लाल किला कार ब्लास्ट केस: डॉक्टर शाहीन समेत 5 आरोपियों की NIA हिरासत तीन दिन और बढ़ी

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने लाल किला ब्लास्ट मामले की आरोपी डॉ शाहीन समेत पांच आरोपियों को तीन दिनों की एनआईए हिरासत में भेज दिया. प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अंजु बजाज चांदना ने यह आदेश दिया है. कोर्ट ने डॉ शाहीन सईद के अलावा जिन आरोपियों को एनआईए हिरासत में भेजने का आदेश दिया, उनमें मुफ्ती इरफान अहमद, जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश, डॉ आदिल अहमद और डॉ मुजम्मिल शकील शामिल है.

इससे पहले 18 नवंबर को कोर्ट ने जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश को एनआईए हिरासत में भेजा था. एनआईए की टीम ने जासिर बिलाल वानी को श्रीनगर से 17 नवंबर को गिरफ्तार किया था. एनआईए के मुताबिक, दानिश ने ड्रोन में तकनीकी बदलाव किए और कार बम विस्फोट से पहले रॉकेट तैयार करने की कोशिश की. एनआईए के मुताबिक, दानिश उसने उमर उन नबी के साथ मिलकर पूरी साजिश को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई थी.

एनआईए के मुताबिक, राजनीति विज्ञान में स्नातक दानिश को आत्मघाती हमलावर बनाने के लिए उमर ने ब्रेनवाश किया. वह अक्टूबर 2024 में कुलगाम की एक मस्जिद में डॉक्टर मॉड्यूल से मिलने को तैयार हुआ, जहां से उसे हरियाणा के फरीदाबाद में अल फलाह विश्वविद्यालय में रहने के लिए ले जाया गया. दानिश को पहले जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हिरासत में लिया था और पूछताछ में उसने खुलासा किया था कि मॉड्यूल के अन्य लोग उसे प्रतिबंधित जैश-ए-मोहम्मद के लिए ओवर-ग्राउंड वर्कर (ओजीडब्ल्यू) बनाना चाहते थे, जबकि उमर कई महीनों से उसका ब्रेनवॉश कर आत्मघाती हमलावर बनने के लिए तैयार कर रहा था.