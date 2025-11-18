ETV Bharat / state

दिल्ली बम धमाके में मृतकों की संख्या हुई 15, LNJP अस्पताल में इलाज के दौरान दो और घायलों की मौत

नई दिल्ली: दिल्ली कार ब्लास्ट केस में मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, मरने वालों की कुल संख्या 15 हो गई है, जिसमें शरीर के तीन हिस्से भी शामिल हैं. एक पीड़ित की कल चोटों के कारण मौत हो गई, जबकि विनय पाठक नाम के एक और पीड़ित ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले पर हुए कार ब्लास्ट के बाद घायलों को इलाज के लिए लोक नायक अस्पताल में भर्ती कराया गया था. ब्लास्ट में जान गंवाने वालों की संख्या अब तक 13 थी जो बढ़कर 15 हो गई है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक इलाज करा रहे घायलों में कई और की भी हालत गंभीर बनी हुई है. जिन पर डॉक्टरों की टीम विशेष निगरानी कर रही है.

सोमवार को LNJP अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए धमाके में मरने वालों की संख्या 15 हो गई है. मरने वालों की पहचान लुकमान 50 वर्षीय और विनय पाठक 50 वर्षीय के तौर पर हुई है.

इससे पहले पिछले गुरुवार को इलाज के दौरान एक और पीड़ित बिलाल की मौत हो गई थी. जिससे मरने वालों की संख्या 13 हो गई. अधिकारियों ने बताया कि इन नई मौतों के साथ, इस हाई-इंटेंसिटी धमाके में मरने वालों की संख्या अब 15 हो गई है, और कई अन्य का अभी भी इलाज चल रहा है. दिल्ली पुलिस ने कहा कि उन्हें अस्पताल से नई मौतों के बारे में जानकारी मिली है, और जल्द ही पोस्टमॉर्टम किया जाएगा.

बम धमाके की जांच में सामने आईं कड़ी कड़ियां

अधिकारियों ने बताया कि डॉ. उमर उन नबी से कथित तौर पर जुड़े टेरर मॉड्यूल की जांच कर रहे जांचकर्ताओं को, एक संगठित इंटरनल स्ट्रक्चर, एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन चैनल और हथियारों के कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट के सबूत मिले हैं. जांच के मुताबिक उमर ने लगभग तीन महीने पहले स्पेशल कैरेक्टर वाले नाम का इस्तेमाल करके एक सिग्नल ग्रुप बनाया था. उसने इस एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म में मुजम्मिल, अदील, मुजफ्फर और इरफान को जोड़ा.

जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि इसका इस्तेमाल इंटरनल कोऑर्डिनेशन के लिए किया गया था. इस मामले में एक मुख्य संदिग्ध डॉ. शाहीन की कार से एक क्रिंकोव राइफल और एक पिस्तौल समेत हथियारों की खेप बरामद होने के बाद एक बड़ी लीड सामने आई. जांच से पता चला है कि उमर ने हथियार खरीदे और 2024 में उन्हें इरफान को सौंप दिया. डॉ. शाहीन ने पहले भी डॉ. मुजम्मिल के साथ मुफ्ती इरफान के कमरे में जाने के दौरान वही हथियार देखे थे. उन पर ग्रुप की गतिविधियों में सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल योगदान देने का भी शक है.