनमें से 20 से 25 प्रतिशत महिलाएं हाई रिस्क श्रेणी में होती हैं. इसके अलावा प्रतिदिन 5 से 7 महिलाएं गांवों और निजी अस्पतालों से प्रसव के बाद गंभीर स्थिति में रेफर होकर पहुंचती हैं.
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इसलिए उपजे हालात: दरअसल प्रसव के बाद या पहले किसी भी तरह की जटिलता होने पर सामान्यतः निजी या सरकारी अस्पताल अपने यहां प्रयास करते थे. लेकिन पिछले कुछ महीनों से प्रसूताओं के स्वास्थ्य को लेकर उपजी परेशानियों के मामले लगातार आने के बाद सभी जगहों से तुरंत हायर सेंटर के लिए रेफर करने का सिलसिला शुरू हो गया. ऐसी स्थिति में पश्चिमी राजस्थान में खास तौर से बाड़मेर, जैसलमेर, फलौदी, बालोतरा सहित अन्य जिलों से प्रसूताएं और गर्भवती सीधे जोधपुर के डा एसएन मेडिकल कॉलेज के उम्मेद अस्पताल ही आ रही हैं.
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बढ़ रहे सिजेरियन: अस्पताल की अधीक्षक डॉक्टर मोहन मकवाना ने बताया कि अस्पताल में प्रतिदिन औसतन 80 प्रसव हो रहे हैं. इनमें 30 से 35 सिजेरियन हो रहे हैं. इसकी प्रमुख वजह यहां हर दिन जटिल रेफर केस का आना है. इसका असर पूरे अस्पताल पर आ रहा है. सिजेरियन से मरीज का हॉस्पिटल स्टे भी बढ़ रहा है. जिसका दबाव भी स्टाफ सही पूरे संसाधनों को झेलना पड़ रहा है.
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जोधपुर में भी बिगड़ी थी तबीयत: इस वर्ष में में कोटा अस्पताल में प्रस्तावों की तबीयत बिगड़ने के बाद कुछ मौत हुई थी. इसके बाद बीकानेर में भी ऐसे ही हालत सामने आए थे और हाल ही में जोधपुर के पावटा अस्पताल में 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ी थी. हालांकि आठों को बचा लिया गया था. लेकिन रेफर होकर आने वाले मामलों की स्थिति बहुत गंभीर होती है. यही कारण है कि ऐसे मामलों में 6 मौतें भी जोधपुर में हो चुकी है.
रेफर आंकड़े
मई : 232
जून : 253
जुलाई : 589
11 अगस्त तक : 221
उम्मेद अस्पताल की स्थिति:
- प्रतिदिन 100-110 गर्भवती महिलाओं की भर्ती
- 20-25% महिलाएं हाई रिस्क श्रेणी में चिन्हित
- प्रतिदिन 80 प्रसव, 35 सिजेरियन
- हर माह करीब 600 हाई रिस्क गर्भवतियों की मॉनिटरिंग
- गांव और निजी अस्पतालों से रोज 18 से 20 गंभीर रेफरल
- हाई रिस्क मरीजों को सीधे लेबर रूम और जांच की प्राथमिक सुविधा
- विशेष स्टाफ की निगरानी में इलाज और सतत मॉनिटरिंग