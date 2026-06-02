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गाजीपुर में रीलबाज; शर्ट लेस होकर रेल के इंजन में घुसकर बनाई रील, फेमस होने के चक्कर में चले गए जेल

गाजीपुर में युवक ने इंजन के केबिन में घुसकर बनाई रील, पुलिस ने दबोचा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

गाजीपुर/गोरखपुर: गाजीपुर जिले के सैदपुर भितरी रेलवे स्टेशन पर एक युवक का शर्ट लेस होकर, रेलवे इंजन के केबिन में घुसकर रील बनाने का मामला सामने आया है. रील सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. वीडियो में युवक बिना शर्ट के रेलवे स्टेशन पर खड़े इंजन के नियंत्रण कक्ष (केबिन) के अंदर पहुंचकर वीडियो शूट करता दिखाई दे रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो (Video Credit; Social Media) वायरल वीडियो में युवक इंजन के संवेदनशील हिस्से में बेखौफ अंदाज में रील बनाते नजर आ रहा है. रेलवे इंजन का केबिन सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिबंधित क्षेत्र माना जाता है, जहां केवल अधिकृत रेलवे कर्मियों को ही प्रवेश की अनुमति होती है. बावजूद इसके युवक अचानक बिना शर्ट के खड़ी रेल इंजन के केविन में घुसता है, और ट्रेन चलाने की एक्टिंग करता है, इसका वीडियो तेजी से वायरल होने लगा, रेलवे ने इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए बड़ी कार्रवाई की है. रील बनाने वाले शख्स को अरेस्ट कर लिया गया है.