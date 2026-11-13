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राष्ट्रपति भवन में सम्मानित हुई लोहरदगा की रीना कुमारीः जानिए, क्यों मिला सम्मान

लोहरदगा: झारखंड के लोहरदगा की बेटी रीना कुमारी ने अपनी शैक्षणिक प्रतिभा के दम पर राष्ट्रीय स्तर पर जिला और झारखंड का मान बढ़ाया है. जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में उन्हें प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया. ईएमआरएस कुजरा की प्रभारी प्राचार्या अमृता मिश्रा ने रीना को मिले सम्मान की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि यह उपलब्धि छात्रा की मेहनत, लगन और अनुशासन के साथ शिक्षकों के मार्गदर्शन का परिणाम है.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति की ओर से रीना को सम्मानित किया गया. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय कुजरा की कक्षा 12वीं की छात्रा रीना को कला संकाय में झारखंड में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में सम्मानित किया गया.

राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित छात्र (नई दिल्ली) (सौ. ईएमआरएस कुजरा स्कूल)

इस कार्यक्रम में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल उरांव, जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके और कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. देश के विभिन्न राज्यों के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के प्राचार्य, शिक्षक और चयनित विद्यार्थी भी समारोह में शामिल हुए. झारखंड से इस विशेष आयोजन के लिए कुल चार विद्यार्थियों को आमंत्रित किया गया. इनमें रीना कुमारी के अलावा ईएमआरएस सालगडीह, तमाड़ के दो छात्र और ईएमआरएस तसरिया, गोड्डा की एक छात्रा शामिल थी.

रीना मूल रूप से गुमला जिला के विशुनपुर प्रखंड के छातासरै गांव की रहने वाली हैं. वर्तमान में वह ईएमआरएस कुजरा में पढ़ाई कर रही हैं. रीना के साथ एस्कॉर्ट शिक्षक के रूप में ईएमआरएस कुजरा की प्रभारी प्राचार्या अमृता मिश्रा और ईएमआरएस सालगडीह के उप प्राचार्य मणिशंकर पाल भी कार्यक्रम में शामिल हुए. सम्मान समारोह के बाद विद्यार्थियों और शिक्षकों को राष्ट्रपति भवन तथा राष्ट्रपति संग्रहालय का भ्रमण कराया गया. इस दौरान उन्हें देश के इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और संवैधानिक परंपराओं को करीब से जानने का अवसर मिला.