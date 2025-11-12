ETV Bharat / state

लाल किला धमाका: दो अज्ञात शवों की नहीं हो पाई पहचान, पुलिस को परिजनों का इंतजार

नई दिल्ली: लाल किले के पास सोमवार शाम को आई–20 कार में हुए भीषण ब्लास्ट के बाद अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है. 25 से अधिक लोग घायल हैं. मरने वालों में से दो शव की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, जिनकी पहचान करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है. घटनास्थल के कोतवाली थाने के पुलिसकर्मियों के मुताबिक घटना के दो दिन बाद भी इन शवों के परिजन सामने नहीं आए हैं. पुलिस को भी इंतजार है कि अज्ञात शव के परिजन जल्द आएं.

लाल किला चौकी व कोतवाली थाने के पुलिसकर्मियों ने बताया कि अज्ञात शवों की पहचान के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. सभी थानों में शवों की फोटो और अवशेषों के फोटो रखे गए हैं, जिससे जो भी अपने परिजन को खोजते हुए पहुंचे, वो पहचान कर सकें. पुलिसकर्मी लगातार अस्पतालों, शवगृहों व आसपास के इलाकों में जाकर लापता लोगों की जानकारी जुटा रहे हैं.

दोनों शवों के डीएनए सैंपल लिए गए हैं: पुलिस के अनुसार एक शव ऐसा है, जिसमें सिर्फ हाथ-पैर का हिस्सा बचा है, जबकि दूसरे शव का सिर, हाथ व पैर पूरी तरह जल चुके हैं. केवल पेट व सीने का हिस्सा मिला है. इस वजह से चेहरे के आधार पर पहचान नामुमकिन नहीं है. जांच एजेंसियों ने दोनों शवों के डीएनए सैंपल लिए हैं. इन्हें संदिग्धों या लापता लोगों के परिवारों के डीएनए से मिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

शव की पहचान के लिए प्रयास जारी: एक शव आई–20 कार के चालक का हो सकता है, लेकिन इसकी पुष्टि तभी हो पाएगी जब परिजन के डीएनए से मैच करेगा. पुलिस का कहना है कि हम लगातार उम्मीद कर रहे हैं कि कोई न कोई परिजन आगे आएगा, जिससे पहचान हो सके. मृतकों की शिनाख्त के बिना कई जरूरी कानूनी व फोरेंसिक प्रक्रियाएं आगे नहीं बढ़ पा रही हैं.