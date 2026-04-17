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अपनी सुरक्षा में कटौती पर बोले विधायक रविंद्र सिंह भाटी, 'जाको राखे साइयां मार सके ना कोई'

बाड़मेर: जिले के शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मियों की संख्या में भारी कटौती की गई है. जहां पहले भाटी की सुरक्षा में पीएसओ सहित कुल चार सुरक्षाकर्मी तैनात थे, अब सिर्फ एक पीएसओ को छोड़कर अन्य 3 सुरक्षाकर्मियों को हटा दिया गया है. अब विधायक की सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल एक गनमैन के भरोसे रह गई है. सिक्योरिटी हटाई जाने की पुष्टि करते हुए भाटी बोले, 'जाको राखे साइयां मार सके ना कोई'. उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया कि वे ओरण सहित क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाते रहेंगे.

'सरकार को जो ठीक लगे वो करे': विधायक भाटी जो गोचर भूमि, ओरण संरक्षण और सोलर कंपनियों से जुड़े मुद्दों को जोर-शोर से उठाते रहे हैं. एक दिन पहले गुरुवार को जयपुर में ओरण आंदोलन में भी शामिल हुए थे. जयपुर के ओरण आंदोलन में भाटी ने यह कहा था कि, 'हम जैसे ही सड़कों पर आएंगे. मुकदमे, जेल और लाठियां समेत तमाम चीजें हमारे हिस्से में आएंगी. हमारे लोगों के लिए इस बात को भी हम हंसते–हंसते स्वीकार करेंगे. सिक्योरिटी हटाए जाने को लेकर भाटी का कहना है कि सुरक्षाकर्मियों को मैसेज मिला है कि उन्हें वापस पुलिस लाइन तबल किया गया है. सिक्योरिटी हटाने पर भाटी ने कहा कि उन्हें (सरकार) जो ठीक लगे वो करे.