लाल प्याज को 'जलेबी रोग', किसानों के अरमानों पर फेरा पानी, दाम गिरे

लाल प्याज की बुवाई इस बार अलवर के किसानों के लिए घाटे का सौदा बन गई है. पढ़िए ...

अलवर के लाल प्याज
अलवर के लाल प्याज (ETV Bharat Alwar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 21, 2025 at 11:46 AM IST

4 Min Read
अलवर : लाल प्याज से अच्छी कमाई कर परिवार में खुशियां बिखेरने के किसानों के सपने फिलहाल पूरे होते दिखाई नहीं दे रहे. कारण है कि इस साल अलवर जिले में हुई रुक-रुककर बारिश से लाल प्याज की फसल में जलेबी रोग लगने से प्याज की गुणवत्ता में गिरावट आई है. इसका असर प्याज के भाव पर पड़ा है. अलवर मंडी में लाल प्याज की पैदावार आना शुरू हो गई है और प्रतिदिन 800 कट्टे की मंडी में आवक हो रही है, लेकिन किसानों को इसके दाम 6 से 10 रुपए प्रति किलो तक ही मिल पा रहे हैं. अभी मंडी में प्याज के भाव इतने कम मिल पा रहे हैं कि किसानों को उसकी लागत भी नहीं मिल पा रही है.

अलवर जिले में इस बार लाल प्याज की बुवाई करीब 16 हजार हेक्टेयर से अधिक रकबे में की गई है. किसानों ने इस बार बंपर पैदावार एवं अच्छे दाम मिलने की उम्मीद में लाल प्याज की बुवाई की. इस बार मानसून काल एवं उसके बाद भी जिले में अच्छी बारिश हुई, जिससे प्याज की फसल में जलेबी रोग लग गया. जलेबी रोग प्याज पत्तियों को पीला कर उन्हें मुरझा देता है, जिससे प्याज की गाठें ठीक से नहीं बन पातीं और उत्पादन घटने के साथ ही उसकी गुणवत्ता में गिरावट आ जाती है.

जलेबी रोग लगने से प्याज की गुणवत्ता में गिरावट (वीडियो ईटीवी भारत अलवर)

मंडी में लाल प्याज की आवक शुरू : अलवर प्याज मंडी के संरक्षक अभय सैनी ने बताया कि अलवर मंडी में लाल प्याज की आवक शुरू हो गई है. अभी मंडी में प्रतिदिन करीब 800 कट्टे प्याज की आवक हो रही है. इन दिनों मंडी में लाल प्याज 5 से 10 रुपए प्रतिकिलो के भाव से बिक रहा है. अभी प्याज की कीमत कम होने के कई कारण हो सकते हैं. इसमें अगेती फसल में रोग लगना, मध्य प्रदेश के प्याज की आवक ज्यादा होना, लाल प्याज का अलवर से बाहर नहीं जाना सहित कई अन्य कारण हो सकते हैं. इस बार अच्छी बारिश से लाल प्याज की फसल में जलेबी रोग लगने की आशंका भी है. प्याज की फसल में जलेबी रोग लगने से प्याज की गुणवत्ता में गिरावट आती है, इसका असर प्याज के भाव पर पड़ता है.

फसल की लागत भी नहीं मिल रही : अकबरपुर क्षेत्र के किसान हब्बल ने बताया कि बरसात के बाद लाल प्याज की फसल में रोग लगना प्रारंभ हो गया है. किसानों की प्याज की फसल जलेबी नामक रोग से खराब हो रही है. किसान मोटी लागत लगाकर प्याज की खेती करते हैं. किसान ने बताया कि उन्होंने डेढ़ बीघा खेत में लाल प्याज की बुवाई की थी, जिसकी फसल में 80 हजार रुपए की लागत आई थी, लेकिन बारिश ने उनकी प्याज की फसल को लगभग खत्म कर दिया. अभी मंडी में प्याज के भाव 4 से 10 रुपए प्रति किलो तक मिल रहे हैं, जो बहुत कम हैं. इसके चलते उन्हें प्याज की लागत भी नहीं मिल पा रही है.

लाल प्याज की रहती अन्य प्रदेशों में मांग : किसान हब्बल यादव ने बताया कि क्षेत्र में इस बार प्याज की फसल में जलेबी रोग लग गया है. इस रोग के चलते प्याज की फसल में फालर टेडी-मढ़ी घूमने लग जाती है. प्याज का नेडा लंबा हो गया है, वहीं प्याज की गंठियां विकास नहीं कर पा रही हैं. अलवर प्याज मंडी संरक्षक अभय सैनी ने बताया कि अलवर की लाल प्याज की डिमांड देश के अनेक राज्यों में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी खूब रहती है. अलवर का लाल प्याज अपने तीखेपन के कारण हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, झारखंड, असम, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों तक जाता है.

TAGGED:

RED ONIONS PRICES DROP
RAIN INDUCED DISEASES IN ONION
अलवर के लाल प्याज
ALWAR RED ONION

