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बैन के बाद भी केदारनाथ में बन रही रील्स, सवालों के घेरे में BKTC, जानिए वजह

सवालों के घेरे में बीकेटीसी की निगरानी व्यवस्था ( ETV Bharat )

केदारनाथ धाम करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है. देश-विदेश से श्रद्धालु यहां बाबा केदार के दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते हैं. ऐसे पवित्र स्थल पर सामने आए नृत्य के वीडियो ने श्रद्धालुओं के बीच धार्मिक मर्यादा और सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने की प्रवृत्ति को लेकर चर्चा छेड़ दी है. वीडियो वायरल होने के बाद अब निगाहें मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं और प्रतिबंधों के प्रभावी क्रियान्वयन पर टिक गई हैं.