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गाजीपुर में रीलबाज; शर्ट लेस होकर रेल के इंजन में घुसकर बनाई रील, फेमस होने के चक्कर में चले गए जेल

रेलवे अधिनियम के तहत गाजीपुर में युवक के खिलाफ केस दर्ज, वीडियो वायरल होने पर हुई गिरफ्तारी.

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गाजीपुर में युवक ने इंजन के केबिन में घुसकर बनाई रील, पुलिस ने दबोचा. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 2, 2026 at 6:30 PM IST

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गाजीपुर/गोरखपुर: गाजीपुर जिले के सैदपुर भितरी रेलवे स्टेशन पर एक युवक का शर्ट लेस होकर, रेलवे इंजन के केबिन में घुसकर रील बनाने का मामला सामने आया है. रील सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. वीडियो में युवक बिना शर्ट के रेलवे स्टेशन पर खड़े इंजन के नियंत्रण कक्ष (केबिन) के अंदर पहुंचकर वीडियो शूट करता दिखाई दे रहा है.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो (Video Credit; Social Media)

वायरल वीडियो में युवक इंजन के संवेदनशील हिस्से में बेखौफ अंदाज में रील बनाते नजर आ रहा है. रेलवे इंजन का केबिन सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिबंधित क्षेत्र माना जाता है, जहां केवल अधिकृत रेलवे कर्मियों को ही प्रवेश की अनुमति होती है. बावजूद इसके युवक अचानक बिना शर्ट के खड़ी रेल इंजन के केविन में घुसता है, और ट्रेन चलाने की एक्टिंग करता है, इसका वीडियो तेजी से वायरल होने लगा, रेलवे ने इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए बड़ी कार्रवाई की है. रील बनाने वाले शख्स को अरेस्ट कर लिया गया है.

वीडियो सामने आने के बाद रेलवे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं. लोगों का कहना है कि यदि कोई आम व्यक्ति इतनी आसानी से इंजन के केबिन तक पहुंच सकता है, तो यह सुरक्षा में गंभीर चूक का संकेत है. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश नियमों का उल्लंघन है, दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

वहीं, पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO सुमित कुमार ने बताया कि वीडियो का संज्ञान लेते हुए रेलवे अधिनियम के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है.

सीपीआरओ ने लोगों से अपील की कि रील बनाने के चक्कर में इस तरह के कृत्त कतई न करें, यह अनाधिकृत है यह आपके लिए ठीक नहीं है इस तरह के कृत्य करने पर जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है.

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