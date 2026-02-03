ETV Bharat / state

अमेरिकी टैरिफ घटा, फिर गति पकड़ेगा जोधपुर से हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट

अमेरिका से ट्रेड डील के बाद हैंडीक्राफ्ट उद्योग राहत की सांस ले रहा है. जोधपुर से सालाना 4500 करोड़ का हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट होता है.

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 3, 2026 at 8:36 PM IST

जोधपुर: अमेरिकी और भारत के बीच ट्रेड डील से जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट निर्यात को राहत मिली है. अब भारत से हैंडीक्राफ्ट आइटम्स का निर्यात फिर बढ़ने के आसार हैं. जोधपुर से खास तौर पर निर्यात होने वाले हैंडीक्राफ्ट पर टैरिफ से जो ब्रेक लगा था, उसमें हालात सुधरेंगे. ठप हैंडीक्राफ्ट निर्माण कार्य के तेजी पकड़ने के आसार हैं. यहां टैक्सटाइल्स काम में भी तेजी आएगी.

एक्सपोर्टर्स का कहना है कि हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल्स बाजार में निराशा के बादल छंट गए. उनका मानना है कि आने वाले समय में भारत पर अमेरिका का टैरिफ और कम होगा. इसके साथ ही यूरोप के साथ हुई फ्री ट्रेड डील का फायदा भी मिलेगा.

पढ़ें:भारत-अमेरिका टैरिफ तनातनी खत्म, जयपुर के व्यापारियों ने कहा- 'आत्मनिर्भर भारत' की बड़ी जीत

वियतनाम से कम टैरिफ से होगा फायदा: अमेरिका ने भारत पर टैरिफ वियतनाम से कम लगाया हैं. वियतनाम पर 20 प्रतिशत टैरिफ है, जबकि भारत को 18 प्रतिशत की श्रेणी में रखा हैं. वियतनाम भारत का हैंडीक्राफ्ट प्रतिस्पर्धी है. इससे हैंडीक्राफ्ट और रेडिमेंट गारमेंट का भारत से निर्यात बढ़ेगा. एक्सपोर्टर पंकज भंडारी ने बताया कि पहले जो टैरिफ था, उससे निर्यात में कमी आई थी. विषम परिस्थतियां थी, लेकिन हमें उम्मीद थी कि टैरिफ में कमी आएगी. टेक्सटाइल व्यवसायी राकेश चौरड़िया ने बताया कि अभी 18 प्रतिशत से कम टैरिफ होने की उम्मीद है. इससे एमएसएमई को फायदा होगा. खास तौर से टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट में वापस बढ़ोतरी होगी.

पढ़ें:भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर जूली ने उठाए सवाल, बोले-क्या नरेंद्र ने सरेंडर किया

यूं गिरा एक्सपोर्ट: गत वर्ष अमेरिका ने 25 प्रतिशत टैरिफ पर 25 प्रतिशत पेनल्टी लगाई. इससे यह 50 प्रतिशत हो गया. इससे गत वर्ष जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट निर्माता का पूरा सीजन धुल गया. अगस्त से दिसंबर तक सीजन चलता है. इसमें क्रिसमिस के लिए सितंबर में हो ऑर्डर बुक होते हैं. वर्ष 2024 में अगस्त से नवंबर के बीच जोधपुर से एक्सपोर्ट होने वाले कंटेनर्स की संख्या 21,053 थी, जो वर्ष 2025 में 12,579 रह गई. इससे हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट की कमर टूट गई थी.

30 फीसदी एक्सपोर्ट यूरोप से: जोधपुर से सालाना 4500 करोड़ रुपए का हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट होता है. सर्वाधिक एक्सपोर्ट यूएसए में तीन हजार करोड़ का है, जो कुल एक्सपोर्ट का करीब 40 से 45 प्रतिशत है. इसके बाद सर्वाधिक एक्सपोर्ट यूरोपियन देशों में किया जाता है. यहां कुल एक्सपोर्ट का करीब 30 प्रतिशत एक्सपोर्ट होता है. अब अमेरिकी टैरिफ में कमी के साथ यूरोपियन यूनियन से भारत की फ्री ट्रेड डील हो गई. इससे हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट में फिर तेजी आएगी.

पढ़ें:'टैरिफ किंग' से लेकर 18 फीसदी टैरिफ की 'ट्रंप टिप्पणी' पर एक नजर

