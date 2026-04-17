ETV Bharat / state

अपनी सुरक्षा में कटौती पर बोले विधायक रविंद्र सिंह भाटी, 'जाको राखे साइयां मार सके ना कोई'

शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि वे आरेण सहित क्षेत्र की जनता से जुड़े मुद्दे उठाते रहेंगे.

MLA Ravindra Singh Bhati
शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 17, 2026 at 4:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बाड़मेर: जिले के शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मियों की संख्या में भारी कटौती की गई है. जहां पहले भाटी की सुरक्षा में पीएसओ सहित कुल चार सुरक्षाकर्मी तैनात थे, अब सिर्फ एक पीएसओ को छोड़कर अन्य 3 सुरक्षाकर्मियों को हटा दिया गया है. अब विधायक की सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल एक गनमैन के भरोसे रह गई है. सिक्योरिटी हटाई जाने की पुष्टि करते हुए भाटी बोले, 'जाको राखे साइयां मार सके ना कोई'. उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया कि वे ओरण सहित क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाते रहेंगे.

'सरकार को जो ठीक लगे वो करे': विधायक भाटी जो गोचर भूमि, ओरण संरक्षण और सोलर कंपनियों से जुड़े मुद्दों को जोर-शोर से उठाते रहे हैं. एक दिन पहले गुरुवार को जयपुर में ओरण आंदोलन में भी शामिल हुए थे. जयपुर के ओरण आंदोलन में भाटी ने यह कहा था कि, 'हम जैसे ही सड़कों पर आएंगे. मुकदमे, जेल और लाठियां समेत तमाम चीजें हमारे हिस्से में आएंगी. हमारे लोगों के लिए इस बात को भी हम हंसते–हंसते स्वीकार करेंगे. सिक्योरिटी हटाए जाने को लेकर भाटी का कहना है कि सुरक्षाकर्मियों को मैसेज मिला है कि उन्हें वापस पुलिस लाइन तबल किया गया है. सिक्योरिटी हटाने पर भाटी ने कहा कि उन्हें (सरकार) जो ठीक लगे वो करे.

पढ़ें: रविंद्र सिंह भाटी बोले- राजनीतिक षड्यंत्र में दर्ज हुए थे केस, न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा

'जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे': भाटी ने बताया कि जोधपुर में एक–दो गैंगस्टर पकड़ गए थे. इसके बाद सिक्योरिटी बढ़ाई गई थी. अतिरिक्त सुरक्षा हटाए जाने पर उन्होंने कहा कि इसके कई कारण होते हैं. भाटी ने कहा कि सिक्योरिटी चाहे रहे या ना रहे, ओरण और इस क्षेत्र से जुड़े मुद्दे उठाते रहेंगे. जनता मालिक है. जनता से जुड़ा कोई भी विषय हो, उठाते रहेंगे. इसके साथ ही भाटी ने कहा कि 'जाको राखे साइयां मार सके ना कोई'. यह लोग (जनता) हमारे हैं. इन्होंने जिम्मेदारी दी है और हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे.

TAGGED:

SHIV MLA RAVINDRA SINGH BHATI
BHATI ON REDUCTION IN SECURITY
ONE GUNMAN IN SECURITY OF BHATI
विधायक भाटी की सुरक्षा में कटौती
REDUCTION IN SECURITY OF BHATI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.