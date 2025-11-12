ETV Bharat / state

दिल्ली कार ब्लास्ट मामला: फरीदाबाद के कार डीलर हिरासत में; पुलिस ने सेकेंड हैंड कार डीलरों को जारी किए निर्देश

बताया गया कि स्पेशल सेल डीलरशिप रिकॉर्ड, लेनदेन लॉग और सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रहा है, ताकि बिचौलियों की पहचान की जा सके.

दिल्ली कार ब्लास्ट मामला
दिल्ली कार ब्लास्ट मामला (ETV Bharat)
By PTI

Published : November 12, 2025 at 4:07 PM IST

Updated : November 12, 2025 at 4:56 PM IST

नई दिल्ली: स्पेशल सेल ने लाल किला विस्फोट मामले में फरीदाबाद के एक कार डीलर को हिरासत में लिया है. साथ ही दिल्ली एवं आसपास के राज्यों के सभी सेकेंड हैंड कार डीलरों को हाल में हुई वाहनों की बिक्री का विवरण साझा करने का निर्देश दिया है. अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी. पुलिस के अनुसार, फरीदाबाद के सेक्टर 37 स्थित रॉयल कार प्लाजा के मालिक अमित को फरीदाबाद पुलिस की सहायता से सोमवार देर रात हिरासत में लिया गया.

उन्होंने कथित तौर पर हुंडई i20 की बिक्री में मदद की थी, जिसका इस्तेमाल सोमवार को लाल किले के पास हुए शक्तिशाली विस्फोट में किया गया था, जिसमें 12 लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हो गए. बताया गया कि अमित से पूछताछ की जा रही है. जांच दल हुंडई i20 के स्वामित्व की पूरी श्रृंखला का पता लगा रहा है. साथ ही यह पता लगाया जा रहा है कि यह संदिग्ध के हाथों में कैसे पहुंचा. हम इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि गाड़ी उसके शोरूम में कौन लाया और किसके जरिए डॉ. उमर नबी उसके संपर्क में आया."

वेरिफिकेशन कैंपेन शुरू: स्पेशल सेल डीलरशिप रिकॉर्ड, लेनदेन लॉग और सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रहा है, ताकि उन बिचौलियों की पहचान की जा सके जो कार की बिक्री और ट्रांसफर में शामिल हो सकते हैं. ऐसा माना जा रहा है कि हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल-फलाह विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर डॉ. उमर नबी लाल किले के पास हुए विस्फोट के समय वाहन चला रहा था. विस्फोट के बाद, दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास संचालित सभी पुरानी कारों की डीलरशिप को शामिल करते हुए वेरिफिकेशन कैंपेन शुरू किया है.

जांच करने के आदेश: एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि दिल्ली के जिलों के सभी पुलिस उपायुक्तों (डीसीपी) को स्थानीय कार डीलरों के साथ बैठक करने और अपने-अपने थाना प्रभारियों (एसएचओ) को बिक्री और खरीद के रिकॉर्ड की दोबारा जांच करने का निर्देश देने के निर्देश दिए गए हैं. अधिकारी ने कहा, "एसएचओ को अपने अधिकार क्षेत्र में कार डीलरशिप पर जाकर हाल ही में बेचे गए या ट्रांसफर किए गए वाहनों से संबंधित डॉक्यूमेंट्स की जांच करने के लिए कहा गया है. उन्हें खरीदारों, विशेष रूप से दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के खरीदारों का विवरण एकत्र करने और किसी भी संदिग्ध लेनदेन की पहचान करने का भी काम सौंपा गया है

यूपी-हरियाणा में भी अभियान शुरु: बताया गया कि हरियाणा पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस को भी राष्ट्रीय राजधानी से सटे अपने-अपने क्षेत्रों में वेरिफिकेशन करने के लिए लगाया गया है. इसका उद्देश्य उन वाहनों की पहचान करना है, जो फर्जी पहचान का उपयोग करके या मानक वेरिफिकेशन की प्रक्रियाओं को दरकिनार कर नकद लेनदेन के माध्यम से खरीदे गए हों.

डीलरों को ये सलाह: इस बीच, समन्वय को मजबूत करने और वाहन सत्यापन मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली में कई कार डीलरों के साथ बैठक आयोजित की गई है. पुलिस अधिकारी ने कहा, "डीलरों को सलाह दी गई कि वे उचित बिक्री-खरीद रिकॉर्ड बनाए रखें और कोई भी वाहन सौंपने से पहले खरीदार के आधार, ड्राइविंग लाइसेंस और पते के प्रमाण जैसे प्रमाणों की पुष्टि करें और उन्हें किसी भी संदिग्ध खरीदार या लेनदेन की तुरंत पुलिस को सूचना देने के लिए भी कहा गया है. लाल किला विस्फोट की जांच बढ़ने के साथ ही स्पेशल सेल की ओर से लेनदेन से जुड़े और लोगों से पूछताछ किए जाने की उम्मीद है.

Last Updated : November 12, 2025 at 4:56 PM IST

DELHI CAR BLAST
दिल्ली कार विस्फोट मामला
FARIDABAD CAR DEALER DETAINED
DELHI CAR BLAST CASE

