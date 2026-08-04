ETV Bharat / state

GROUND REPORT : अंजरेल माइंस का 'लाल जहर', खेतों में मची तबाही पानी दूषित, बीएसपी का गोद लिया गांव अब अनाथ

अंजरेल माइंस का 'लाल जहर' ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

ग्रामीणों के अनुसार अंजरेल और खोड़गांव पंचायत में लगभग 50 से 60 किसान सीधे इस समस्या से प्रभावित हैं, जबकि सैकड़ों किसान आंशिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं. किसानों का कहना है कि लगभग 20 से 30 किसानों की कई एकड़ कृषि भूमि पर लाल कीचड़ की कई टन मोटी परत जम गई है, जिससे धान सहित अन्य फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं.

नारायणपुर जिले का रावघाट क्षेत्र देश के प्रमुख लौह अयस्क भंडारों में माना जाता है. यहां से उच्च गुणवत्ता का लौह अयस्क भिलाई इस्पात संयंत्र तक पहुंचाया जाता है. लेकिन स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि इस खनन का पर्यावरणीय दुष्प्रभाव अब आसपास के गांवों पर साफ दिखाई देने लगा है. लगातार बारिश के दौरान अंजरेल माइंस से बहकर आने वाला लाल रंग का पानी और लौह अयस्क युक्त चिपचिपा मलबा खेतों में फैल गया. कई स्थानों पर यह अपशिष्ट किसानों की खड़ी फसल को ढंक चुका है, जबकि निचले इलाकों के घरों, आंगनों और रास्तों तक पहुंच गया.

नारायणपुर : नारायणपुर जिले के रावघाट लौह अयस्क खनन क्षेत्र से एक बार फिर पर्यावरण और किसानों से जुड़ा गंभीर मामला सामने आया है.लगातार हो रही बारिश के बाद अंजरेल माइंस से निकलने वाला लौह अयस्क मिला लाल पानी और चिपचिपा अपशिष्ट खोड़गांव ग्राम पंचायत के अंजरेल सहित आसपास के खेतों, जलस्रोतों और निचले इलाकों में फैल गया है. ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले लगभग पांच सालों से ये समस्या लगातार बनी हुई है, लेकिन भिलाई इस्पात संयंत्र (BSP) प्रबंधन स्थायी समाधान के बजाय केवल आश्वासन देता रहा है. वहीं प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच टीम गठित कर नुकसान का आकलन शुरू करने की बात कही है.

अंजरेल माइंस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अंजरेल माइंस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पेयजल की समस्या हुई पैदा

ग्रामीणों का आरोप है कि माइंस से निकलने वाला लाल पानी खेतों से होते हुए प्राकृतिक जलस्रोतों, तालाबों, नालों और कच्चे कुओं तक पहुंच रहा है.अंजरेल गांव में आज भी बड़ी आबादी प्राकृतिक जलस्रोतों, झरिया और कच्चे कुओं के पानी पर निर्भर है.ग्रामीणों का कहना है कि यही जल अब लाल कीचड़ और अपशिष्ट के संपर्क में आ रहा है, जिससे पेयजल की गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है.

अंजरेल माइंस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

खेतों और तालाबों में जीवों की मरने की जानकारी

ग्रामीणों का कहना है कि जिन खेतों और जलभराव वाले क्षेत्रों में लाल पानी जमा हुआ है, वहां छोटी मछलियां, केकड़े और अन्य जलीय जीव मृत अवस्था में मिले हैं. कई स्थानों पर मृत जीवों के सड़ने से दुर्गंध भी महसूस की जा रही है. हालांकि इस संबंध में किसी वैज्ञानिक अध्ययन या आधिकारिक जांच रिपोर्ट की पुष्टि अभी सामने नहीं आई है कि इन जीवों के अचानक मारे जाने की क्या वजह होगी.

अंजरेल माइंस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बीएसपी ने गोद लिया गांव,लेकिन अब है अनाथ

ग्रामीणों का आरोप है कि भिलाई इस्पात संयंत्र ने खोड़गांव पंचायत को गोद ग्राम घोषित किया था और खनन शुरू होने से पहले सड़क, पुल, नाली, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधा तथा पर्यावरण संरक्षण सहित कई वादे किए थे. लेकिन ग्रामीणों के मुताबिक आज भी गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है.माइंस से निकलने वाले अपशिष्ट के निकास के लिए बनाई गई कच्ची नालियां भी पर्याप्त नहीं हैं, जिसके कारण हर वर्ष बारिश में यही स्थिति उत्पन्न हो जाती है.

अंजरेल माइंस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बीएसपी प्रबंधन पर किसानों का आरोप

स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले लगभग पांच वर्षों से लगातार बीएसपी प्रबंधन को इस समस्या से अवगत कराया जा रहा है, लेकिन स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई.ग्रामीणों का कहना है कि



अंजरेल माइंस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रभावित किसानों ने की मांग

प्रभावित किसानों ने मांग की है कि— फसल नुकसान का उचित मुआवजा दिया जाए. कृषि भूमि को हुए स्थायी नुकसान का भी आकलन कर क्षतिपूर्ति की जाए. माइंस से निकलने वाले अपशिष्ट के लिए स्थायी प्रबंधन प्रणाली बनाई जाए.सुरक्षित पेयजल की तत्काल व्यवस्था की जाए. पर्यावरणीय प्रभाव का स्वतंत्र आकलन कराया जाए.ग्रामीणों ने भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन पर वर्षों से केवल आश्वासन देने का आरोप लगाया है.

अंजरेल माइंस से निकला लाल जहर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बीएसपी का गोद लिया गांव अब अनाथ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जिला प्रशासन ने कही मुआवजा देने की बात

मामले की जानकारी मिलने के बाद नारायणपुर जिला प्रशासन ने जांच के निर्देश दिए हैं. अपर कलेक्टर वीरेंद्र बहादुर पंचभाई की अध्यक्षता में गठित टीम प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन करेगी.प्रशासन ने राजस्व अधिकारियों, पटवारी और संबंधित विभागों को भी सर्वे कार्य में लगाया है.

तालाब का जल भी हुआ दूषित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

किसानों के सामने पैदा हुआ संकट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



बीएसपी को पहले भी जल निकासी की व्यवस्था करने को कहा गया था.शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पीएचई विभाग को निर्देश दिए गए हैं. जरूरत पड़ने पर बोरवेल और स्वास्थ्य शिविर की भी व्यवस्था की जाएगी - वीरेंद्र बहादुर पंचभाई,अपर कलेक्टर

खेत में जमा लाल कीचड़ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



इस पूरे मामले में अब तक भिलाई इस्पात संयंत्र यानी बीएसपी प्रबंधन से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनकी ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई.ऐसे में रावघाट के अंजरेल माइंस से निकलने वाले लाल पानी को लेकर ग्रामीणों की चिंता केवल फसल नुकसान तक सीमित नहीं है. उनका कहना है कि यदि समय रहते वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा के ठोस उपाय नहीं किए गए तो आने वाले वर्षों में खेती, पेयजल स्रोत और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र पर इसका व्यापक असर पड़ सकता है.अब निगाहें जिला प्रशासन की जांच रिपोर्ट और बीएसपी प्रबंधन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं.

ग्रामीणों के खेत लाल कीचड़ से भरे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अबूझमाड़ में लाल पानी का खतरा, ग्रामीणों का जीवन हो रहा तबाह, ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

रावघाट अंजरेल माइंस की DMF राशि को लेकर नारायणपुर में बवाल



माइंस के डंपरों के खिलाफ फूटा जनाक्रोश, उग्र आंदोलन की चेतावनी



