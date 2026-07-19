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सावधान! हिमाचल में आज भारी बारिश की चेतावनी, अगले 48 घंटे कहर बनकर बरसेंगे बादल, इन जिलों में रेड-ऑरेंज और येलो अलर्ट

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मानसून अपने सबसे आक्रामक दौर में प्रवेश कर गया है. शनिवार, 18 जुलाई की आधी रात से 23 जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है. सोमवार जबकि 20 और मंगलवार 21 जुलाई को हालात सबसे ज्यादा गंभीर हो सकते हैं. इन दो दिनों के लिए चार जिलों में भारी से अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है. 20 से 23 जुलाई के बीच मानसून सबसे अधिक सक्रिय रहने के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन, फ्लैश फ्लड, सड़कें बंद होने, नदियों-नालों के उफान पर आने और जनजीवन के व्यापक रूप से प्रभावित होने का खतरा बढ़ सकता है. ऐसे में मौसम विभाग ने सभी संबंधित विभागों को इन दिनों बेहद सतर्क रहने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं.

भारी बारिश की चेतावनी

हिमाचल प्रदेश में मानसून अपने सबसे आक्रामक दौर में प्रवेश कर गया है. शनिवार, 18 जुलाई की आधी रात से 23 जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है. सोमवार जबकि 20 और मंगलवार 21 जुलाई को हालात सबसे ज्यादा गंभीर हो सकते हैं. इन दो दिनों के लिए चार जिलों में भारी से अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है. 20 से 23 जुलाई के बीच मानसून सबसे अधिक सक्रिय रहने के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन, फ्लैश फ्लड, सड़कें बंद होने, नदियों-नालों के उफान पर आने और जनजीवन के व्यापक रूप से प्रभावित होने का खतरा बढ़ सकता है. ऐसे में मौसम विभाग ने सभी संबंधित विभागों को इन दिनों बेहद सतर्क रहने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं.