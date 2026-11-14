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लाल किला ब्लास्ट केस: दो आरोपियों ने आरोपों से किया इनकार, कहा-ब्लास्ट की साजिश से कोई संबंध नहीं

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में आज लाल किला ब्लास्ट मामले के आरोपी डॉ. मुजम्मिल शकील और डॉ. शाहीन सईद की ओर आरोप तय करने पर दलीलें पेश की गई. दोनों आरोपियों की ओर से कहा गया है उनका इस ब्लास्ट की साजिश से कोई संबंध नहीं है. स्पेशल जज प्रशांत शर्मा ने इस मामले के दूसरे आरोपी शोएब की तरफ से दलीलें सुनने के लिए 17 नवंबर को सुनवाई नियत करने का आदेश दिया.

सुनवाई के दौरान डॉ. मुजम्मिल शकील और डॉ. शाहीन सईद की ओर से पेश वकील ने कहा कि दोनों आरोपी 10 नवंबर, 2025 को हुए ब्लास्ट की साजिश से जुड़े हुए नहीं हैं, क्योंकि उन्हें ब्लास्ट के पहले ही 29 अक्टूबर 2025 और 9 नवंबर 2025 को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कहा कि ये दोनों आरोपी ब्लास्ट के लिए इस्तेमाल की गई कार खरीदने से भी जुड़े नहीं हैं। इन आरोपियों और दूसरे आरोपियों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है.

इस मामले में कोर्ट ने 29 अगस्त को एनआईए की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लेने का आदेश दिया था. पहले ये मामला पटियाला हाउस कोर्ट में चल रहा था. बाद में एनआईए कोर्ट राऊज एवेन्यू में गठित होने के बाद अब इस मामले की सुनवाई राऊज एवेन्यू कोर्ट कर रही है.

इसके पहले NIA ने 6 जुलाई को लाल किला ब्लास्ट में मारे गए 11 लोगों से संबंधित फोरेंसिक रिपोर्ट दाखिल किया था. 27 जून को NIA ने पूरक चार्जशीट दाखिल किया था, जिसमें तीन नये लोगों को आरोपी बनाया था. पूरक चार्जशीट दाखिल होने के बाद इस मामले में कुल 13 आरोपी हो गए. पूरक चार्जशीट में NIA ने जमीर अहमद अहंगर, तुफैल अहम भट्ट और मुजफ्फर अहमद ऊर्फ फराज ऊर्फ जफर को आरोपी बनाया है. तीनों जम्मू के रहने वाले हैं. इस मामले में NIA ने पहली चार्जशीट 14 मई को दाखिल किया था. पहली चार्जशीट में दस लोगों को आरोपी बनाया गया था. NIA के मुताबिक इस ब्लास्ट में 11 लोगों की मौत हुई थी. करीब 7500 पेजों की चार्जशीट में NIA ने बम ब्लास्ट करने वाले उमर उन नबी (मृतक) को भी आरोपी बनाया है.

NIA के मुताबिक 10 नवंबर 2025 को लाल किले के बाहर हुए कार बम विस्फोट की योजना उमर उन नबी ने बनाई थी. उमर उन नबी की मौके पर ही मौत हो गई थी. NIA ने आरोपी दानिश को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था. NIA के मुताबिक दानिश ने ड्रोन में तकनीकी बदलाव किए थे और कार बम विस्फोट से पहले रॉकेट तैयार करने की कोशिश की. एनआईए के मुताबिक दानिश ने उमर उन नबी के साथ मिलकर पूरी साजिश को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई.

NIA के मुताबिक राजनीति विज्ञान में स्नातक दानिश को आत्मघाती हमलावर बनाने के लिए उमर ने ब्रेनवाश किया. वह अक्टूबर 2024 में कुलगाम की एक मस्जिद में डॉक्टर मॉड्यूल से मिलने को तैयार हुआ, जहां से उसे हरियाणा के फरीदाबाद में अल फलाह विश्वविद्यालय में रहने के लिए ले जाया गया. लाल किले के पास 10 नवंबर 2025 को आई-20 कार में ब्लास्ट हुआ था. ये कार आमिर रशीद अली के नाम पर थी.

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