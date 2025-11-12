ETV Bharat / state

लाल किला धमाका: दो अज्ञात शवों की नहीं हो पाई पहचान, पुलिस को परिजनों का इंतजार

दिल्ली में लाल किला के पास धमाके में 20 लोगों के घायल होने और 12 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है.

लाल किला धमाका
लाल किला धमाका (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 12, 2025 at 7:31 PM IST

Updated : November 12, 2025 at 7:49 PM IST

नई दिल्ली: लाल किले के पास सोमवार शाम को आई–20 कार में हुए भीषण ब्लास्ट के बाद अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है. 25 से अधिक लोग घायल हैं. मरने वालों में से दो शव की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, जिनकी पहचान करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है. घटनास्थल के कोतवाली थाने के पुलिसकर्मियों के मुताबिक घटना के दो दिन बाद भी इन शवों के परिजन सामने नहीं आए हैं. पुलिस को भी इंतजार है कि अज्ञात शव के परिजन जल्द आएं.

लाल किला चौकी व कोतवाली थाने के पुलिसकर्मियों ने बताया कि अज्ञात शवों की पहचान के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. सभी थानों में शवों की फोटो और अवशेषों के फोटो रखे गए हैं, जिससे जो भी अपने परिजन को खोजते हुए पहुंचे, वो पहचान कर सकें. पुलिसकर्मी लगातार अस्पतालों, शवगृहों व आसपास के इलाकों में जाकर लापता लोगों की जानकारी जुटा रहे हैं.

दोनों शवों के डीएनए सैंपल लिए गए हैं: पुलिस के अनुसार एक शव ऐसा है, जिसमें सिर्फ हाथ-पैर का हिस्सा बचा है, जबकि दूसरे शव का सिर, हाथ व पैर पूरी तरह जल चुके हैं. केवल पेट व सीने का हिस्सा मिला है. इस वजह से चेहरे के आधार पर पहचान नामुमकिन नहीं है. जांच एजेंसियों ने दोनों शवों के डीएनए सैंपल लिए हैं. इन्हें संदिग्धों या लापता लोगों के परिवारों के डीएनए से मिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

शव की पहचान के लिए प्रयास जारी: एक शव आई–20 कार के चालक का हो सकता है, लेकिन इसकी पुष्टि तभी हो पाएगी जब परिजन के डीएनए से मैच करेगा. पुलिस का कहना है कि हम लगातार उम्मीद कर रहे हैं कि कोई न कोई परिजन आगे आएगा, जिससे पहचान हो सके. मृतकों की शिनाख्त के बिना कई जरूरी कानूनी व फोरेंसिक प्रक्रियाएं आगे नहीं बढ़ पा रही हैं.

अगर कोई गायब है तो तुरंत पुलिस को सूचना दें: दिल्ली पुलिस के पूर्व एसीपी वेद भूषण का कहना है कि टीमें अस्पतालों, हॉटलाइन नंबरों व आसपास के राज्यों की पुलिस के संपर्क में हैं, जिससे किसी लापता व्यक्ति की सूचना मिले और पहचान संभव हो सके. पुलिस ने स्थानीय नागरिकों से भी अपील की है कि अगर किसी का परिजन या परिचित घटना के बाद से गायब है तो वे तुरंत पुलिस को सूचना दें. यदि तमाम प्रयासों के बाद भी शव की पहचान नहीं हो पाती है तो उसका डीएनए सुरक्षित रखा जाता है, जिससे भविष्य में परिजनों के डीएनए से मैच कराकर शव की पहचान की जा सके.

फिलहाल दिल्ली पुलिस की प्राथमिकता दोनों अज्ञात शवों की पहचान कर पीड़ित परिवारों तक सूचना पहुंचाने की है. अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही परिजन सामने आएंगे, डीएनए रिपोर्ट के आधार पर मृतकों की पुष्टि की जाएगी.

