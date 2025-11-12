ETV Bharat / state

लालकिला ब्लास्ट के बाद व्यापारियों ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी, बताई कई गंभीर समस्याएं

बृजेश गोयल ने पत्र में लिखा है कि दिल्ली में चांदनी चौक, कश्मीरी गेट, सदर बाजार, चावड़ी बाजार, करोल बाग, सरोजिनी नगर, लाजपत नगर, कमला नगर, नेहरू प्लेस, राजौरी गार्डन, कनोट प्लेस, मोरी गेट, साउथ एक्सटेंशन आदि बड़े बड़े बाजारों में अवैध रेहड़ी पटरी, अतिक्रमण और अवैध पार्किंग, अवैध ई रिक्शा के कारण हर समय जाम की स्थिति रहती है और अनेकों बार तो पैदल चलने की भी जगह नहीं मिल पाती है, इसलिए इस तरह के भीड़ भाड़ वाले बाजार और जगहें असामाजिक तत्वों के लिए हमेशा सोफ्ट टारगेट रहते हैं.

दिल्ली में व्यापारियों और उद्यमियों के संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री CTI चेयरमैन बृजेश गोयल ने आज इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है. गोयल ने बताया कि लाल किला और चांदनी चौक में जगह-जगह पर होने वाले अतिक्रमण, अवैध पार्किंग, अवैध ई-रिक्शा, बेघर और अवैध रेहड़ी पटरी का मुद्दा लंबे समय से व्यापारी उठाते आ रहे हैं और स्थानीय पुलिस प्रशासन को भी अनेकों बार इस समस्या से अवगत कराया जा चुका है लेकिन प्रशासन ने पूरी तरह से आंखें मूंदकर कोई कार्रवाई नहीं की.

नई दिल्ली: सोमवार शाम लालकिले के पास हुए कार धमाके के बाद से पूरी दिल्ली में ही दहशत का माहौल है. चांदनी चौक में ही 40 हजार से ज्यादा दुकानें हैं इसलिए व्यापारियों में भी दहशत है.

आम दिनों में रहती है जाम और अतिक्रमण की समस्या

संगठन के महासचिव गुरमीत अरोड़ा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक गर्ग, उपाध्यक्ष राहुल अदलखा ने बताया कि लालकिला के नजदीक जो रेड लाइट है वहां हमेशा इतना जाम लगा रहता है कि रेड लाइट क्राॅस करने में भी आधा घंटा लग जाता है. जब किसी बड़े नेता और अधिकारी का दौरा होता है तो सड़क साफ कर दी जाती है लेकिन आम दिनों में जाम और अतिक्रमण ही रहता है.

बृजेश गोयल ने कहा कि दिल्ली के प्रमुख बाजारों में और मेट्रो स्टेशनों के बाहर अवैध ई रिक्शा, अवैध रेहड़ी पटरी और अवैध अतिक्रमण पर रोक लगाई जाए. चांदनी चौक, लाल किला समेत सभी भीड़ भाड़ वाले बाजारों और जगहों पर जो भी ई रिक्शा, ठेला, पार्किंग वाले, रेहड़ी पटरी वाले हों उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जिससे कि वहां पर अवैध और अनजान ठेला, रेहड़ी पटरी, ई रिक्शा खड़ा ना हो सके.

लाल किला ब्लास्ट की तस्वीर (ETV BHARAT)

भारत के सबसे पुराने बाजारों में से एक चांदनी चौक

बता दें कि चांदनी चौक, भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त थोक बाजारों में से एक है. इसकी स्थापना 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी नई राजधानी शाहजहांनाबाद के हिस्से के रूप में की थी. इस बाज़ार को उनकी बेटी राजकुमारी जहांआरा ने डिज़ाइन किया था. मूल रूप से, बाज़ार को इस तरह से बनाया गया था कि एक केंद्रीय नहर में चांद की रोशनी परावर्तित होती थी, जिससे यह 'चांदनी चौक' (मूनलाइट स्क्वायर) के नाम से जाना गया. यह बाज़ार ऐतिहासिक रूप से चांदी के व्यापारियों के लिए प्रसिद्ध था, जिस कारण इसे कभी 'सिल्वर स्ट्रीट' भी कहा जाता था.

व्यापारियों ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी (ETV BHARAT)

आज, लाल किले के पास स्थित यह जीवंत बाज़ार भारतीय विरासत और आधुनिक व्यापार का संगम है. इसकी संकरी गलियां विभिन्न विशिष्ट बाजारों में बंटी हुई हैं, जैसे दरीबा कलां (आभूषण), खारी बावली (मसाले - एशिया का सबसे बड़ा), और कटरा नील (कपड़ा). चांदनी चौक सिर्फ़ शॉपिंग डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि यह अपने लाजवाब स्ट्रीट फूड के लिए भी मशहूर है, जहां परांठे वाली गली जैसे स्थान पर्यटकों को आकर्षित करते हैं. यह बाज़ार दिल्ली के सांस्कृतिक ताने-बाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां हर कोने में इतिहास और व्यापार की हलचल दिखाई देती है. हाल के वर्षों में इसके सौंदर्यीकरण और नवीनीकरण पर भी काम किया गया था.

