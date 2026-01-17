ETV Bharat / state

REET परीक्षा: अजमेर में 17 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा, कठिन रहा प्रश्नपत्र का स्तर

परीक्षा देकर बाहर आते परीक्षार्थी ( Etv Bharat Ajmer )

अजमेर: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित रीट (REET) प्रथम स्तर की मुख्य परीक्षा शनिवार को अजमेर जिले के सभी 66 केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई. कुल पंजीकृत 20,640 परीक्षार्थियों में से 17,734 ने परीक्षा दी, जबकि 2,906 अनुपस्थित रहे. इस प्रकार उपस्थिति दर लगभग 86 प्रतिशत रही. परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे और कड़ी जांच के बाद ही अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया. परीक्षा के बाद अधिकांश परीक्षार्थियों ने प्रश्नपत्र का स्तर काफी ऊंचा और कठिन बताया, जिसमें समय का अभाव एक बड़ी चुनौती रही. इस परीक्षा का आयोजन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से किया गया. रीट प्रथम लेवल की मुख्य परीक्षा को लेकर अजमेर में भी प्रशासन और पुलिस अलर्ट नजर आई. कड़ी सुरक्षा जांच के बाद ही अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया. परीक्षार्थियों ने बताया कि पेपर काफी कठिन था. जोधपुर से अजमेर परीक्षा देने आए परीक्षार्थी प्रवीण बताते हैं कि रीट प्रथम लेवल का प्रश्न पत्र काफी कठिन था. इसका स्तर आरएएस, आईएएस लेवल का था. प्रश्नों को हल करने का समय तक कम पड़ गया. उन्होंने बताया कि जितना पढ़ा था, उनमें से केवल 20 प्रतिशत सवाल ही पूछे गए. राजस्थान जीके भी काफी टफ था. सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम परीक्षा केंद्र में रहे. पढ़ें: बेरोजगारों को अधूरी राहत: शिक्षकों के 7759 पदों पर होगी भर्ती, सामान्य शिक्षा में लेवल-2 का एक भी पद नहीं