बैन के बाद भी केदारनाथ में बन रही रील्स, सवालों के घेरे में BKTC, जानिए वजह
केदारनाथ धाम में महिला का डांस वीडियो वायरल हुआ. जिसके बाद से ही बीकेटीसी की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 21, 2026 at 3:46 PM IST
रुद्रप्रयाग: विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में एक महिला के नृत्य का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद धार्मिक मर्यादा, धाम परिसर में रील बनाने पर प्रतिबंध और बद्री-केदार मंदिर समिति (बीकेटीसी) की निगरानी व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं. बाबा केदार के दरबार में सामने आए इस वीडियो ने एक बार फिर यह बहस तेज कर दी है कि धार्मिक स्थलों की गरिमा बनाए रखने के लिए बनाए गए नियमों का पालन आखिर किस तरह सुनिश्चित किया जा रहा है.
केदारनाथ धाम करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है. देश-विदेश से श्रद्धालु यहां बाबा केदार के दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते हैं. ऐसे पवित्र स्थल पर सामने आए नृत्य के वीडियो ने श्रद्धालुओं के बीच धार्मिक मर्यादा और सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने की प्रवृत्ति को लेकर चर्चा छेड़ दी है. वीडियो वायरल होने के बाद अब निगाहें मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं और प्रतिबंधों के प्रभावी क्रियान्वयन पर टिक गई हैं.
सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि केदारनाथ धाम परिसर में रील बनाने पर प्रतिबंध है, तो फिर इस तरह के वीडियो सामने कैसे आ रहे हैं? क्या प्रतिबंधों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त निगरानी की जा रही है? क्या परिसर में तैनात कर्मचारियों और संबंधित व्यवस्थाओं के स्तर पर नियमित निगरानी हो रही है? यदि नियमों का उल्लंघन हुआ है, तो इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों तक क्यों नहीं पहुंची?
वायरल वीडियो ने इन सवालों को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। हालांकि, वीडियो किस तारीख का है और किन परिस्थितियों में बनाया गया, इसकी स्वतंत्र पुष्टि तथा मामले की जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी.
मर्यादा बनाम सोशल मीडिया की लोकप्रियता: आज के दौर में सोशल मीडिया पर रील और वीडियो बनाने का चलन तेजी से बढ़ा है. कई बार धार्मिक स्थलों पर भी लोग अपनी गतिविधियों को सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने के उद्देश्य से रिकॉर्ड करते दिखाई देते हैं. ऐसे में सवाल केवल एक वीडियो तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी है कि आस्था के स्थलों पर श्रद्धा, अनुशासन और धार्मिक गरिमा को सर्वोच्च प्राथमिकता कैसे दी जाए.
केदारनाथ जैसे संवेदनशील और प्रतिष्ठित तीर्थस्थल पर नियमों का पालन सुनिश्चित करना संबंधित प्रबंधन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है. श्रद्धालुओं की सुविधा, मंदिर की गरिमा और परिसर में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रतिबंधों के संबंध में स्पष्ट जानकारी, प्रभावी निगरानी और उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई आवश्यक मानी जाती है.
मामले को लेकर बीकेटीसी के उपाध्यक्ष विजय कप्रवाण ने कहा इस प्रकरण की जांच की जाएगी. उनके इस बयान के बाद अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जांच में वीडियो की वास्तविक स्थिति क्या सामने आती है. यदि नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो नियमानुसार क्या कदम उठाए जाते हैं.
केदारनाथ धाम की धार्मिक मर्यादा बनाए रखना मंदिर प्रबंधन, प्रशासन और श्रद्धालुओं की साझा जिम्मेदारी है. वायरल वीडियो ने एक बार फिर इस मुद्दे को सामने ला दिया है कि प्रतिबंध केवल घोषित करने तक सीमित न रहें, बल्कि उनका प्रभावी पालन भी सुनिश्चित किया जाए.
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