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भूमि अधिग्रहण मामले में रेफरेंस कोर्ट को नहीं रिमांड का अधिकार, हाईकोर्ट ने रद किया निर्णय

न्यायमूर्ति संदीप जैन ने राज्य सरकार की अपील को स्वीकार कर लिया.

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हाईकोर्ट ने रद किया निर्णय (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 11, 2026 at 8:20 AM IST

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि रेफरेंस कोर्ट (संदर्भ न्यायालय) को कलेक्टर के अवॉर्ड को निरस्त कर मामले को दोबारा कलेक्टर के पास भेजने (रिमांड) का अधिकार नहीं है. न्यायमूर्ति संदीप जैन ने यह टिप्पणी करते हुए राज्य सरकार की अपील को स्वीकार कर लिया.

यह मामला सिद्धार्थनगर जिले के इटवा तहसील स्थित ग्राम तेनुआ ग्रांट में मैनाराजवाहा के निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि से जुड़ा है. वर्ष 2010 में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई थी और कलेक्टर ने 13 नवंबर 2019 को लगभग 1.14 करोड़ रुपये का मुआवजा निर्धारित किया था.

भूमि मालिकों ने इस मुआवजे को चुनौती देते हुए रेफरेंस कोर्ट में आवेदन किया. रेफरेंस कोर्ट ने 25 मार्च 2023 के अपने आदेश में कलेक्टर के अवॉर्ड को रद्द करते हुए मामला पुनः कलेक्टर को भेज दिया, यह कहते हुए कि मुआवजा 2013 के नए कानून के तहत तय होना चाहिए था.

हाईकोर्ट ने कहा कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 और 2013 दोनों ही कानूनों के तहत रेफरेंस कोर्ट एक मूल न्यायालय की तरह कार्य करता है, न कि अपीलीय न्यायालय की तरह. इसलिए उसे मामले को वापस कलेक्टर के पास भेजने का अधिकार नहीं है.

अदालत ने स्पष्ट किया कि रेफरेंस कोर्ट केवल दो काम कर सकता है. पहला वह कलेक्टर के अवॉर्ड को बरकरार रख सकता है या मुआवजे में वृद्धि कर सकता है लेकिन अवॉर्ड को निरस्त कर दोबारा विचार के लिए कलेक्टर को भेजना कानून के विपरीत है.

हाईकोर्ट ने रेफरेंस कोर्ट के 25 मार्च 2023 के आदेश को रद्द कर दिया और मामले को फिर से उसी रेफरेंस कोर्ट में बहाल कर दिया. साथ ही निर्देश दिया कि वह छह महीने के भीतर मामले का निस्तारण करे और अनावश्यक स्थगन न दिया जाए.

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