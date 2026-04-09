यात्रीगण कृपया ध्यान दें! अप्रैल के आखिरी सप्ताह से मई तक कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें, सफर से देख लें लिस्ट

कई ट्रेनें पहले वाले स्टेशन तक जाएंगी ही नहीं, देखिए ट्रेनों की सूची

Published : April 9, 2026 at 5:24 PM IST

लखनऊ: पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से गोरखपुर जंक्शन स्टेशन के रिडेवलपमेंट का कार्य तेजी से चलाया जा रहा है. जिसमें स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या पांच और छह पर फुट ओवरब्रिज के निर्माण कार्य किए जा रहे हैं. जिसके लिए ट्रैफिक और पावर ब्लॉक किए जायेंगे. इसी को लेकर कई ट्रेनें निरस्त की जाएंगी. पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि इसके साथ ही कई कुछ ट्रेनों के परिचालन में भी बदलाव किया गया है. एफओबी निर्माण से यात्रियों को एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर आने- जाने में सुविधा होगी.

ये ट्रेनें होंगी कैंसिल
ट्रेन नंबर 15031/15032 गोरखपुर-लखनऊ जं-गोरखपुर एक्सप्रेस 29 अप्रैल से आठ मई तक निरस्त रहेगी.
ट्रेन नंबर 15132 वाराणसी सिटी-गोरखपुर एक्सप्रेस 29 अप्रैल से आठ मई तक निरस्त रहेगी.

ट्रेन नंबर 15131 गोरखपुर-वाराणसी सिटी एक्सप्रेस 30 अप्रैल से नौ मई तक निरस्त रहेगी.

ट्रेन नंबर 05131/05132 गोरखपुर-बहराइच- गोरखपुर विशेष गाड़ी 30 अप्रैल से नौ मई तक निरस्त रहेगी.

ट्रेन नंबर 55031/55032 गोरखपुर-गोंडा-गोरखपुर सवारी गाड़ी 30 अप्रैल से नौ मई तक निरस्त रहेगी.
ट्रेन नंबर 15105/15106 छपरा-नौतनवा-छपरा एक्सप्रेस 30 अप्रैल से नौ मई तक निरस्त रहेगी.

इन ट्रेनों में बदलाव
गाड़ी संख्या 15070 ऐशबाग-गोरखपुर एक्सप्रेस 29 अप्रैल से नौ मई तक गोरखपुर के स्थान पर नकहा जंगल स्टेशन पर यात्रा समाप्त करेगी. यह गाड़ी नकहा जंगल-गोरखपुर के बीच निरस्त रहेगी.

गाड़ी संख्या 15069 गोरखपुर-ऐशबाग एक्सप्रेस 30 अप्रैल से 10 मई तक गोरखपुर के स्थान पर नकहा जंगल स्टेशन से चलाई जायेगी. यह ट्रेन गोरखपुर-नकहा जंगल के बीच निरस्त रहेगी.

गाड़ी संख्या 11081 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस छह मई को गोरखपुर के स्थान पर भटनी मे यात्रा समाप्त करेगी. यह गाड़ी भटनी-गोरखपुर के बीच निरस्त रहेगी.
गाड़ी संख्या 11082 गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस गोरखपुर के स्थान पर भटनी से चलाई जायेगी. यह गाड़ी गोरखपुर-भटनी के बीच निरस्त रहेगी.
गाड़ी संख्या 12165 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस 30 अप्रैल, एक मई, चार मई, सात और आठ मई तक गोरखपुर के स्थान पर भटनी मे यात्रा समाप्त करेगी. यह गाड़ी भटनी-गोरखपुर के बीच निरस्त रहेगी.
गाड़ी संख्या 12166 गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस एक मई, दो, पांच, आठ और नौ मई तक गोरखपुर के स्थान पर भटनी से चलाई जायेगी. ये ट्रेन गोरखपुर-भटनी के बीच निरस्त रहेगी.
गाड़ी संख्या 15082 गोमतीनगर-गोरखपुर एक्सप्रेस 30 अप्रैल से नौ मई तक गोरखपुर के स्थान पर आनन्दनगर स्टेशन पर यात्रा समाप्त करेगी. यह ट्रेन आनन्दनगर-गोरखपुर के बीच निरस्त रहेगी.
गाड़ी संख्या 15081 गोरखपुर-गोमतीनगर एक्सप्रेस 30 अप्रैल से नौ मई तक गोरखपुर के स्थान पर आनन्दनगर स्टेशन से चलाई जायेगी. यह गाड़ी गोरखपुर-आनन्दनगर के बीच निरस्त रहेगी.
गाड़ी संख्या 15104 बनारस-गोरखपुर एक्सप्रेस 30 अप्रैल से नौ मई तक गोरखपुर के स्थान पर गोरखपुर कैंट स्टेशन पर यात्रा समाप्त करेगी. यह गाड़ी गोरखपुर कैंट-गोरखपुर के बीच निरस्त रहेगी.
गाड़ी संख्या 15083 गोरखपुर-बनारस एक्सप्रेस 30 अप्रैल से नौ मई तक गोरखपुर के स्थान पर गोरखपुर कैंट स्टेशन से चलाई जायेगी. यह ट्रेन गोरखपुर-गोरखपुर कैंट के बीच निरस्त रहेगी.
गाड़ी संख्या 19489 अहमदाबाद-गोरखपुर एक्सप्रेस 30 अप्रैल, एक मई, दो, तीन, पांच, छह, सात और आठ मई को गोरखपुर के स्थान पर गोरखपुर कैंट स्टेशन पर यात्रा समाप्त करेगी. यह ट्रेन गोरखपुर कैंट-गोरखपुर के बीच निरस्त रहेगी.

चलेगी ये ट्रेन
ट्रेन नंबर 05105/05106 नकहा जंगल-नौतनवा-नकहा जंगल विशेष गाड़ी 10 अप्रैल को 15105/15106 नकहा जंगल-नौतनवा-नकहा जंगल एक्सप्रेस के स्थान पर निम्नवत चलाई जायेगी.
ट्रेन नंबर 05105 नकहा जंगल-नौतनवा विशेष गाड़ी नकहा जंगल से 10.25 बजे प्रस्थान कर पीपीगंज 10.47 बजे, आनन्द नगर से 11.17 बजे और लक्ष्मीपुर से 11.52 बजे छूटकर नौतनवा 12.25 बजे पहुंचेगी

ट्रेन नंबर 05106 नौतनवा-नकहा जंगल विशेष गाड़ी नौतनवा से 15.10 बजे प्रस्थान कर लक्ष्मीपुर से 15.30 बजे, आनन्द नगर से 15.55 बजे, पीपीगंज से 16.15 बजे छूटकर नकहा जंगल 16.40 बजे पहुंचेगी. इस ट्रेन में सामान्य द्वितीय श्रेणी के 10 और एसएलआरडी के दो कोच सहित कुल 12 कोच लगाए जाएंगे.

