Delhi Blast: 'तालिबान को एंबुलेंस दे सकती है सरकार, लेकिन अपने लोगों को नहीं'', ...AAP का मोदी सरकार पर हमला

भाजपा सरकार ने मृतकों को ले जाने के लिए एंबुलेंस न देकर इंसानियत को शर्मसार कर दिया- सौरभ भारद्वाज

सौरभ भारद्वाज का मोदी सरकार पर हमला
सौरभ भारद्वाज का मोदी सरकार पर हमला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 11, 2025 at 6:46 PM IST

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को लोकनायक अस्पताल जाकर लाल किला के पास हुए बम ब्लास्ट में घायल और मृतक लोगों के परिजनों से मुलाकात किया. इस दौरान पीड़ित परिवारों ने बताया कि अस्पताल में भारी अव्यवस्था है. उन्हें मृतकों के शव ले जाने के लिए एंबुलेंस तक नहीं दी जा रही है.

पीड़ितों को हो रही परेशानियों को लेकर सौरभ भारद्वाज ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार ने मृतकों को ले जाने के लिए एंबुलेंस तक न देकर इंसानियत को शर्मसार किया है. लोकनायक अस्पताल में ही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आए, सीएम आईं और पीड़ित परिजनों को बड़े-बड़े उपदेश दिए. मृतकों के परिवार को संवेदना, दुख की घड़ी में सरकार साथ खड़ी है. यह सब भाजपा के डायलॉग हैं.

सौरभ भारद्वाज के साथ लोकनायक अस्पताल पहुंचे प्रतिनिधिमंडल में आप विधायक दल के चीफ व्हिप संजीव झा, पूर्व मंत्री इमरान हुसैन, विधायक कुलदीप कुमार समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. इस दौरान भारद्वाज ने कहा; ''जब भी कोई बड़ी दुर्घटना होती है, सरकार के बड़े-बड़े नेता एक्स, व्हाट्सएप और फेसबुक पर लिखते हैं कि दिवंगत आत्माओं के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं, ईश्वर परिवार को दुख सहने की शक्ति दें, घायलों को शीघ्र स्वस्थ करें. लेकिन, ये संवेदनाएं सिर्फ टाइप करने के लिए नहीं होनी चाहिए. खासकर तब जब सरकार उस परिवार को अपने प्रियजन की लाश तक ले जाने के लिए एंबुलेंस भी न दे सके.''

''लोकनायक अस्पताल दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां खुद केंद्रीय गृह मंत्री आकर कहते हैं कि सब ठीक चल रहा है, मुख्यमंत्री आकर कहती हैं कि सब ठीक चल रहा है. लेकिन, जिस गरीब परिवार का सदस्य मारा गया, जो फोन आते ही बिना पर्स, मोबाइल या पैसे देखे दौड़ा-भागा यहां पहुंचा, उससे कहा जा रहा है कि लाश तो पड़ी है, एंबुलेंस का इंतजाम खुद कर लो. इस सरकार के पास एंबुलेंस नहीं है. यही सरकार तालिबान को एंबुलेंस दे सकती है, लेकिन अपने देश के उन लोगों को एंबुलेंस नहीं दे सकती, यह बेहद दुखद और गलत है. सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए.''- सौरभ भारद्वाज

सौरभ भारद्वाज ने बताया; ''हमने अस्पताल प्रशासन से भी कहा है कि कम से कम घायलों को छुट्टी देते समय एंबुलेंस जरूर दी जाए. एंबुलेंस की कोई कमी नहीं है. जब मंत्री और मुख्यमंत्री जाते हैं तो उनके साथ एंबुलेंस की लाइन लगी रहती है. प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता है तो सैकड़ों एंबुलेंस तैनात कर दी जाती है. फिर एक मृत शरीर को घर पहुंचाने के लिए एक एंबुलेंस क्यों नहीं दी जा सकती?'' भारद्वाज ने एक्स पर भी एक वीडियो साझा कर कहा कि यह बहुत ही शर्मनाक बात है कि दिल्ली सरकार के लोकनायक अस्पताल में बम ब्लास्ट में घायल व मृत लोगों की के लिए सरकार एम्बुलेंस नहीं नहीं दे सकती और पत्रकारों को भगाया जा रहा है.

आप नेताओं को पुलिस से तीखी नोंकझोंक के बाद मिला अस्पताल में प्रवेश

दोपहर करीब डेढ़ बजे लोकनायक अस्पताल में घायलों से मिलने पहुंचे आप नेताओं को इमरजेंसी के गेट नंबर चार पर पुलिस रोक दिया. उनको मेडिकल डायरेक्टर ऑफिस के गेट से जाने के लिए बोला गया. लेकिन, उस गेट पर पहले से ही ताला लगा हुआ था. आप नेताओं को इस गेट से भी वापस भेज दिया गया. उसके बाद ये लोग वापस इमरजेंसी के गेट नंबर चार पहुंचे, जहां पुलिस वालों ने फिर से रोका तो आप नेताओं के साथ उनकी तीखी नोंकझोंक हुई, उसके बाद पुलिस ने इन्हें अंदर जाने दिया. फिर घायलों और उनके परिजनों से मुलाकात कर आप नेता लोकनायक अस्पताल से चले गए.

