ETV Bharat / state

लाल प्याज को 'जलेबी रोग', किसानों के अरमानों पर फेरा पानी, दाम गिरे

अलवर : लाल प्याज से अच्छी कमाई कर परिवार में खुशियां बिखेरने के किसानों के सपने फिलहाल पूरे होते दिखाई नहीं दे रहे. कारण है कि इस साल अलवर जिले में हुई रुक-रुककर बारिश से लाल प्याज की फसल में जलेबी रोग लगने से प्याज की गुणवत्ता में गिरावट आई है. इसका असर प्याज के भाव पर पड़ा है. अलवर मंडी में लाल प्याज की पैदावार आना शुरू हो गई है और प्रतिदिन 800 कट्टे की मंडी में आवक हो रही है, लेकिन किसानों को इसके दाम 6 से 10 रुपए प्रति किलो तक ही मिल पा रहे हैं. अभी मंडी में प्याज के भाव इतने कम मिल पा रहे हैं कि किसानों को उसकी लागत भी नहीं मिल पा रही है.

अलवर जिले में इस बार लाल प्याज की बुवाई करीब 16 हजार हेक्टेयर से अधिक रकबे में की गई है. किसानों ने इस बार बंपर पैदावार एवं अच्छे दाम मिलने की उम्मीद में लाल प्याज की बुवाई की. इस बार मानसून काल एवं उसके बाद भी जिले में अच्छी बारिश हुई, जिससे प्याज की फसल में जलेबी रोग लग गया. जलेबी रोग प्याज पत्तियों को पीला कर उन्हें मुरझा देता है, जिससे प्याज की गाठें ठीक से नहीं बन पातीं और उत्पादन घटने के साथ ही उसकी गुणवत्ता में गिरावट आ जाती है.

पढ़ें. 6 रुपए किलो प्याज, 70 रुपए किलो डंठल! जानिए क्यों है इतना महंगा

मंडी में लाल प्याज की आवक शुरू : अलवर प्याज मंडी के संरक्षक अभय सैनी ने बताया कि अलवर मंडी में लाल प्याज की आवक शुरू हो गई है. अभी मंडी में प्रतिदिन करीब 800 कट्टे प्याज की आवक हो रही है. इन दिनों मंडी में लाल प्याज 5 से 10 रुपए प्रतिकिलो के भाव से बिक रहा है. अभी प्याज की कीमत कम होने के कई कारण हो सकते हैं. इसमें अगेती फसल में रोग लगना, मध्य प्रदेश के प्याज की आवक ज्यादा होना, लाल प्याज का अलवर से बाहर नहीं जाना सहित कई अन्य कारण हो सकते हैं. इस बार अच्छी बारिश से लाल प्याज की फसल में जलेबी रोग लगने की आशंका भी है. प्याज की फसल में जलेबी रोग लगने से प्याज की गुणवत्ता में गिरावट आती है, इसका असर प्याज के भाव पर पड़ता है.