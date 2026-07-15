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आज से 15 अगस्त तक लाल किला बंद, ऑनलाइन टिकट बुकिंग भी क्लोज़; जानिए वजह

इस अवधि में लाल किले में आम लोगों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. साथ ही ऑनलाइन टिकट बुकिंग भी बंद कर दी जाएगी.

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दिल्ली का लाल किला (SOURCE: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 15, 2026 at 7:03 PM IST

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नई दिल्ली: स्वतंत्रता दिवस 2026 के मद्देनजर ऐतिहासिक लाल किले को 15 जुलाई से 15 अगस्त तक आम पर्यटकों व आगंतुकों के लिए बंद रखा जाएगा. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. आदेश के अनुसार, स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखते हुए इस अवधि में लाल किले में आम लोगों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. साथ ही ऑनलाइन टिकट बुकिंग भी बंद कर दी जाएगी.

ASI ने जारी किया आधिकारिक आदेश

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के आदेश में कहा गया है कि प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष नियम, 1959 के नियम-5 के तहत मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए यह निर्णय लिया गया है. आदेश को ASI के महानिदेशक (DG) की मंजूरी के बाद लागू किया गया है.

15 अगस्त समारोह तक नहीं मिलेगा प्रवेश

आदेश के अनुसार, 15 जुलाई 2026 से 15 अगस्त 2026 तक स्वतंत्रता दिवस समारोह खत्म होने तक लाल किला आम जनता और पर्यटकों के लिए बंद रहेगा. हर वर्ष प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं. इस दौरान सुरक्षा एजेंसियां, सेना और प्रशासन व्यापक स्तर पर तैयारियां करता है, जिसके चलते स्मारक को कुछ समय के लिए आम लोगों के लिए बंद किया जाता है.

ऑनलाइन टिकट बुकिंग भी होगी बंद

ASI ने अपने वेबसाइट एवं आईटी सेक्शन को निर्देश दिया है कि इस अवधि के दौरान लाल किले के प्रवेश टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग तत्काल प्रभाव से बंद कर दी जाए. साथ ही आदेश को ASI की आधिकारिक वेबसाइट पर भी प्रकाशित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें पर्यटकों को पहले से जानकारी मिल सके और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.

दिल्ली पुलिस और रक्षा मंत्रालय को भी भेजी गई सूचना

इस आदेश की प्रतियां दिल्ली पुलिस की अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (उत्तरी जिला), रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव, ASI के प्रवक्ता, क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) और दिल्ली सर्किल के अधीक्षण पुरातत्वविद् सहित संबंधित अधिकारियों को भेजी गई हैं. दिल्ली सर्किल को निर्देश दिया गया है कि इस निर्णय का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, जिससे आम जनता समय रहते अपनी यात्रा की योजना बदल सके.

सुरक्षा व्यवस्था रहेगी कड़ी

स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लाल किले और उसके आसपास बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की जाती है. वीवीआईपी मूवमेंट, सुरक्षा अभ्यास, मंच निर्माण और अन्य तैयारियों के कारण हर वर्ष इस अवधि में लाल किले को आम लोगों के लिए बंद रखा जाता है. ASI ने पर्यटकों से अपील की है कि वे 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच लाल किले की यात्रा की योजना न बनाएं और वैकल्पिक पर्यटन स्थलों का चयन करें.

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